Ar stresas turi įtakos odos sveikatai?

Stresas – dalykas, kurį patiria ir žino tikrai visi. Tačiau nepaisant to, kad jis kone visada seka mums iš paskos, streso apibūdinimą daug kas tapatintų tiesiog su įtampa. Tai nebūtų visiškai teisinga, nes stresas – kompleksinė organizmo reakcija į stresinius dirgiklius. Tai gali būti fiziologinis, biologinis arba psichologinis stresas. Visgi dauguma stresą suvokiame, kaip psichologinį reiškinį. Jis – labai galingas ir įtakingas. Tačiau ar jo įtaka jaučiama ir mūsų odos atžvilgiu? Pasižiūrėkime!

Mokslinis požiūris – kone vienareikšmiškas

Kaip jau minėjome, stresas yra kompleksinė organizmo reakcija į dirgiklius. Psichologiniai pojūčiai – tiesiog pastebimiausi, tačiau jie žengia koja kojon kartu su fiziologiniais ir biologiniais. Moksliniai tyrimai nustatė, jog stresas gali paveikti visą kūną, įskaitant ir odą.

Jeigu patiriate daug streso, oda pasidaro jautresnė ir dirglesnė, o žaizdos ir sužeidimai gyja lėčiau. Paaiškinimas – paprastas. Kuomet jaučiamas stresas, organizmas gamina daugiau hormonų, tokių, kaip kortizolis, dėl ko odoje atsiranda daugiau riebalų ir – didėja acne bei kitų odos problemų rizika.

Taip pat nustatyta, kad stresas (ilgalaikis) pablogina jau esamas odos problemas – egzema ir rožinė yra tos, kurias specialistai išskiria dažniausiai. Labai svarbu ne tik pasirinkti tinkamą odos priežiūros rutiną, bet ir psichologiškai pasistengti kuo efektyviau valdyti stresą, kadangi tai ilguoju laikotarpiu labai padeda jūsų kūnui.

Ar įmanoma sumažinti streso poveikį odai?

Taip, yra ne viena praktika, kurią pripažįsta dermatologija, kaip tinkamus sprendimus kovoje su streso poveikiu odai. Tiesa, čia dermatologai tiesiog gali rekomenduoti geriausiai žinomas streso valdymo technikas, tačiau tai, kas padės valdyti stresą būtent jums – individualu.

Pradėkite nuo bazės ir gerai išsimiegokite. Bent 7-8 valandos miego yra būtinos visokeriopam organizmo atsistatymui. Medicininiai tyrimai įrodo, kad geriau išsimiegojęs ir pailsėjęs žmogus jaus mažiau streso.

Neignoruokite savo veido odos ir pasitarkite su dermatologais dėl to, kokias priemones galėtumėte naudoti, kad suteiktumėte odai to, ko jai trūksta. Reguliariai sportuokite ar bent būkite fiziškai aktyvūs. Be to, galbūt būtų verta sumažinti darbo krūvį ir daugiau, bent 10 papildomų minučių per dieną skirti sau.

