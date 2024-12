Apie prioritetus, keliamas kainas ir balsavimus

Taryba patikėjo V. Škadausko informacija, kad savivaldybės skirtos lėšos sudaro tik 16 proc. Ledo arenos išlaikymui reikalingų lėšų

Julija Kirkilienė

Priešpaskutinis šių metų posėdis (11-27) pradėtas buvo naujiena, kad prie opozicijos koalicijos, kurios lyderis yra Rimantas Baravykas, prisijungė du Valstiečių ir žaliųjų sąjungos ­nariai – Raimondas Ivaškevičius ir Violeta Nenartavičienė. Tą naujieną pranešė R. Baravykas, tuo pačiu informuodamas, kad Antikorupcinės komisijos pirmininko pareigas jis per­duoda R. Ivaškevičiui. Oficialiai šiuo metu taryboje dirba dvi opozicijos: opozicinė koalicija, kurią dabar sudaro 8 tarybos nariai ir frakcijos „Elektrėnų balsas“ 4 nariai, kurie prie koalicijos nėra prisijungę. Šiame posėdyje abiejų opozicijų balsai lėmė, kad mokesčiai už šiukšlių išvežimą liko nepakelti… kol kas.

Paskirstytos padidėjusios biudžeto lėšos

Pirmu klausimu taryba nusprendė, kaip tarybos narius siųs į komandiruotes ir kaip už komandiruotes atsiskaitys. Atsiskaityti teks raštu. O antruoju klausimu pritarė biudžeto patikslinimui. Biudžetas vėl padidintas per 600 tūkst. eurų. Pinigai į biudžetą įplaukė, gavus beveik 400 tūkst. eurų viršplaninių pajamų (nekilnojamojo turto mokestis, palūkanos už depozitus).

Kitos lėšos gautos iš Valstybės biudžeto įvairiems asignavimams: užtikrinti piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, ugdymo reikmėms finansuoti (pagalbos priemonė užsieniečiams dėl karo Ukrainoje) kompensuoti išlaidas, patirtas teikiant paramą 2024 metais užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos (apgyvendinimui bei socialinei paramai), „Atsinaujinančių ­energijos išteklių (geoterminės energijos) panaudojimas Abromiškių ­reabilitacijos ligoninėje, pakeičiant iškastinį kurą“ (lėšų gavėja VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė) ir kt. Lėšos sutaupytos sumažinant finansavimą pažangos priemonei „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“ veiklai „Socialinės priežiūros šeimoms teikimas“ įgyvendinti, jaunimo teisių apsaugai, socialinei paramai mokiniams, asmenų su negalia pagalbos koordinavimui ir pan. Lėšos sutaupytos, nes išvardintoms priemonėms jų reikėjo mažiau nei planuota, t.y. bu­vo patikslintas poreikis. Pavyzdžiui, mirė žmonių mažiau, nei planavo, mokinių, kuriems reikia socialinės paramos, buvo mažiau ir pan. Gavus viršplaninių lėšų, jos buvo perkeltos paskoloms grąžinti. Į biudžetą lėšų surinkta tiek, kad padengs visus 2024 metams numatytus kredi­to­rinius įsipareigojimus.

Pinigų liko ir Kelių priežiūros programai finansuoti, Vievio seniū­nijos gatvių apšvietimui atnau­jinti, pakeičiant į LED lempas, biudžetinių įstaigų darbo užmokesčiui mokėti. Šį kartą taryba pritarė skirti pinigų ir Ledo arenai už papildomas išlaidas. Posėdyje dalyvavęs Ledo arenos direktorius Valdas Škadauskas informavo, kad 2023 metais Ledo arenos metinis apyvartos biudžetas, gavus 80 tūkst. eurų iš savivaldybės biudžeto, sudarė per 500 tūkst. eurų.

Prioritetai ir neprioritetai

Savivaldybėje sėkmingai plečiasi statybos, o iš to naudos turi ir savivaldybės gyventojai. Savivaldybė statybas suskirstė į prioritetines ir neprioritetines ir į atskirą banko sąskaitą renka infrastruktūros mo­kestį. Prioritetinės infrastruktūros mokesčiu apmokestinamos statybos mieste, o neprioritetinės – kaimiškose vietovėse. Prioritetinės infrastruktūros mokesčiai yra brangesni, bet statybos užima mažiau ploto, todėl 2023 metais mokesčių buvo surinkta 10 kartų mažiau nei už neprioritetinę infrastruktūrą. Už prioritetinę infrastruktūrą gauta per 10 tūkst. eurų o neprioritetinę – per 100 tūkst. eurų. 2023 m. įgyvendinus suplanuotus projektus, panaudota 18 290 eurų. Ši suma panaudota įgyvendinant projektus: pailgintos dienos grupės įrengimui Vievio Jurgio Milan­čiaus pradinėje mokykloje, žaidimų aikštelės įrengimui Elektrėnuose. Kadangi surinktos infrastruktūros lėšos nebuvo išnaudotos ir 2023 metais, tai pinigų yra likę per 177 tūkst. eurų, bet jie vis tiek negalės būti panaudoti Ąžuolinės kaime valymo įrengimams statyti. Dėl Ąžuolinės kaimo valymo įrenginių statybos klausimą kėlęs R. Baravykas taip ir nesuprato Architektūros ir krašto­tvarkos skyriaus vedėjo Arūno Butrimavičiaus paaiškinimo, kodėl surenkamos infrastruktūros lėšos kaimo teritorijose priskiriamos prie neprioritetinių, o valymo įrengimų statybos projektas priskiriamas prie prioritetinių projektų, kuriems negalima panaudoti neprioritetinių infrastruktūros lėšų.

Vėl kels kainas

Šiame posėdyje kainos už atliekų tvarkymą liko nepakeistos. Bet tos kainos nuo naujų metų vis tiek bus padidintos. Kainas tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (VERT), ir išanalizavusi 2024–2026 m. faktines sąnaudas, nustatė kitose Vilniaus apskrities sa­vivaldybėse kainas už komunalinių atliekų surinkimą, atliekų tvarkymą pakelti apie 36 proc., o Elektrėnų savivaldybei – tik 22 proc. Kaip redakcijai atliekų tvarkymo kainų peripetijas aiškino mero pavaduotojas Marius Urvakis, atliekų tvarkymo kainos priskirtos prie reguliuojamos veiklos, todėl kainas nustato VERT. Pagal tas naujas reguliuojamas kainas savivaldybė už priduotas atliekas Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiams, pernai mokėjo 51 eurą už toną, o nuo kitų metų mokės po 82,56 euro už toną. Iš tų 82 eurų minusuotas bus 6,16 euro solidarumo mokestis, pritaikytas Elektrėnams už nepatogumus dėl Kazokiškių sąvartyno veiklos. M. Urvakis sakė, kad skaičiuojant kainas, VERT atsiuntęs buvo anketą, kurią pildydamas jis prašęs nustatant kainas atkreipti dėmesį į sąvartyno neapskaičiuotas pajamas – metalo, žaliųjų atliekų pardavimo ir kitų negaunamų pajamų, dėl kurių vyksta ikiteisminis tyrimas. Bet VERT nėra teisėsauga, todėl kainas nustato pagal gautus veiklos pajamų faktus. Taryba sprendimo projektui nepritarė, balsams pasiskirsčius po lygiai – po 11 balsų. Valdančiajai daugumai vieno balso pritrūko todėl, kad buvęs Kazokiškių sąvartyno vadovas ir tarybos narys, dirbantis valdančiojoje koalicijoje, Virgilijus Pruskas, ikiteisminiame tyrime figūruojantis kaip įtariamasis kyšininkavimu, balsavimo metu išėjo iš salės. Nepritarus kainų pakėlimui, Elektrėnų komunalinis ūkis gruodžio mėnesį turės nuostolių. Tiesa, ir EKŪ už atliekų tvarkymą pelną buvo numatęs 10 proc., bet kaip sakė mero pavaduo­tojas, valdyba planuojamą pelną sumažino iki 5 proc., dėl ko ir gyventojai už atliekų tvarkymą mokės šiek tiek mažiau nei kaimyninės savivaldybės.

Žmonių nediskriminuos

Kai 2019 m. Vievyje buvo pradėta planuoti statyti Grupinio gyvenimo namus, skirtus proto ar psichikos negalią turintiems asmenims, tarp vietos gyventojų kilo pasipriešinimas. Vieviškiai rinko parašus ne todėl, kad Vievyje tokių namų nestatytų, bet kad parinktų kitą vietą. Gyventojai manė, kad vieta Šviesos gatvėje, šalia vaikų darželio, mokyklos ir nau­josios jaunimo pamėgtos sporto bei poilsio aikštelės, netinka tokią negalią turintiems žmonėms. Praėjus penkeriems metams po pirmųjų gy­ventojų susirinkimų, namai pastatyti nebuvo, bet kitais metais planuo­jama juos statyti. Taryba lapkričio mėnesio posėdyje pritarė projekto „Grupinio gyvenimo namų ir dienos užimtumo paslaugų plėtrai asmenims su intelekto ir psichinės negalia“ įgyvendinimui. Prie to projekto savivaldybė prisidės apie 150 tūkst. eurų. Kai grupiniai gyvenimo namai buvo pradėti planuoti, statyboms Šviesos gatvėje nepritarė ir dabartinis mero pavaduotojas, vieviškis ­Marius Urvakis. Bet per penkerius metus pasikeitė ir žmonių nuomonės, ir planai, kas tuose namuose gyvens. Dabar planuojama, kad tuose namuose pirmiausia bus apgyvendinti savivaldybės žmonės, nes keletas jų yra priversti gyventi kituose rajonuose esančiuose panašiuose namuose. Kai posėdžio metu Edvardas Baleišis klausimą teiku­sios Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjos Giedrės Tomkevičiūtės-Ka­linauskienės paklausė dėl vietos statiniui parinkimo, atsakymo sulaukė tokio: „Kadangi klausimas yra neetiškas, aš į jį neatsakysiu. Žmonių su negalia diskriminuoti negalima“.

Apie šį bei tą

Taryba šiame posėdyje apsvarstė 14 klausimų iš 15 planuotų. Spren-dimo projektas „Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ įstatinio kapitalo ­didinimo turtiniu įnašu“ buvo atidėtas. Tarp kitų sprendimų projektų taryba pritarė Vievio ir Semeliškių gimnazijų bei Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ nuo­statams, pritarė dėl savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo ligoninei ir kt. Šie ir kiti sprendimų projektai gyventojams nėra aktualūs, bet aktualūs yra R. Baravyko teikti paklausimai. Jis klausė, kodėl Geibonių miške neprižiūri­mas skulptūrų parkas, kodėl Vievyje prie geležinkelio stoties nesužymėtos vietos automobiliams stovėti, siūlė peržiūrėti autobusų grafikus dėl vaikų pavėžėjimo iš mokyklų. Dėl skulptūrų parko miške atsakymą meras pateikė iš karto: miškas yra privatus, jo savininkas vykdė Europos Sąjungos lėšomis remiamą projektą, kurio vykdymo laikas yra pasibaigęs. Dėl likusios netvarkos skulptūrų vietoje meras pažadėjo informuoti miškininkus. Kitais klausimais meras pažadėjo pasidomėti. R. Baravykas taip pat organizuo­ja kelio Elektrėnai–Žebertonys ap­žiūrą ir kviečia tarybos narius bei savivaldybės vadovus tame kelyje susitikti gruodžio 3 d. Kelias sugadintas yra dėl RIMI logistikos centro statybų. Posėdžio pabaigoje administracijos direktorė Jekaterina Goličenko informavo tarybos narius apie 3 mln. banko paskolą baseino remontui. Paskolai, kuriai taryba pritarė spalio mėn. posėdyje, bankas, pasiūlęs geras palūkanas ir atsi­žvelgęs į savivaldybės pasiūlytas sąlygas, surastas ir bus pasirašyta ­sutartis. Baseino remontą planuo­jama užbaigti jau šiais metais, bet veikti jis pradės tik pridavus darbus ir neradus trūkumų.