Atrask savo galimybes

Europos Komisijos portalas „Funding & Tenders Portal“ yra skirtas ES finansavimo ir konkursų galimybėms. Šiame portale skelbiami įvairūs projektų finansavimo kvietimai, kurie apima daugybę sričių ir programų.

Lapkričio 25 d. paskelbti projektai:

1. Žiniasklaidos, jaunimo įgalinimo ir bendruomeninės žurnalistikos sritis. Paskelbta lapkričio 25 d. (Training Program for Journalists and Editors on Youth-Driven Community Journalism).

2. Kūrybinių industrijų, kultūrinės infrastruktūros valdymo ir tvaraus vystymosi sritis. Paskelbta lapkričio 25 d. (Strengthening capacities and introducing EU practices for sustainable management and programming of the ‚Lozionica – creative).

3. Finansų sektoriaus reguliavimo, institucinės plėtros ir ekonominio bendradarbiavimo sritis. Paskelbta lapkričio 25 d. (Support for regulation of the financial services in Montenegro).

4. Inovacijų, verslo plėtros ir mažų bei vidutinių įmonių (MVĮ) sritis. Paskelbta lapkričio 26 d. (EIC STEP Scale Up).

5. Maisto saugos, rizikos vertinimo ir mokslinių tyrimų Sveikatos mokslų, medicinos tyrimų ir neinfekcinių ligų (NCD) prevencijos bei valdymo sritis. Paskelbta lapkričio 26 d. (Selection of hosting sites and fellows for EFSA’s European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme).

6. Pirminės sveikatos priežiūros, bendruomenės sveikatos ir sveikatos sistemų stiprinimo sritis. Paskelbta lapkričio 26 d.( Better care closer to home: Enhancing primary and community care).

7. Mokslinių tyrimų, politikos formavimo ir visuomenės sritis. Paskelbta lapkričio 26 d. (Science – Policy – Society Interface (SPSI) capacity development initiatives).

8. Atvirų inovacijų, kūrybiškumo, verslo modelių kūrimo ir bendruomenės sritis. Paskelbta lapkričio 27 d. (STARHAUS Open Call on Open Innovation and Creativity | #3 – BUSINESS FOR COMMUNITY).

9. Meno, technologijų ir inovacijų sritis. Paskelbta lapkričio 27 d. (STARHAUS Open Call on Open Innovation and Creativity | #2 – ARTS AND TECHNOLOGY RESIDENCIES).

10. Turizmo ekosistemos plėtros, darbo rinkos įgūdžių tobulinimo ir skaitmenizacijos sritis. Paskelbta lapkričio 28 d. (Upskilling and reskilling the Tourism Ecosystem | Tourism Knowledge Hub and Tourism Data Space).