VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė tobulina teikiamas paslaugas mažiems pacientams, vykdant Europos kaimynystės priemonės projektą

Abromiškių kaime šalia pa­grindinės Lietuvos Rytus su Vaka­rais jungiančios magistralės įsi­kūrusi Abromiškių reabilitacijos ligoninė gerai žinoma savo teikiamomis gydymo ir sveikatinimo paslaugomis vaikams. Pastaruosius dešimtmečius į šią gydymo įstaigą traukia gydytis patys mažiausi pacientai iš visos Lietuvos. Dėl įstaigoje dirbančių kvalifikuotų gy­dytojų ir kitų profesionalių vaikų specialistų Abromiškių reabilitacijos ligoninę aplankę mažieji pacientai gauna tai, kas mums brangiausia – sveikatą.

Pacientų gydymo kokybės gerinimas, investicijos į žmogiškųjų resursų ir profesinių žinių tobulinimą, naujų gydymo metodų į­die­gimas, pastatų ir patalpų remontai, naujos šiuolaikinės medicininės įrangos įsigijimas, mažųjų pacientų ir jų artimųjų mokymas – tai yra nuolatiniai VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės šiandienos darbai bei tolimesni siekiai teikiamų paslaugų tobulėjimui.

Nuo 2018 m. lapkričio 29 d. VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė kartu su Lietuvos partneriu (sana­torija „Belorus“) ir partneriu iš Bal­taru­sijos (Regioninis vaikų su negalia ir psicho-neurologiniais susirgimais ­me­dicininės reabilitacijos centras) ­vykdo projektą „Reabilitacijos paslaugų gerinimas vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, pasienio regione“. Projektas finansuojamas iš 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradar­bia­vimo per sieną programos bei projekto partnerių lėšų. 2014–2020 metų Eu­ropos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa skatina sinergetinę Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos organizacijų partnerystę 2014–2020 m. laikotarpiu. Šios Eu­ropos Sąjungos finansuojamos programos strateginis tikslas – stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmonių bei organizacijų per kartu įgyvendinamus bendrus projektus, kuriais siekiama iš esmės gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose. Programai skirtas Europos Sąjungos finansavimas sudaro 74 milijonus eurų.

Bendra mūsų projekto vertė yra 369 699,93 eurų, iš kurių 90 % lėšų (332 729,93 eurų) finansuoja Europos Sąjunga ir 10% projekto vertės (36 970 eurų) planuojamoms veikloms įgyvendinti prisideda projekto partneriai savo lėšomis.

Projekto tikslas – užtikrinti ir išplėsti reabilitacijos paslaugų prieinamumą bei kokybę vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis. Projektu siekiama padidinti 5-ių pagrindinių reabilitacijos paslaugų (kineziterapija, logoterapija, ergoterapija, psichoterapija bei fizioterapija) prieinamumą ir kokybę vaikams, sergantiems sunkio­mis neurologinėmis ligomis. Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai, per kuriuos bus įsigyta įvairi specializuota kineziterapijos įranga, ergoterapijos įranga, bus įrengtas modernus sensorinis kambarys, lauko instrumentinė erdvė mažiesiems pacientams bei kitos interaktyvios priemonės, skirtos reabilitacijos paslaugoms gerinti. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti įranga ir naujai taikomais metodais sieksime padėti mažiems pacientams praplėsti suvokimą ir pojūčius – pažinti naujus paviršius ir gamtines medžiagas, sudaryti naujas galimybes paciento koordinacijos, orientacijos ir mąstymo gerinimui. Anks­tyvajai, vaikų sergančių sunkiomis neurologinėmis ligomis reabilitacijai, bus įsigyti modernūs lavinantys­ žaidimai. Projekto įgyvendinimo metu planuojama praplėsti reabilitaci­jos paslaugų prieinamumą bei pagerinti jų kokybę ir efektyvumą, pritaikant mūsų įstaigoje šiuolaikiškų pa­žangių technologijų metodus. Nau­­jų priemonių įsigijimas ir jų pritaikymas reabilitacijos procese užtikrins ir lavins mažųjų pacientų dė­mesio koncentracijos vystymąsi, ugdys mąstymą ir suvokimą, pagerins vestibuliarinio aparato funkcijas.

Projekto įgyvendinimo metu planuojami įvairūs seminarai, mo­kymai, renginiai specialistams, taip pat bus rengiami edukaciniai užsiėmimai mūsų mažiems pacientams bei mokymai tėvams, kurių vaikai serga sunkiomis neurologinėmis ligomis. Pirmo projekto įgyvendinimo pusmečio eigoje pradėjome vykdyti numaty­tus darbus. Jau yra įsigytos naujos kokybiškos funkcinės lovos su elektriniu valdymu ir antipraguliniais čiužiniais.­ Yra pakeistos lauko įėjimo durys į funkcionalias-automatines. Dabar yra žymiai patogesnis atvykusių mažųjų pacientų, lydinčių asmenų, čia besigydančių neįgaliųjų pacientų patekimas į vaikų sky­rių, judėjimas su vežimėliais, vaikš­tynėmis ar ramentais. Kineziterapi­­jos užsiėmimuose naudojamės nau­jais, projekto metu įsigytais elektri­niais kineziterapijos gultais.

Į projekto veiklas planuojama įtraukti ne mažiau kaip 1962 vaikus, iš kurių 512 turi fizinę ar protinė negalią, siekiant imtis sunkių neurologinių ligų prevencijos veiksmų ir suteikti vaikams reikalingą gydymą bei pagerinti jų sveikatos būklę.

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis at­spindi Europos Sąjungos poziciją.

Parengė:

Olga Jerešiūnienė,

projekto vadovė

