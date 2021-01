Žiema žavi tik atvirukuose

Virginija Jacinavičiūtė

Kol vieni žmonės mėgaujasi gražia žiema, keldami nuotraukas į socialinius tinklus, kiti mosuoja kastuvais, kad galėtų išvykti į darbą. Kelininkai nespėja valyti gatvių, o komunikacijų bendrovės pluša šalindamos sutrikimus visoje Lietuvoje.

Elektrėnų savivaldybės žmo­nėms per snygį teko pagyventi be elektros, vandens, interneto ir mobiliojo ryšio. Kai kur neišvengta pavojingų situacijų. Su gausiu sniegu nesusitvarkantys gyventojai apipylė skambučiais savivaldybės seniūnijas.

Paneriuose, Dvaro gatvėje, senas medis užvirto ant namo, kuriame gyvena trys šeimos. Vievio seniūno Zenono Pukėno teigimu, laimingas atsitiktinumas, kad namą siekė tik medžio šakos, kurios kabino žiemą nenaudojamą namo dalį, žymių apgadinimų išvengta. Per įvykį buvo nutraukti elektros laidai, todėl iškviesti ­ugniagesiai gelbėtojai. Kelios valandos praėjo, kol į įvykio vietą pavyko prisišaukti ESO specialistus. Pasak seniūno, paskambinus į ESO nebegalima išgirsti gyvo balso, visą laiką kalba tik autoatsakiklis, todėl procesas labai ilgas. Vievio seniūnijoje daug nerimo kelia ant kelių virstantys medžiai. Per snygį seniūnas ne kartą skambino kelininkams dėl pavojingai link kelio pasvirusių medžių, tačiau atsakyta, kad kelininkai atvyks tuomet, kai medis bus nulūžęs. Seniūnijoje keliai valomi dviem pamainomis, tačiau sniegas greitesnis už kelininkus. Kol valomi keliai, skambina tie gyventojai, kurių keliai jau valyti, bet vėl nepravažiuojami. Jiems tenka palaukti. Z. Pukėnas džiaugiasi dėl žmonių, kurie nieko nelaukę ima kastuvus ir kasa sniegą apie namus, bet, deja, dažniau tenka gir­dėti priekaištus. Vieni pyksta, kad pravažiavęs greideris pristumia sniego prie išvažiavimo iš kiemo, kiti piktinasi, kad po valymo grumstai lieka. Sako, jei taip, tegu išvis nevalo. „Kelininkai vos spėja suktis, todėl galimybių kruopščiai išvalyti kiekvieną kiemą užtikrin­ti negalime“, – sakė Z. Pukėnas.

Vievio seniūnui antrino­ Se­meliškių seniūnė Loreta­ Ka­ralevičienė. Jos teigimu, žmo­nėms trūksta supratimo, tolerancijos ir kantrybės. Senieji miestelio gyventojai patys ieško išeities iš padėties, ieško traktoriukų, kurie kelią nuvalytų, o naujai iš miesto atsi­krausčiusieji reikalauja miestietiškų sąlygų, kad 7 ryto galėtų lengvai į darbą išvažiuoti. „Visą dieną dirbu operatore, turiu 4 puslapius pageidavimų, nors keliai valomi visą dieną, įvykdyta tik pusė puslapio pageidavimų. Nors karantinas ir dauguma sakosi dirbantys iš namų, prisnigus prireikė būtinai iš namų išvažiuo­ti“, – stebėjosi seniūnė.

Elektrėnų seniūnas Antanas Šalkauskas sako, kad Elektrėnuose padėtis neleng­vesnė nei visoje Lietuvoje, bet labiausiai situaciją apsunkina tai, kad pačiame žiemos darbų įkarštyje trys seniūnijos darbuotojai – iš jų du traktorininkai – serga COVID-19 virusu. Su vienu iš traktorių dirba žmogus, neturintis patirties, todėl darbai vyksta daug lėčiau. Sniego tiek daug, kad traktorius nepajėgia sniego išstumti, dėl apkrovų traktoriai genda, seniūnas ieško, kas vakare galėtų sutvarkyti gedimus, kad ryte valytuvai vėl galėtų dirbti. Itin sudėtinga situacija yra daugiabučių kiemuose, į kuriuos netelpa traktoriai. Kai kur reikėtų sniegą išvežti, tačiau tam stinga darbo jėgos. Seniūnija sulaukia daug skambučių iš sodų bendrijų, tačiau visiems pagelbėti nespėja. Seniūnijoje ant kelių ir takų nuvirto per 20 medžių. Pirmiausia medžius skubinamasi patraukti nuo kelio, vėliau jau bus smulkinami ir išgabenami.

Kazokiškių seniūnas Arvydas Vyšniauskas pasakojo, kad visoje seniūnijoje užfiksuota elektros gedimų, dėl kurių sutriko ir vandens tiekimas. Dėl sutrikusio mobiliojo ryšio žmonės negalėjo susišnekėti. Seniūnijoje išvirto daug medžių, kai kurie šalia apšvietimo stulpų, vaikų žaidimų aikštelėje. Optimizmo nestokojantis A. Vyšniauskas džiaugėsi, kad dėl sniego bent vandens šuliniuose padaugės ir nebus taip sausa.

Gilučių seniūnė Kristina Vitartė informavo, kad duomenų dėl medžių padarytos žalos neturi. Kelių ir gatvių sniego valymui seniūnijoje į pagalbą pasitelkti vietos ūkininkai. Per tokį snygį seniūniją aptarnaujanti UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ valyti kelių nespėja. Valymas vyksta prioritetine tvarka pagal eismo intensyvumą keliuose.

Beižionių seniūnas Mindaugas Makūnas sako, kad kaimelyje kai kur pusnys siekia pusantro metro, tokio gausaus sniego, pasak seniūno, nėra buvę nuo 2007 metų. Tačiau keliai seniūnijos teritorijoje nuolat valomi ir pravažiuojami. Bet sausio 27 dieną į Beižionis vedančiame kelyje Semeliškės–Aukštadvaris kelią visiškai užblokavo „susiskersavusi“ krovininė mašina. Nuo penkių ryto iki vakaro vairuotojas laukė pagalbos, o gyventojai į Elektrėnus buvo priversti važiuoti per Trakus.

Seniūnas piktinasi, kad vals­tybinės įstaigos taip aplaidžiai reaguoja į gyventojų problemas. Automobiliui nuvažiavus nuo kelio seniūnas skambino pagalbos numeriu 112, tačiau išgirdo, kad tai ne tarnybų bėda. Kol traktoriukas ištraukė mašiną, praėjo 3 valandos.

Pastrėvio seniūnas Arūnas Kanapeckas džiaugiasi, kad seniūnijoje sniegas didesnės žalos nepadarė: nei medžiai virto, nei elektra buvo dingusi. Didžiausias iššūkis – kelių valymas. Technika dirba nuolat, tačiau atokiausių vietovių gyventojai kelininkų sulaukti gali tik sekmadienį.

Kokia padėtis Kietavišių seniūnijoje, papasakojo seniūnė Jurgita Matkevičienė: „Atrodo, karantinas gerokai pristabdė gyvenimą, o kelių parų sniego gausa „pribaigė“. Tikrai sudėtingos, daugelio primirštos, kitiems visai neįprastos oro sąlygos. Galimybė važiuoti – šių dienų pagrindinė tema. Seniūnijos kelių priežiūra šiuo metu nėra sklandi, panaši situacija yra visoje Lietuvoje. „Nepasiruošę“ – dažnai girdimas priekaištas. Tik ar tikrai galima pasiruošti panašiems gamtos „pokštams“? Didžioji dalis seniūnijos gyventojų kantriai ir supratingai laukia, kol bus nuvalyti keliai, vieni kitiems padeda, organizuoja talkas kiemuose, tai labai džiugina, kiti (dėl įvairių priežasčių) mažiau pakantūs. Nustos snigti, keliai bus nuvalyti, viskas pasimirš, galiausiai baigsis net karantinas ir vėl grįšime į įprastą gyvenimą. Linkiu visiems, kurie patiria nepatogumų, to nepamiršti“, – sakė ji.