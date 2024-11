Artėja žiema: 3 svarbiausi vitaminai

Artėjant žiemai saulės vis mažėja, o žvarbūs orai ir peršalimo sezono pradžia kelia papildomų iššūkių organizmui. Tinkamai parinkti pagalbininkai – vitaminai ir maisto papildai – gali padėti stiprinti imunitetą, gerinti nuotaiką ir palaikyti bendrą organizmo būklę šiuo metų laiku. Žuvų taukai, vitaminas D ir vitaminas C yra visapusės apsaugos trejybė artėjant žiemai, prisidedanti prie organizmo atsparumo ir geros savijautos net niūriausiomis dienomis. Pasidomėkime, kodėl šie vitaminai tokie svarbūs ir kaip juos įtraukti į kasdienybę.

Žuvų taukai – imuninei sistemai ir nuotaikai

Žuvų taukai yra natūralus Omega-3 riebalų rūgščių šaltinis, padedantis palaikyti širdies, smegenų ir sąnarių būklę. Artėjant žiemai, kai ligų rizika vis didėja, žuvų taukai gali būti ypač naudingi, nes Omega-3 riebalų rūgštys padeda stiprinti imuninę sistemą, mažina uždegiminius procesus ir palaiko sveiką odą. Be to, šie maisto papildai gali pagerinti nuotaiką ir padėti išvengti sezoninio nuotaikų svyravimo, dažnai susijusio su vis rečiau pasirodančia saule.

Žuvų taukai taip pat gali padėti palaikyti kognityvinę smegenų funkciją, nes Omega-3 riebalų rūgštys prisideda prie atminties bei susikaupimo gerinimo. Šie maisto papildai rekomenduojami tiek vaikams, tiek suaugusiems, ypač tiems, kurie valgo mažai riebios žuvies. Žuvų taukų galima įsigyti tiek skystų, tiek piliulėse, tad kiekvienas gali pasirinkti sau patogiausią variantą.

Vitaminas D – vietoje saulės spindulių

Vitaminas D yra būtinas organizmui, nes padeda palaikyti stiprius kaulus, raumenų funkciją ir imuninę sistemą. Jis natūraliai gaminasi odoje šviečiant saulei, bet žiemą, kai jos mažiau, daugeliui vitamino D gali pritrūkti. Lietuvoje net pavasarį gali pristigti saulės, tad mums šis vitaminas yra itin naudingas. Jo trūkumas gali lemti kaulų silpnėjimą, nuovargį, nuotaikos svyravimus ir padidėjusį jautrumą infekcijoms.

Vitaminas D taip pat svarbus kalcio įsisavinimui, kuris yra būtinas stipriems kaulams. Jis taip pat prisideda prie raumenų funkcijos palaikymo, kas ypač svarbu vyresniame amžiuje, siekiant išvengti silpnėjančių ar net nykstančių raumenų. Norint įtraukti daugiau vitamino D į kasdienę mitybą, derėtų valgyti daugiau riebios žuvies, kiaušinių ir pieno produktų, bet visada padės ir maisto papildai, ypač šaltuoju metų laiku.

Vitaminas C – apsauga nuo ligų

Vitaminas C yra galingas antioksidantas, atliekantis svarbų vaidmenį palaikant imuninę sistemą ir skatinant organizmo atsparumą peršalimui. Jis prisideda prie kolageno gamybos, tad yra svabus dantenų, kaulų ir kraujagyslių būklei. Šis vitaminas taip pat gali padėti organizmui apsisaugoti nuo laisvųjų radikalų mažinant oksidacinį stresą, galintį paspartinti priešlaikinį senėjimą.

Vitaminas C taip pat svarbus geležies įsisavinimui iš augalinio maisto šaltinių, tad gali padėti sumažinti geležies trūkumo riziką, ypač vegetarams ir veganams. Šis vitaminas tirpus vandenyje, tad organizmas jo nekaupia – dėl to derėtų papildyti mitybą turtingais vitaminu C maisto produktais, pavyzdžiui, citrusiniais vaisiais, paprika, braškėmis ar brokoliais, arba vartoti maisto papildus.