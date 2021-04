Antrojo karantino dienoraštis. Jurgi, Jurgi, atrakink žemę... geriems darbams ir prasmingam gyvenimui

Julija Kirkilienė

Šis laikraščio numeris išei­na Jurginių dieną, todėl labai norisi švento Jurgio paprašyti, kad jis atrakintų žemę… O tai jau antri metai, kai teoriškai užrakintoje Žemėje siautėja virusas, paveikdamas žmonių fizinę, o labiausiai psichinę sveikatą. Sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu bendrovės „Spinter tyrimai“ vasario mėnesį atlikta 18–75 metų amžiaus gyventojų apklausa parodė, kad 46,5 proc. Lietuvos gyventojų psichologinė gerovė buvo prasta.

Kai pristoja nelabasis

Prastą psichologinę žmonių sveikatą atskleidė tragedija Elek­trėnuose. Sekmadienį, kai Lietuvos televizija iš Elektrėnų bažnyčios transliavo šventas Mišias už policijos pareigūnus, Elektrėnų policininkai dirbo kraupios tragedijos vietoje. Viename Elektrėnų daugiabutyje surasti buvo du lavonai. Nežinia, ar žudynių įtariamajam protą susuko ilgas karantinas, dėl ko jis keturis mėnesius negalėjo iš Alytaus atvykti pas draugę, ar šiaip nelabasis apsėdo, kad jis įtariamas iš namų Alytuje į Elektrėnus išvažiavęs specialiai pasiruošęs žudynėms. Nužudytoji Jadvyga, ilgametė Elektrėnų pardavėja, dirbusi keliose parduotuvėse, paskutiniu laiku vienoje mėsos parduotuvėje. Kaip pasakojo artimai bendravusi miru­siosios ­Jadvygos bendradarbė, sekmadienio ryte, Jadvygai neišėjus į darbą, artimieji suprato, kad kažkas atsitiko ir nuskubėjo į jos namus. Namuose, skirtinguose kambariuose, jie ir rado du mirusiuosius. Vyras gulėjo apsivyniojęs elektros laidais, nuo srovės ­pajuodęs. Laimė, kad moterys suprato jo neliesti, o skubiai pakvietė giminaitį elektriką. Moteris, pagal policijos informaciją, galimai mirė nuo daugybės sumušimų. Kaimynai triukšmo negirdėjo, todėl mano, kad žudynes suplanavęs vyriškis pasistengė, kad triukšmo nė nebūtų.

Kaip sakė gerai mirusiąją pažinojusi moteris, Jadvyga su įtariamai žudynes įvykdžiusiu vyru draugavo per 17 metų, bet kaip dabar sakytų, partnerystės santykių įteisinę nebuvo. Vyras kurį laiką gyveno Elektrėnuose, trumpai buvo net įsidarbinęs Elektrėnų komunaliniame ūkyje. Paskutiniuoju laiku pora gyveno atskirai. Žudynes įvykdyti žmogus atvažiavo savo automobiliu, namuose palikęs informaciją, kaip jį reikės palaidoti. Ir niekas kelyje jo sumanymams nesutrukdė.

Kaip susigrąžinti klientus

Mirusiųjų jau nebeprikelsime, o gyviems reikia gyventi, todėl praėjusią savaitę į darbą sugrįžę pardavėjai, tikėjosi gyvenimo pagerėjimo. Deja, klientų antplūdžio dar­bo dienomis nei parduotuvės, nei turgaus prekybininkai nesulaukė. Išimtis tik „Humanos“ par­duotuvė. Ten visą savaitę žmonių eilės driekėsi per laiptus iki gatvės. Bet Elektrėnams yra ir gerų naujienų. Prekybos centro „Maxima“ patalpose įkur­dinėjamas naujas aprangos prekybos centras „Pepco“.

Į darbą dauguma vers­lininkų sugrįžo pasidarę COVID-19 testus arba pasitikrinę, ar turi antikūnų. Administracijos direktorius Gediminas Ratkevičiaus ­re­­dakcijai komentavo, kad sa­vivaldybėje testavimai ­vyksta vadovaujantis Valstybės nustatyta tvarka, o mobilus punktas dirba darbo dienomis kasdien dviem pamainomis, tad atlikti testą galėjo visi to norintys. Direktorius taip pat primena, kad tiriami asmenys: jei jaučia bent vieną simptomą, būdingą koronavirusui, atvykę iš paveiktų užsienio valstybių (per 24 val. nuo atvykimo momento) bei prieš planinį stacionarizavimą. Taip pat profilaktiškai periodiškai (ne dažniau kaip kas 7 d. ir ne rečiau kaip kas 10 d.) testuojami asmenys, kurie nurodyti darbų ir veiklos srityse, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar ­neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio eks­tremalioji situacija.

Statistika

Per savaitę savivaldybėje su­sir­gi­mų užregistruota mažiau, bet savivaldybės rezultatai pagal su­sir­gimų skaičių statistikos švies­len­tėje lieka treti nuo galo: 967 atvejai 100 tūkst. gyventojų. Šią savaitę ta liga vėl pasiglemžė vieną gyventoją. Per savaitę susirgimų nustatyta 94. Per paskutines 7 dienas Elektrėnų savivaldybėje dėl COVID-19 ištirti 986 (prieš savaitę –1082) asmenys. Teigiami tyrimai Elektrėnų sav. sudarė 11,5 % (Lietuvoje – 6,2 %). Prieš savaitę Elektrėnų savivaldy­bė­je teigiami tyrimai sudarė 9,5 %.

Ekspertų tarybos narys, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Mindaugas Stankūnas dalijasi nauja žinute iš vienos meta-analizės, kurioje buvo vertinamas COVID-19 inkubacinis laikotarpis. Mokslininkai, atlikę įvairių tyrimų analizę, priėjo prie išvados, kad dažniausiai jis trunka 5,2–6,5 d., tačiau gali pasitaikyti atvejų, kai šis terminas siekia ir 14 dienų.

Vakcinacija

Lietuvos statistikos departamento balandžio 19 d. duomenimis, Lietuvoje gautos 900 605 vakcinos dozės, iš kurių 882 905 pristatytos į vakcinavimo centrus (vakcinos skirtos I ir II vakcinos dozei). Vakcinacijos centruose sunaudotų vakcinų dozių skaičius – 780 491. Pirma COVID-19 vakcinos doze paskiepyta 569 880 asmenų, tai sudaro 20,39 % visų šalies gyventojų (prieš savaitę 17,63 %). Dviem vakcinos dozėmis paskiepyta 210 611 asmenų, tai sudaro 7,53 % (prieš savaitę 6,8% šalies gyventojų).

Elektrėnų savivaldybei skirtos­ 7265 vakcinos dozės (pirma ir antra vakcina), sunaudotos 6508 dozės. Pirma COVID-19 vakcinos doze paskiepyti 5394 asmenys, arba 22,38 % visų savivaldybės gyventojų (prieš savaitę 19,92 %). Dviem vakcinos dozėmis Elektrėnų sav. pa­skiepyti 1 392 asmenys, arba 5,78 % savivaldybės gyventojų (prieš savaitę 5,39 %). Pirmieji 8 Elektrėnų sav. gyventojai paskiepyti 2020 m. gruodžio 27 d. Nuo šios datos palaipsniui skiepijimo apimtys augo. Daugiausia per vieną dieną (2021 m. balandžio 19 d.) paskiepyti 553 gyventojai.

Balandžio 19 d. duo­me­nimis, pirma vakcinos doze Elektrėnų savivaldybėje paskiepyti 2045 vyrai (tai sudaro 16,84 %) ir 3349 (arba 28,01%) moterys. Antra vakcinos doze paskiepyti 389 (arba 3,2%) vyrai ir 1003 (8,39%) moterys.­

Lietuvos statistikos departamento balandžio 19 d. duomenimis, Elektrėnų savivaldybė buvo 5 vietoje tarp 60 savivaldybių pagal 65+ asmenų skiepijimo progresą: paskiepyti 2745 asmenys iš 4552, patenkančių į šią amžiaus grupę.

Bet sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys paskiepytiems ir persirgusiems vis tiek siunčia žinią: nuo ketvirtadienio įsigaliojančios privilegijos persirgusiems ir vakcinuotiems asmenims – artimi jų kontaktai ir kitos teisės, nereiškia, kad tokie asmenys turėtų pamiršti saugumo priemones.

Mokslo naujienos

Nors daug elektrėniškių COVID -19 liga perserga, daug skiepijasi, bet mokyklose kontaktinis mokymas vyksta tik pradinukams ir tai su pertraukomis. Daugeliui tėvų nesutikus dalyvauti bandomajame tyrime – daryti kaupinių tyrimus, savivaldybė nusprendė moks­leivius į klases grąžinti kitais būdais. Greitaisiais antigenų testais būtų testuojami tik vaikai, norintys grįžti į kontaktinį ugdymą mokykloje (šeimos testavimo atsisakyta), testą atliktų visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Jei tėvai nesutiktų, kad vaiką testuotų, vaikams mokytis tektų nuotoliniu būdu, todėl tėveliams tektų daugiau laiko skirti mokymuisi su vaiku namuose, nes mokytoja dirbtų klasėje. Visgi mišrus mokymasis išliktų, pvz: 1 savaitę mokykloje, kitą savai­tę – namuose ir t.t.

Mokiniams sugrąžinti į klases Elektrėnų savivaldybės administracija turi keletą planų. Administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius redakcijai sakė, kad mokyklose, kuriose vykdomas bandomasis profilaktinis tyrimas, mokinių ugdymą organizuoti galima keliais būdais:

1. Sutikusiems dalyvauti bandomajame tyrime – kontaktiniu arba nuotoliniu būdu mokyklose nustatyta tvarka, vadovaujantis kiekvienos klasės mokinių namų ūkių ir mokyklų darbuotojų nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimų rezultatais.

2. Nesutikusiems dalyvauti bandomajame tyrime – mokymosi procesas vykdomas bus nuotoliniu būdu.

3. Kaupinių PGR tyrimų atlikti nereikės asmenims, kuriems prieš mažiau nei 180 dienų iki kaupinių tyrimo atlikimo dienos PGR tyrimu arba greituoju SARS-CoV-2 antigeno testu buvo patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir tiems, kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio (antikūnų) tyrimo atsakymą bei kurie yra paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal visą skiepijimo schemą.

Žodžiu, norint, kad šv. Jurgis žemę atrakintų, daugiausia pastangų teks dėti patiems.