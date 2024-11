Atrask savo galimybes

Europos Komisijos portalas „Funding & Tenders Portal“ yra skirtas ES finansavimo ir konkursų galimybėms. Šiame portale skelbiami įvairūs projektų finansavimo kvietimai, kurie apima daugybę sričių ir programų.

Lapkričio 4-6 d. paskelbti projektai:

1. Tvarios pramonės ir inovacijų sritis. Paskelbta lapkričio 4 d. (In Transit 2nd Call DEVELOP).

2. Mokslo ir inžinerijos sritis. Paskelbta lapkričio 4 d. (Vulcanus in Japan 2025-2026 – A training programme for students in engineering and other scientific fields).

3. Intelektinių transporto sistemų (ITS) ir transporto infrastruktūros skaitmenizacijos sritis. Paskelbta lapkričio 5 d. (Support to the coordination of ITS National Access Points).

4. Jūrų ir akvakultūros inovacijų, tvarios žemės ūkio praktikos ir gyvūnų pašarų gamybos sritis. Paskelbta lapkričio 5 d. (Baltic MUPPETS Innovation Call).

5. Tvarios maisto pramonės, žemės ūkio inovacijų ir ekologinio perėjimo sritis. Paskelbta lapkričio 6 d. (Transforming Food Systems – reshaping food system interactions, fostering food innovations and empowering sustainable food choices).

