Antrojo karantino dienoraštis. Pavasarišką nuotaiką gadina koronavirusas ir šiukšlės

Julija Kirkilienė

Pavasaris ir Motinos dienos šventė, Japonijos ambasadorius Elektrėnuose ir sakurų sodinimas atnešė geresnes nuotaikas, bet nepanaikino koronaviruso, nešančio ligas ir ligų pasekmes. Bet gyvenimas ir susideda iš gėrio ir blogio, svarbu tik juos atskirti ir teisingai pasielgti. Lietuvoje jau pradėta skiepyti antrąjį milijoną vakcinų, o žmonės vis dar vieni nenori skiepytis, o kiti ieško nišų, kaip skiepą greičiau gauti.

Skiepai ir daugiau COVID-19 palatų

Elektrėnų ligoninėje pacientai, sergantys COVID-19 liga, Terapijos skyriuje jau nebetelpa. Tam skirti ir Vaikų ligų, ir Intensyviosios terapijos skyriai. Ambulatorinės vaikų ligų paslaugos teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. Kitu laiku susirgus vaikui kreiptis reikia į Trakų ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyrių arba Santaros klinikas. O ligoninės personalas, apsirengęs skafandrais, dirba negailėdamas savo jėgų ir rizikuo­damas užkrėsti namiškius. Viena medikė redakcijos klausė informacijos, kaip ji galėtų paskiepyti ir taip nuo susirgimo apsaugoti šeimoje gyvenantį tolimųjų reisų vairuotoją. Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas Gediminas Ratkevičius redakciją informavo, kad skiepijimas dabar vyksta grupei nuo 55 metų ir vyresnių. Pagal prio­ritetus skiepijimas nevyksta, nebent išimtys galėtų būti tiems, kurie dirba didelėse įmonėse. Artimiausiu metu pradėta bus vakcinacija jaunesnio amžiaus asmenims. Nuo ketvirtadienio paleista elektroninė vakcinavimo sistema, kurioje norintys skiepytis gali registruotis. Skiepijimai planuojami šeštadienį „Moderna“ vakcina ir „AstraZeneca“ (įmonių, pagal pateiktus sąrašus, darbuotojai), „AstraZeneca“ pirmadienį po pietų (visi norintys nuo 45 m.), trečiadienį – „Pfizer“, pradžioje 55+, bet jei nebus aktyvumo, skiepijami bus ir jaunesni.

Informacijos dėl vakcinavimo galima kreiptis į koordinatorę Virginiją Liepinytę-Medeikę tel. 8 650 32216.

Kova su liga ir šiukšlėmis

Korona ir vėluojantis pavasaris trukdo ir darbams seniūnijose. Jau įpusėjo gegužė, o klombos dar be gėlių – sinoptikai vis gąsdina šalnomis. Jau seniai nebuvo taip, kad ir šildymo sezonas užsitęstų vos ne iki pusės gegužės. Dėl brangių šilumos kainų gyventojai net diskutuoti atprato. Tik nevalyvi gyventojai neatprato savo sukauptas šiukšles išmesti į konteinerius prie kapinių, pakelių grioviuose ar miškuose. O seniūnijos darbuotojai kiekvieną pavasarį tas šiukšles turi iškuopti. Tik Beižionių seniūnijoje šiukšlių mažiau. Seniūnas Mindaugas Makūnas sako, kad patys beižioniškiai nešiukšlina, o seniūnija nuo miesto toli, tad šiukšlintojai apsivalo artimesnėse seniūnijose. Kazokiškėse gyventojai, turintys sukaupę daugiau šiukšlių, kviečiami užsiregistruoti jų išvežimui. Išvežimą organizuoja seniūnija, tikėdama, kad vis mažiau šiukšlių bus paliekama ten, kur negalima. Semeliškių seniūnija, norėdama apsisaugoti nuo šiukšlintojų, prie kapinių stato vis daugiau konteinerių: geriau nuo kapinių išvežti daugiau konteinerių, nei rinkti šiukšles pakelėse ir miškuo­se. Nuo šiukšlių seniūnijos ginasi ir naujoviška akcija „Darom“. Naujovė tokia, kad seniūnijose užsiregistruo­ja žmonės grupėmis po 5, seniūnija duoda reikiamas priemones ir išveža surinktas šiukšles. Aktyviausiai, kol kas, akcijoje „Darom“ dalyvauja semeliškiečiai, o Gilučių seniūnijai kovoti tenka ne tik su šiukšlėmis, bet ir su koronavirusu. Pagyvenusias vienišas seniūnijos gyventojas, pajutusias koronaviruso simptomus, neturinčias artimųjų, į medicinos įstaigą seniūnija vežė savo transportu. Vienai senjorai medikai padėjo, kitos, deja, neišgelbėjo.

Kietaviškių seniūnijoje

Naujajai Kietaviškių seniūnei Jurgitai Matkevičienei šis pavasaris pirmasis jai einant naujas parei­gas, tad ir apie savo darbus ji kalba plačiausiai: „Kaip ir kasmet, vienas svarbiausių darbų – vietinės reikšmės kelių, kuriais gyventojai naudojasi kiekvieną dieną, priežiūra. Šiemet vieną kartą lyginome greideriu, tačiau šios savaitės liūtis panaikino bet kokius greiderio darbo pėdsakus. Kai leis oro sąlygos, kelius vėl lyginsime, žvyruosime, eilėje laukia ir asfalto dangoje atsivėrusios duobės. Daug dėmesio skiriame seniūnijos kapinių (kurių yra 7) priežiūrai. Gal tiek nereikėtų, jei ne šiukšlintojai, kurie kapinių patvorius verčia sąvartynais. Tačiau turime ir kuo pasidžiaugti – šiemet jau spėjome nauja tvora aptverti Žikaronių k. kapines. Nuolat prižiūrime tvarką viešo naudojimo teritorijose: valomos gatvės, teritorijos prie daugiabučių namų, prie visuomeninės paskirties pastatų. Atšilus orui pradėsime šienavimo sezoną. Darbų netrūksta ir visi jie svarbūs. Vadovaujantis visomis tvarkomis ir rekomendacijomis, laikantis saugumo reikalavimų – vėl organizuojami visuomenei naudingos veiklos darbai, o ir seniūnijos kolektyve, džiaugiuosi, visi esame darbingi ir sveiki. Taip pat įdarbinome žmogų pagal Užimtumo didinimo programą. Dėl karantino šventės seniūnijoje švenčiamos kukliau, dažnai virtualioje erdvėje. Labai jaukiai Kietaviškių Švč. Trejybės bažnyčioje po šv. Mišių paminėjome Motinos dieną, planuojame panašiai švęsti ir Tėvo dieną. Esu dėkinga Kietaviškių kultūros renginių organizatorei Irenai Petkevičienei ir Kietaviškių bendruomenei už iniciatyvą, jų dėka, planuojamas gražus, prasmingas Lietuvos himno giedojimo lydimas renginys Liepos 6 d. Virusas, karantinas, gal ir pristabdė veiklas seniūnijoje, tačiau gyvenimas vyko toliau, išmokome prisitaikyti ir gyventi kitaip. Kietaviškių krašte stiprios bendruomenės, supratingi gyventojai. Manau, kad kartu įveikiame visus iššūkius, jei tokių ir pasitaiko“.

Didesnėse seniūnijose – didesnės bėdos

Didžiosiose Elektrėnų ir Vievio seniūnijose ir darbai didesni. Elektrėnų seniūnui vasaros sezonui paruošti riekia vieną paplūdimį ir dvi maudymosi vietas, o Vievio seniūnas skuba organizuoti Vievio ežero valymo darbus: iš pakrantės traukia meldus, kad maudymosi vietose mažiau būtų dumblo ir kvapo. Abiejose seniūnijose po Motinos dienos padaugėjo darbo prie kapinių. Kapinėse vis dar žmonės neįpratę atliekų rūšiuoti – kur žaliosios, kur plastikas, kur stiklas. Vievio seniūnas Zenonas Pukėnas sako: gerai, kad žmonės mažiau plastikinėmis gėlėmis kapus puo­šia, tai ir atliekų mažiau susidaro. Elektrėnų seniūnas Antanas Šalkauskas rūpinasi užlyginti duobes gatvėse, o Vievio seniūnui be duobių gatvėse dar reikia rūpintis ir apvažiavimu į Kazokiškių sąvartyną. Mat rekonstruojant geležinkelio pervažą, bus uždarytas kelias, sunkiasvorėms mašinoms reikės kažkuriuo keliu šiukšles iš Vilniaus į Kazokiškes išvežti. Seniūnas sako matantis galimus susitarimus ir Kazokiškės be vilniečių šiukšlių neliks.

Visos seniūnijos rūpinasi, kaip gražiau savo teritorijas papuošti gėlėmis. Elektrėnai šiais metais irgi turėtų sužydėti gėlėmis pakabinamose klombose. Nors vasarinės gėlės dar nepasodintos, kazokiškiečiai, pavyzdžiui, džiaugiasi pernai rudenį pasodintomis gėlėmis – krokais.

Rankų higienos diena primena

Šią savaitę savivaldybėje iš paimtų 934 mėginių, užregistruo­ti buvo 72 susirgimai. Dviem žmonėm korona sutrumpino gyvenimą, nes susirgę, numirė nuo kitos ligos. O kad ligos plitimas sumažėtų, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras informavo, kad gegužės 5-ąją buvo paminėta Pasaulinės rankų higienos diena. Tos dienos tikslas – atkreipti visuomenės, pacientų ir sveikatos priežiūros įstaigų personalo dėmesį į rankų higienos, kaip pagrindinio infekcijų kontrolės elemento, svarbą. Dėl didėjančio SARS-CoV-2 (koronaviruso) infekcijų skaičiaus, sukeliančio COVID-19 ligą, Pasaulinė sveikatos organizacija primena, kad vienas efektyviausių kovos su oro lašeliniu būdu perduo­damomis infekcijomis būdų yra rankų higiena. Rankų higiena yra viena iš pagrindinių ir veiksmingų prevencijos priemonių, užkertanti kelią mikroorganizmų pernešimui ir tokiu būdu mažinanti sergamumą šia infekcija. O leidinys „Medicinos žinios“ primena, kad persirgus COVID-19 liga dažnai pažeidžiama daugiau nei viena organų sistema. Gali būti pažeidžiama širdis, inks­tai, plaučiai, kraujotakos sistema, centrinė nervų sistema.