Atrask savo galimybes

Europos Komisijos portalas „Funding & Tenders Portal“ yra skirtas ES finansavimo ir konkursų galimybėms. Šiame portale skelbiami įvairūs projektų finansavimo kvietimai, kurie apima daugybę sričių ir programų.

Lapkričio 11 d. paskelbti projektai:

1. Technologinių inovacijų, skaitmeninių sprendimų, ir tvarių technologijų sritis. Paskelbta lapkričio 11 d. (TRUSTCHAIN OC5 – GREEN SCALABLE AND SUSTAINABLE DLTS).

2. Tvaraus turizmo, žaliojo perėjimo ir skaitmeninių inovacijų sritis. Paskelbta lapkričio 12 d. (SMARTIES for SMEs Call for Innovative Projects).

3. Mokslinių tyrimų ir inovacijų sritis. Paskelbta lapkričio 13 d. (ERC PROOF OF CONCEPT GRANTS ).

4. Kultūros ir kūrybinių industrijų bei žiniasklaidos ir audiovizualinių paslaugų sritis. Paskelbta lapkričio 14 d. (Media actions).

5. Švietimo, akademinių mainų ir tarptautinio bendradarbiavimo sritis. Paskelbta lapkričio 14 d. (Intra-Africa Academic Mobility Scheme).

6. Žuvininkystės valdymo, jūrų mokslų ir tvaraus išteklių naudojimo sritis. Paskelbta lapkričio 14 d. (Improving scientific knowledge to strengthen the science-basis of management decisions under the CFP).

7. Turizmo sektoriaus skaitmeninės ir žaliosios transformacijos sritis. Paskelbta lapkričio 15 d. (SUSRUR Open Call 3 – COLLABORATE).

8. Pilietinės visuomenės stiprinimo, žmogaus teisių, demokratijos ir tvaraus vystymosi sritis. Paskelbta lapkričio 15 d. (Civil Society Organisation (CSO) Thematic Programme in Indonesia).

9. Užimtumo, socialinės gerovės ir tvarumo sritis. Paskelbta lapkričio 15 d.( Empleabilidad: Paz, Bienestar y Sostenibilidad).