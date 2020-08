Ūkininkai turi rūpesčių, ministras – pažadų

Lukas Paškevičius,

VU Komunikacijos fakulteto

studentas, praktikantas

Parama smulkiesiems ūkinin­kams – skamba gražiai, bet realybėje – tai tik bandymas pagerinti statistiką apie paramos gavėjus, tiksliau, apie paramos dalintojus. Ūkininkui, pragyvenančiam iš pagrindinės ūkio veiklos, parama tapo beveik neprieinama, o jei gavai, tai penkeriems metams gauni krūvą neprotingų įsipareigojimų“, – sako Elektrėnų savivaldybės ūkininkų sąjungos pirmininkas Algirdas Grotuzas.

Praėjusį ketvirtadienį (07-30) į susitikimą Vilniuje žurnalistus su­kvietęs žemės ūkio ministras Andrius Palionis teigė, jog pastaruoju metu susikaupė nemažai problemų, su kuriomis kasdien susiduria ūkininkai, o jas spręsti prireikė laiko. Ministras pasakojo, kad po ilgų derybų pavyko patvirtinti paramos schemą šalies paukštininkystės sektoriui, taip pat vyksta intensyvios derybos dėl galimybės įteisinti išmokų lubas žemdirbiams.

Tačiau tai nėra pačios svarbiausios temos, kurios yra aktualios Elektrėnų savivaldybės ūkininkams. „Elektrėnų kronikai“ savivaldybės žemdirbių atstovai pasakojo, kad yra nusivylę dėl šiuo metu esančių žemų žemės ūkio produkcijos supirkimo kainų, vis didėjančio fiktyvių ūkininkų įsikūrimo skaičiaus ir ministerijos sprendimų viešinimo stokos. Taip pat per šiuos metus, pasak ūkininkų, tapo sudėtingiau gauti paramą, o jei pasiseka, tenka įsivelti į painias biurokratijos pinkles.

Tačiau ministras į tokius perduo­tus ūkininkų pasisakymus sureagavo lakoniškai.

„Turi būti kontrolės mechanizmai, nes reikia užtikrinti gaunamos paramos panaudojimo tikslingumą. Nuolat stengiamės atsižvelgti į pastabas ir tobulinti mechanizmus, kad nebūtų fiktyvių ūkininkų. Šiuo metu nenoriu atskleisti mechanizmų, nes paskui reikės galvoti naujus. Bet tikrai apie tai galvojame, nes mūsų siekis ir yra, kad žmogus pasiliktų kaime ir dirbtų tą žemę. Ūkininkais tikrai pasirūpinsime“, – kalbėjo A. Palionis.

Taip pat ministro buvo pa­klausta apie tai, kada būtų galima tikėtis mobiliųjų ūkininkų turgelių plėtros šalyje ir jų situacijos pagerinimo. Kaip žinia, šiuo metu tokie turgeliai pirkėjus pasiekia tik pačiuo­se didžiausiuose Lietuvos miestuo­se – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

„Nuo gegužės mėnesio kas mėnesį buvo trys šaukimai, kurie kvietė vienytis ūkininkus. Tokia iniciatyva norėta plėsti prekybos taškus į kitus rajonus. Dėl to kartu su CPO pasitvirtinome dinaminius pirkimus, galiu pranešti džiugią žinią, kad atėjo nemažai paraiškų. Tinklas tikrai plėsis“, – pažadėjo ministras.

Taip pat kai kurie elektrėniečiai nesulaukė pagalbos iš prieš daugiau nei metus skambiai pristatyto projekto „Mobilioji žemės ūkio ministerijos komanda“. Ūkininkai tikėjosi, jog, kaip ir skelbė ministerija, atvykę specialistai galės padėti išspręsti konkrečius rūpesčius, rekomenduos, kokiais teisės aktais pasiremti ginant savo interesus, kaip sėkmingai siekti ES investicinės paramos, nepatirti nuostolių deklaruojant pasėlius ir kt.

Tačiau ketvirtadienį A. Palionis pranešė, kad mobilioji komanda, pasikeitus ministerijos vadovybei, nebeveikia.

„Pasikeitus ministerijos vadovybei, šis projektas nebuvo tęsiamas. Už jį atsakingas buvo tuometinis ministro Giedriaus Surplio patarėjas Jonas Pupius, o šiam pasitraukus iš pareigų kartu su vadovu, nutrūko ir projektas“, – paaiškino žemės ūkio ministras.

Paklaustas apie tai, kiek Elektrė­nų ūkininkų galėjo kreiptis dėl pagalbos ir kokios temos buvo aktualiausios, ministru esant G. Surpliui, šis negalėjo atsakyti. Tačiau patarė kreiptis raštu. Kitą rytą ministerijos atstovai atsiųstame atsakyme paaiškino, jog aplankytų ūkininkų apskaita nebuvo vedama. Dėl to gali būti taip, kad paslaugą gauti tikėjęsis ne vienas Elektrėnų savivaldybės žemdirbys, taip jos ir nesulaukė.

„Daugiausia buvo padedama patiriantiesiems finansinių sunkumų ūkininkams. Nuo to, kokios pagalbos prašydavo, priklausydavo ir tuo metu vykstančios komandos sudėtis. Tiksli aplankytų ūkininkų apskaita nebuvo vedama, o apie apsilankymus rašė pati Žemės ūkio ministerija“, – atsiųstame atsakyme teigia ministerijos atstovai.

Dar vienas klausimas, kuris neramina savivaldybės ūkininkus – perdirbimo taisyklių supaprastinimas ir biurokratijos mažinimas. Pats A. Palionis problemos nematė ir išgirdęs klausimą sunerimo, jog ir taip neseniai supaprastintos taisyklės gali privesti prie prastesnės maisto kokybės.

„Tie, kurie perdirba gerokai mažesnius kiekius, jiems ir taip yra supaprastintos tvarkos. Galima vadovautis dabartiniu tarpiniu derinimo projektu, nes jei būtų taikomas tas, kuris yra reglamentuojamas Europos Komisijos, būtų dar sunkiau. Reikėtų daryti begalę tyrimų. Mes turime užtikrinti maisto saugą ir kokybę, tad nedaryti beveik jokios kontrolės negalime. Kitaip bus sugadinta maisto kokybės schema, nesvarstome jokių taisyklių supaprastinimo, minimalūs reikalavimai išliks“, – paaiškino žemės ūkio ministras.

Išmokų klausimas taip pat neliko nuošalyje. Seimui priėmus įstatymą, o Prezidentui pasirašius, nuo rugpjūčio 1-osios dienos įsigaliojo tvarka, pagal kurią, atitikę reikalavimus ūkininkai galės gauti 200 eurų subsidiją. Pasak Elektrėnų savivaldybės Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjo Donato Matijoškos, kaip tik šiuo metu yra rengiama tvarka, o greitu metu bus numatyta, į kurį savivaldybės administracijos skyrių piliečiai, norintys gauti išmoką, turėtų kreiptis. Pasak jo, tai gali būti Žemės ūkio skyrius arba Socialinės paramos skyrius. Vedėjas pažadėjo, kad visiems gyventojams, kurie kreipsis dėl išmokų, bus suteiktos konsultacijos ir reikiama pagalba.