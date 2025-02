Atrask savo galimybes

Europos Komisijos portalas „Funding & Tenders Portal“ yra skirtas ES finansavimo ir konkursų galimybėms. Šiame portale skelbiami įvairūs projektų finansavimo kvietimai, kurie apima daugybę sričių ir programų.

Vasario 1 d. paskelbti projektai:

1. Atvirojo kodo technologijų, mobiliųjų ekosistemų, privatumo apsaugos ir skaitmeninio suvereniteto sritis. Paskelbta vasario 1 d. (NGI Zero Commons Fund (2025-04Z);

2. Skaitmeninių mokėjimų, privatumo apsaugos, atvirojo kodo finansinių technologijų (FinTech) ir skaitmeninio suvereniteto sritis. Paskelbta vasario 1 d. (NGI TALER Open Call (2025-04T);

3. Atvirojo kodo mobiliųjų technologijų, privatumo apsaugos, skaitmeninio suvereniteto ir decentralizuotų IT sistemų sritis. Paskelbta vasario 1 d. (NGI Mobifree Open Call (2025-04M);

4. Atvirojo kodo mobiliųjų technologijų, privatumo apsaugos, decentralizuotų sistemų ir skaitmeninio suvereniteto sritis. Paskelbta vasario 1 d. (NGI Fediversity Open Call (2025-04F);

5. Turizmo sektoriaus inovacijų, skaitmeninės ir žaliosios transformacijos bei MVĮ paramos sritis. Paskelbta vasario 1 d. (Open Call for Submission of Individual or Collaborative Projects of Tourism SMEs under the ST3ER Project (Call 1b: Re-Issued only for Collaborative Projects);

6. Dalyvaujamojo meno, aplinkosaugos, vandenynų ir vandenų apsaugos bei švietimo sritis. Paskelbta vasario 3 d. (PartArt4OW First Call);

7. Kosmoso technologijų, telekomunikacijų, palydovinės inžinerijos ir radarų sistemų sritis. Paskelbta vasario 4 d.( Innovative Deployable Antennas);

8. Puslaidininkių technologijų, mokslinių tyrimų ir inovacijų, skaitmeninės transformacijos bei specialistų rengimo sritis. Paskelbta vasario 4 d. (Second Call on Competence Centers);

9. Anglies pramonės inovacijų, tvarios energijos, aplinkosaugos ir kasybos technologijų sritis. Paskelbta vasario 4 d. (RFCS-2025-JT-Big Tickets for Coal);

10. Civilinės saugos, nelaimių rizikos valdymo, visuomenės sveikatos, aplinkos apsaugos ir klimato kaitos atsparumo sritis. Paskelbta vasario 4 d. (Prevention and Preparedness Projects).