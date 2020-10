Trys didžiausios grėsmės namams: kaip nuo jų apsisaugoti?

Nors namuose jaučiamės saugiai, nė vieni namai nėra visiškai apsaugoti nuo nelaimių ir gamtos stichijų. Draudimo bendrovės ERGO Lietuvoje duomenimis, daugiausiai nuostolių namuose šalies gyventojai patiria dėl užliejimo vandeniu, gaisrų ir gamtos jėgų – nuo metų pradžios jie siekė daugiau kaip 3 mln. eurų. Laimei, dalis nukentėjusiųjų savo turtą draudžia ir jų patirtos žalos būna atlyginamos, tačiau maždaug trys ketvirtadaliai butų savininkų ir apie pusė individualių namų šeimininkų Lietuvoje savo turto saugumu dar nėra pasirūpinę. Jiems ERGO turi specialų pasiūlymą.

Šią vasarą ypač daug nuostolių pridarė audros

„Dažnas apie namams ir jame esančiam turtui kylančias grėsmes nesusimąsto tol, kol pats su jomis nesusiduria. Tačiau nelaimė gali ­užklupti labai netikėtai ir pridaryti itin didelių nuostolių. To pavyzdys – šiemet birželį praūžusios audros, kurių metu nukentėjo neįprastai daug gyventojų. Stiprus vėjas ant namų vertė medžius, plėšė stogus, apgadino kitas konstrukcijas, lietaus vanduo liejo patalpas, o kruša daužė namų langus, niokojo šiltnamius ir pavėsines“, – sako ERGO Privačių klientų draudimo skyriaus vadovė Aušra Jusė.

Visgi pastebima, kad dar dažniau audra gyventojus palieka ne su apgadintu stogu ar išdaužtais langais, bet su sugadintais elektros prietaisais. Esant prastoms oro sąlygoms, namuose kyla elektros įtampos svyravimai, kurių pasekmės – kelis tūkstančius eurų siekiantys nuostoliai. Gyventojai draudimo bendrovei praneša, kad namuose dingus elektrai, sugenda tuo metu naudoti elektros prietaisai. Šiemet gautas ne vienas pranešimas apie nepataisomai sugedusį išmanųjį televizorių, su­gedusias elektrines virykles, šaldytuvus. Vienam gyventojui po naktį kilusios audros nebeveikė nė vienas virtuvėje esantis elektros prietaisas, kitam dėl įtampos svyravimų trūko šildymo katilas ir sprogo vamzdžiai.

Anot A. Jusės, pagal namams ir jų turtui padaromų nuostolių dydį gamtos stichijas lenkia tik ugnies ir užliejimo vandeniu padarytos žalos.

„Ugnis per praėjusius ir šiuos metus gyventojams atnešė daugiau kaip 1 mln. eurų nuostolių. Gaisro sukeltos žalos, lyginant su kitomis rizikomis, paprastai būna didžiausios – ugnis neretai pasiglemžia visą žmonių turtą. Dažniausiai gaisrai namuose kyla dėl netvarkingos elektros instaliacijos arba neatsargaus elektros prietaisų naudojimo, o prasidėjus šildymo sezonui – ir dėl netvarkingų kaminų nuosavuose namuose“ – sako A. Jusė.

Trūkę vamzdžiai – ne juokas

Visgi dažniausiai nuostolių gyventojai patiria dėl iš pažiūros visai ne tokios ir grėsmingos nelaimės – prakiurusio ar trūkusio vamzdžio, skalbimo mašinos žarnelės ar kitų santechninių gedimų. Dėl namų užliejimo vandeniu per praėjusius ir šiuos metus ERGO klientai patyrė beveik 1,3 mln. eurų nuostolių.

„Namuose ar kaimynų bute trū­kęs vamzdis gali užlieti ir apgadinti sienas, grindis, lubas, būsto apdailą, baldus ir buitinę techniką. Tokių nuostolių nebūtinai pavyksta išveng­ti net ir tinkamai prižiūrint savo namų santechninę sistemą. Nelaimė visuo­met gali įvykti pas aukščiau gyvenančius kaimynus. Be abejo, gyventojai turėtų būti budrūs, pasikeisti senus surūdijusius vamzdžius, neignoruoti net ir, atrodytų, nestipriai iš prakiurusio vamzdžio ar žarnelės tekančio vandens. Norint nepriklausyti vien nuo likimo, svarbu savo turtą ir apdrausti“, – sako A. Jusė.

Vandens žalos ne tik itin dažnos, bet ir sudėtingos – jų sukeliami nuo­stoliai neretai siekia ir keliasdešimt tūkstančių eurų. ERGO šiemet fiksavo vandentiekio avariją, kai trūkus vamzdžiui buvo ne tik sulietos gyvenamosios patalpos, bet ir įgriuvo grindys, o bendri kliento patirti ­nuostoliai siekė 30 tūkst. eurų. Kitas dažnas atvejis – kaimynų užliejimas, kurio metu nukenčia ne tik aukštu žemiau esantis būtas, bet ir visi likę kaimynai iki pat pirmojo aukšto.

Draudžiant namus – dovanų papildomas draudimas

Norint apdrausti savo namus, šiuo metu tai padaryti galima dar palankesnėmis sąlygomis, nes visiems savo būstą nuo spalio 15 d. iki 2021 metų vasario 1 d. draudžiantiems gyventojams ERGO turi specialų pasiūlymą. Šiuo laikotarpiu sudarant metines namų turto draudimo sutartis, suteikiamos dvigubai didesnės draudimo sumos su įtampų svyravimais, vidiniais gedimais ir dviračių vagystėmis susijusioms rizikoms. Nuostoliai dėl įtampų svyravimo (pavyzdžiui, dėl žaibo iškrovos sugedus elektros prietaisams) nuo šiol apdraudžiami 12 tūkst. eurų suma, nuostoliai dėl namuose esančių prietaisų ir įrangos gedimo – 20 tūkst. eurų, o nuostoliai, susiję su dviračio, vaikiško ar neįgaliojo vežimėlio vagyste ar apgadinimu už namų ribų – 6 tūkst. eurų.

Be to, namų turto draudimo sutartis sudarantiems gyventojams ERGO dovanoja vieną iš keturių papildomų rizikų draudimų. Kiekvienas besidraudžiantis gali pasirinkti jam aktualiausią dovaną. Pirmoji iš jų – pagalbos namuose draudimas 550 eurų sumai. Ši pa­slauga leidžia gauti skubią pagalbą namuose įvykus nelaimei, pavyz­džiui, trūkus vamzdžiui, per audrą išdužus langams ar kitais panašiais atvejais, kai būtina skubiai pašalinti nelaimės padarinius ir užtikrinti namų saugumą. Antroji dovana, kurią gali rinktis gyventojai – galimybę papildomai apdrausti savo naminius gyvūnus nuo atsitrenkimo į transporto priemonę visoje Lietuvoje bei namų teritorijoje užklupusių gam­tos jėgų, ugnies ar vagystės iš patalpų.

Draudžiantys turtą taip pat gali rinktis studento daiktų draudimą 1,5 tūkst. eurų suma. Šis draudimas aktualus turintiems studijuojančių šeimos narių, kurie studijų metu gyvena ne namuose, o nuomojamame bute ar mokymosi įstaigos bendrabutyje. Ketvirtoji dovana – šeimos kapavietės draudimas 2 tūkst. eurų suma. Šis draudimas leidžia apdrausti paminklus, antkapius ir tvoreles šeimos narių kapavietėse nuo gamtos jėgų, ugnies ar pašalinių asmenų tyčinės veiklos.

