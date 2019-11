Valstiečiai stato kryžius ir klausimus

Julija Kirkilienė

Valstiečių judėjimas vyksta visomis kryptimis. Ūkininkai protestuoja statydami kryžius lau­kuose, o Elektrėnų ūkininkai, ku­rių daug priklauso Valstiečių ir žaliųjų sąjungos partijai, susirinkę į partijos susirinkimą „statė“ klausimus. Ausį rėžiančiu kalambūru „statau klausimą“ savo pirmąją kalbą pradėjo naujasis Valstiečių ir žaliųjų sąjungos Elektrėnų skyriaus pirmininkas ir mero pavaduotojas Raimondas Ivaškevičius. Jam tų klausimų reikėjo statyti gal daugiau nei valstiečiai pastatė kryžių, nes ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime visi balsavimai vyko rankų pakėlimu, o tų rankų suskaičiuoti niekaip nesisekė.

Lapkričio 21 d. partijos susirinkimas buvo trečiasis, kuriame „valstiečiai“ norėjo pakeisti skyriaus pirmininką Vytautą Vėželį. Kadangi pirmieji susirinkimai buvo įvardyti kaip neteisėti ar nebuvo kvorumo, šį susirinkimą padėti vesti atvyko dvi viešnios iš centrinės būstinės – LVŽS pirmininko pavaduotoja Kristina Kirslienė ir LVŽS Etikos procedūrų komisijos pirmininkės pavaduotoja Eglė Staniškienė. Susirinkimą pradėjo dabar jau buvęs partijos pirmininkas V. Vėželis, kuriam kalbėti trukdė buvę jo bendraminčiai ir dvi kadencijas kartu savivaldybės taryboje dirbę kolegos Timofejus Rusakovas ir Romualdas Nenartavičius. Tik po ilgų barnių, santykių ir apkalbų aiškinimosi, grasinimų teis­mais, į triukšmą įsikišus viešnioms ir numatytajam naujajam partijos pirmininkui, buvo leista V. Vėželiui pravesti susirinkimo dalį iki naujojo pirmininko išrinkimo. Į pirmininkus pasiūlyti buvo du kandidatai – tarybos narys Arūnas Ščerbavičius, savo vizijoje pristatęs partijos augimą ir žadėjęs rinkimams į savivaldą pateikti 50 narių sąrašą, ir R. Ivaškevičius, savo vizijoje akcentavęs, kad nuo partijos nario mokesčio – 12 eurų per metus – atleisti bus pensinio amžiaus partijos nariai.

Rankų pakėlimu – iš 30 susirinkime dalyvavusių partijos narių 18 balsavus už – naujuoju pirmininku išrinktas R. Ivaškevičius, kuris susirinkime toliau „statė“ klausimus. Rankų pakėlimu balsuo­dami ir pirštais badydami į kiekvieną balsuojantįjį už „pastatytus klausimus“, išsirinko tris pirmininko pavaduotojus – Romualdą Nenartavičių, Arūną Ščerbavičių, Gretą Sinkevičienę – ir dar 5 valdybos narius.

Apie partijos idėjas ir atliktus bei planuojamus darbus kalbėta buvo tiek: V. Vėželis ataskaitoje kaip didžiausią darbą įvardijo skyriaus narių pagausinimą. Per ketverius jo vadovavimo metus skyrių papildė per 20 narių, tarp jų ir R. Ivaškevičius, kuris skyriaus pastangomis gavo net mero pavaduotojo postą. Rinkimai į savivaldą taip pat buvo sėkmingi – į tarybą pateko 3 partijos nariai, kai praėjusioje kadencijoje (partijos pirmininku buvo T. Rusakovas) išrinktas buvo tik vienas V. Vėželis. Nau­jasis pirmininkas R. Ivaškevičius savo pa­grindiniu prioritetu įvardijo senjorų atleidimą nuo partijos nario mokesčio, nors viešnios iš sostinės priminė, kad tai yra įteisinta visos LVŽS partijos nuostatuose. Bet kas nori ir gali partiją paremti, gali mokėti ir daugiau nei 12 eurų. Vienam iš partijos narių pasiskundus, kad rinkimų metu už dyką vežiojo reklamas, viešnioms dar teko paaiškinti, kad partija grynais pinigais nedispo­nuoja, o partijos nariai prie rinkimų sėkmės prisidėti gali ir materialiai, ir savo darbu.

Keletas susirinkime dalyvavusių naujų partijos narių, tarp jų vienam V. Vėželis dar suspėjo įteikti partijos pažymėjimą, matydami partijoje verdantį jovalą kraipė galvas ir svarstė, ar verta tokioje politikoje dalyvauti. O partijos Gilučių skyrius išreiškė viešą nepasitenkinimą: jų skyrius rinkimuose visada atneša daugiausia balsų, o į naująją valdybą nebuvo išrinktas nė vienas narys, todėl tarpusavyje kalbėjosi, kad valstiečiai statydami kryžius lau­kuose ar tik nebus juos pasistatę savo partijai.