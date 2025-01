Atrask savo galimybes

Europos Komisijos portalas „Funding & Tenders Portal“ yra skirtas ES finansavimo ir konkursų galimybėms. Šiame portale skelbiami įvairūs projektų finansavimo kvietimai, kurie apima daugybę sričių ir programų.

Lapkričio 29 d. paskelbti projektai:

1. Gamtos pagrįstų sprendimų, vandens išteklių valdymo, dirvožemio sveikatos gerinimo ir klimato atsparumo stiprinimo sritis. Paskelbta lapkričio 29 d. (SpongeWorks Open Call for Associated Regions).

2. Žaliosios ekonomikos, socialinės ekonomikos ir įgūdžių stiprinimo sritis. Paskelbta lapkričio 29 d. (Call for Social Economy Enterprises to Receive Financial Support for Purchasing Capacity Building Services to Support Green Transition).

3. Socialinės ekonomikos, gebėjimų stiprinimo ir paslaugų teikimo sritis. Paskelbta lapkričio 29 d. (Call for Providers: Invitation to register in the SKIFT Project Registry of providers for the social economy).

4. Skaitmeninių mokėjimų, privatumo apsaugos technologijų, laisvosios ir atvirojo kodo programinės įrangos kūrimo sritis. Paskelbta gruodžio 1 d. (NGI TALER Open Call (2025-02T).

5. Skaitmeninių finansinių technologijų (FinTech), privatumo apsaugos, atvirojo kodo programų kūrimo ir patikimo interneto kūrimo sritis. Paskelbta gruodžio 1 d. (NGI Mobifree open call (2025-02M).

6. Žemės ūkio inovacijų, skaitmeninių technologijų, dirbtinio intelekto (DI) ir tvarumo sritis. Paskelbta gruodžio 1 d. (AGRARIAN – Open Call #1 – DEVELOP).

7. 6G ryšių technologijų, išplėstinės realybės (XR) ir vertikaliųjų pramonės šakų inovacijų sritis. Paskelbta gruodžio 1 d. (3rd 6G-XR Open Call – Vertical Replicability Enablers).

8. Vietinių valiutų, skaitmeninių technologijų, bendruomenių stiprinimo ir ekonomikos tvarumo sritis. Paskelbta gruodžio 1 d. (NGI Local for Local Currency Ecosystem ).

9. Išmaniųjų bendruomenių, duomenų erdvių kūrimo, skaitmeninės ir žaliosios transformacijos sritis. Paskelbta gruodžio 1 d. (Call for Pilots within the European Data Space for Smart Communities (submission round 3).

10. Atvirojo kodo technologijų, skaitmeninių bendrų išteklių kūrimo sritis. Paskelbta gruodžio 1 d. (NGI Zero Commons Fund (2025-02Z).

11. Atvirojo kodo technologijų, decentralizuotų IT sistemų, skaitmeninio suvereniteto ir debesijos infrastruktūros sritis. Paskelbta gruodžio 1 d. (NGI Fediversity Open Call (2025-02F).

12. Energijos vartojimo efektyvumo, tvarumo ir mažų bei vidutinių įmonių (MVĮ) paramos sritis. Paskelbta gruodžio 2 d. (EENergy 2nd call).

13. Agroekologijos, tvaraus žemės ūkio, aplinkosaugos, ekonomikos ir socialinių mokslų sritis. Paskelbta gruodžio 2 d. (Integrating environmental, economic and social perspectives in assessing the performance of agroecology. Value-chain and policy implications).