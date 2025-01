Atrask savo galimybes

Europos Komisijos portalas „Funding & Tenders Portal“ yra skirtas ES finansavimo ir konkursų galimybėms. Šiame portale skelbiami įvairūs projektų finansavimo kvietimai, kurie apima daugybę sričių ir programų.

Lapkričio 28 d. paskelbti projektai:

1. Atsinaujinančios energijos, žemės ūkio ir maisto sektoriaus, mažmeninės prekybos bei mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) paramos sritis. Paskelbta lapkričio 28 d. (Agrifood and Retail SMEs – Renewable Energy Communities).

2. Aukštojo mokslo, Europos studijų ir švietimo sritis. Paskelbta lapkričio 28 d. (Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Modules).

3. Aukštojo mokslo, Europos studijų ir švietimo sritis. Paskelbta lapkričio 28 d. (Jean Monnet Actions for other fields of Education and Training: Teacher Training).

4. Aukštojo mokslo, Europos studijų ir švietimo sritis. Paskelbta lapkričio 28 d. (Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training: Learning EU).

5. Aukštojo mokslo, Europos studijų ir švietimo sritis. Paskelbta lapkričio 28 d. (Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Modules).

6. Aukštojo mokslo, Europos studijų ir švietimo sritis. Paskelbta lapkričio 28 d.( Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Chairs).

7. Aukštojo mokslo, Europos studijų ir švietimo sritis. Paskelbta lapkričio 28 d. (Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Centers of Excellence).

8. Aukštojo mokslo, Europos studijų ir švietimo sritis. Paskelbta lapkričio 28 d. (Jean Monnet Networks in other fields of education and training).

9. Aukštojo mokslo, Europos studijų ir švietimo sritis. Paskelbta lapkričio 28 d. (Jean Monnet Network on internal policy: EU enlargement as a catalyst for progress).

10. Aukštojo mokslo, Europos studijų ir švietimo sritis. Paskelbta lapkričio 28 d. (Jean Monnet Network on external policy: EU-NORTH-AMERICA).

11. Aukštojo mokslo, tarptautinio bendradarbiavimo ir studijų programų kūrimo sritis. Paskelbta lapkričio 28 d. (Erasmus Mundus Design Measures).