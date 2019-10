Virto Elektrėnų ar Pripetės apžvalgos ratas?

Virginija Jacinavičiūtė

Išaugus informacinio karo mastams, žurnalistams organizuojamuose mokymuose ir seminaruose ne kartą kalbėjome apie dezinformaciją ir žiniasklaidos reikšmę kovoje su dezinformacija, kuria siekiama paskleisti melagingą arba klaidinančią informaciją, sąmoningai siekiant suklaidinti visuomenę, padaryti žalos arba gauti ekonominės naudos. Rodos, šį kartą į informacinį karą pateko Elektrėnai.

Lietuviai griauna, estai renovuoja?

Savaitgalį telefonu gavau vieną iš daugybės socialiniame tinkle „Facebook“ plintančių įrašų. Siuntėjas rašo: „Pažiūrėk, ką su senu apžvalgos ratu padarė estai, o Elektrėnuose tokį nugriovė“. Pasidarė įdomu. Spaudžiu ant nuo­rodos, pavadinimu „Kaip trupa sovietiniai simboliai ir gimsta nauji“. Viršuje rusiškai parašyta: „Du unikalūs atrakcionai. Du apžvalgos ratai – vienas Lietuvoje, antras Taline. Ir tokie skirtingi likimai. Turbūt geriausia mūsų pereinamojo laikotarpio iliustracija“. Pasidaro dar smalsiau, todėl spaudžiu ant įrašo. Čia vienas po kito keičiasi kadrai iš Elektrėnų vaikų pasaulio, o balsas rusiškai komentuoja: „Štai taip neseniai atrodė pramogų parkas Lietuvos mieste, Elektrėnuose. Praktiškai muziejus po atviru dangumi. Svarbiausias atrakcionas – apžvalgos ratas čia stovėjo dar sovietmečiu. Amerikietiški kalneliai, žinoma, kiek mažesni, bet iš karuselių, kurios primena praėjusį amžių. Per paskutinius metus parkas ištuštėjo ir tuo pačiu tapo žinomas už Lietuvos ribų. Čia ėmė rinktis „talkeriai“ (kalbėtojai) iš viso regiono. Žinantys šią vietą kalbėjo, kad parkas panašus į apleistą parką Pripetėje, Ukrainoje. Iš tiesų Elektrėnų apžvalgos ratas panašus į Pripetės. Jis 30 m aukščio ir pagamintas iš tokių pačių konstrukcijų. (Ne itin geros kokybės įraše nuo­traukomis sugretinami Elektrėnų ir Pripetės apžvalgos ratai, tik nuo­traukos vietomis sukeistos. Ant nuo­traukos Elektrėnuose parašyta Pripetė ir atvirkščiai. Red.). Galiausiai miesto valdžiai nusibodo žiūrėti į žlugusį parką ir buvo nuspręsta čia įrengti poilsio zoną, tik naujai. Nuspręsta įrengimus geriau sunaikinti, nei suremontuoti, o Velnio ratas 2019 m. rugsėjį tiesiog nugriautas. Taip senasis atrakcionų parkas dar kartą nuskambėjo. (Tuo metu įraše rodomas virstantis apžvalgos ratas.). Sovietmečio simbolis, tikra to žodžio prasme, žlugo tiesiog akyse.“ Ties šia vieta vaizdai persikelia į Estijos sostinę Taliną. Toliau kalbama: „O kas jį pakeis? (Įraše sukasi naujai įrengtas apžvalgos ratas Taline). Mūsų akyse tikra to žodžio prasme tai šen, tai ten Baltijos šalyse atsiranda ir ateities simboliai. Taline didelio prekybos centro savininkai sugalvojo ant stogo užkelti savo ap­žvalgos ratą. Niekas Europoje to nebuvo sugalvojęs, bet estai surizikavo ir sumokėjo už stebuklingą atrakciono gyvenimą. Ir dabar šis atrakcionas lankoma Europos vieta. Apžvalgos ratas Skywheel keleivius praktiškai pakelia į septintą dangų, į 120 metrų aukštį virš jūros lygio. O skristi virš Talino galima ištisus metus. Žiemą kabinos šildomos. Pajuskite skirtumą. (Įrašas užbaigiamas įvairiomis spalvomis švytinčiu naktiniu apšviestu Talino apžvalgos ratu).

Visiškai naujas

Įrašui pasibaigus, akys vėl kryps­ta į prierašą, norint įsitikinti, ar akys neapgavo. Neapgavo. Čia tikrai rašoma, kad du unikalius ap­žvalgos ratus ištiko skirtingi likimai. Pamažu kyla jausmas, kad įraše kažkas užkoduota, domiuosi, ką čia norėta pasakyti, lyginant nepalyginamus dalykus – apžvalgos ratą, kuris tarnavo beveik tris dešimtmečius ir 2018 metų pabaigoje Taline pradėjusį veikti apžvalgos ratą. Kad Estijoje investuotojai pastatė 70 mln. eurų kainavusį prekybos centrą su apžvalgos ratu rašyta ir Lietuvos portaluo­se, tačiau niekur, net ir estų informaciniuose kanaluo­se, neužsiminta, kad tas ratas būtų buvęs atnaujintas. O kaip tik tokią mintį juk ir perša įrašas apie skirtingus likimus. Juk tik dėl to įrašas ir buvo man atsiųstas. Dėl nuoskaudos, kad kol vienas ratas nugriautas, kitas prikeltas naujam gyvenimui.

Kad apžvalgos ratas yra ne renovuotas, o visiškai naujas statinys redakcijai patvirtino Estijos apžvalgos ratą eksploatuojančios įmonės atstovas Tarvo Sarmet. Šį objektą specialiai sukūrė olandų kompanija Mondial Rides, turinti 100 metų patirtį.

Skaitymas tarp eilučių

Į įrašą pažvelgiau dvejopai: 1) tai gali būti tiesiog neprofesionalus įrašas, kuriame informacija pateikta ne visiškai tiksliai, 2) tai gerai apgalvotas įrašas, su konkrečiu tikslu – sukelti žmonių pasipiktinimą.

Kad ir kuris variantas bebūtų, tą įrašą pamatę žmonės įsimins, kad Lietuva sunaikino muziejų po atviru dangumi, o Estijos ratas tapo traukos centru Europoje.

Smarkiai išaugus informacinio karo mastams, žurnalistams organizuojamuose mokymuose ir seminaruose ne kartą kalbėjome apie dezinformaciją ir žiniasklaidos reikšmę kovoje su dezinformacija, kuria siekiama paskleisti melagingą arba klaidinančią informaciją, sąmoningai siekiant suklaidinti visuomenę, padaryti žalos arba gauti ekonominės naudos. Rodos, priešiškai nusiteikę asmenys į Elektrėnus anksčiau nusitaikę nebuvo, bet panašu, kad šis atvejis būtent toks. Apžvalgos ratas daug reiškė elektrėniškiams, todėl jo nugriovimas supykdė nemažai neabejingų žmonių, iššaukė įvairias nuomones. O šis internete platinamas įrašas, rodos, siekia vėl sukelti nepasitenkinimo bangą ir plačiau paskleisti žinią, kurią galima interpretuoti savaip. Tą patvirtina ir keli po įrašu parašyti komentarai.

Jei įrašą sukūrę asmenys bent kažkiek būtų norėję priartėti prie tiesos, gal bent vienu sakiniu būtų užsiminę, jog sprendimui didelės įtakos turėjo metalo ir betono ekspertizė bei finansiniai ištekliai. Ar tokio pobūdžio statinys būtų lengvai įperkamas Elektrėnams, kurių 2019 m. suplanuotas biudžetas siekė 33,3 mln. Eur. Ar juokų darbas rasti investuotojus tokiam objektui?

Dar atidžiau nagrinėjant įrašą kyla mintis, gal neatsitiktinai Pri­petės ir Elektrėnų nuotraukos sumaišytos. Nuotraukose Pripetės ap­žvalgos ratas atrodo geriau išsilaikęs. Gal norima parodyti, kad dar visai neblogą daiktą Lietuva sunaikino?

Valdžios sprendimai mums dažnai nepatinka, neatsispiriame­ pa­gundai kritikuoti ir turime įstaty­mais numatytą teisę tai daryti. Tačiau būkime kritiški informacijai, kuri milžiniškais kiekiais kasdien užpil­do įvairius kanalus. Būkime budrūs, netapkime įrankiu abejotinai informacijai skleisti.

Iš kokio puslapio mane pasiekė ši informacija, neparašiau apgalvotai. Nenoriu dalintis abejonių keliančia informacija. O gal net tie, kurie informacija pasidalino, galėjo tapti dezinformacijos aukomis? Savo įžvalgomis pasidalinau su na­cionalinės iniciatyvos demaskuok.lt komanda, kuri jau kelerius metus kovoja su netikromis naujienomis. Dėl šios iniciatyvos į viešumą iškelta tūkstančiai dezinformacijos atvejų, o informacinė Lietuvos erdvė tapo daug patikimesnė.