Trumpoms tiekimo grandinėms parama – be konkurencijos

Šiais metais gegužės 3 dieną buvo baigtos teikti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms ska­tinti vietos lygmeniu“ (toliau – priemonė). Ypač džiugu, kad šiemet, palyginti su praėjusiais metais, buvo gauta keliskart daugiau paraiškų, o prašoma pinigų suma neviršijo skirtos paramos, todėl greičiausiai bus patenkintos visos paraiškos.

Priemonė finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto.

Paraiškų – penkiskart daugiau

Kaip sakė Žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪM) 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė Nomeda Padvaiskaitė, šiais metais buvo gauta 16 paraiškų, pernai – tik trys. Anot specialistės, jau atliktas atrankos pirmumo vertinimas ir visos pateiktos paraiškos jį praėjo. Kaip aiškino N. Padvaiskaitė, kitas etapas – tinkamumo gauti paramą vertinimas, kai tikrinama, ar pareiškėjai atitinka visus paramos gavėjo kriterijus, pvz., ar tvarko buhalterinę apskaitą ir kt. Pasak ŽŪM atstovės, šioms paraiškoms teikti buvo skirta 2,8 mln. eurų, o prašoma 1,5 mln., todėl greičiausiai ­visos paraiškos bus patenkintos.

Pašnekovė džiaugėsi, kad šiemet pateikta gerokai daugiau paraiškų, ir manė, kad tam įtakos turėjo kelios priežastys. Viena jų – buvo gerokai daugiau ir įvairiais būdais viešinama informacija apie galimybę pasinaudoti šia priemone. Kita priežastis, pasak specialistės, buvo supaprastintas ekonominio gyvybingumo skaičiavimas. „Dar vienas momentas – praplėstas tinkamų išlaidų sąrašas, kuris tapo patrauklus, – sakė N. Padvaiskaitė. – Pavyzdžiui, buvo nustatytas fiksuotas įkainis pardavėjo darbo užmokesčiui apmokėti, finansuojamos išlaidos prekybos vietos nuomai, internetinei svetainei ar elektroninei parduotuvei įkurti.“

Kaip informavo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM, dažniausiai prašoma paremti gaminamų produktų apdorojimo ir (arba) perdirbimo bei paruošimo realizacijai įrangos, prekybinių baldų (stelažų, lentynų, šaldymo vitrinų ir kt.) ir įrangos (svarstyklių, kavos aparatų ir kt.) įsigijimą. Maždaug pusė pateikusių paraiškas asmenų ketino taip pat populiarinti savo gaminamą ar perdirbamą produktą, t. y. parama buvo susijusi su populiarinimo, skatinamosios veiklos išlaidomis.

Parduotuvė ant ratų

Pernai paraišką pagal šią priemonę pateikęs Gintas Cimakauskas iš pradžių nusivylė – autoparduotuvę už paramos lėšas norėjęs įsigyti kalakutus auginantis ir jų mėsa prekiaujantis ūkininkas Lietuvoje nerado įmonės, kuri jam tokį prekybai šviežiais maisto produktais pritaikytą automobilį parduotų, o iš pradžių tai padaryti žadėję vilniškiai apvylė ir pabėgo prieš pat pasirašant sutartį. Viltį praradęs ūkininkas jau norėjo atsisakyti projekto įgyvendinimo – jo žiniomis, tokius automobilius gamina tik baltarusiai bei ukrainiečiai ir toks bendradarbiavimas būtų buvęs sudėtingas dėl to, kad tai ne Europos Sąjungos šalys. Tačiau pagalbos ranką ištiesė Kaune įsikūrusi Danijos įmonė, turinti savo gamyklą Lietuvoje. Jie sutiko dzūkui pagaminti tokią autoparduotuvę, kokios reikia: su nuolat veikiančiu sandariu šaldytuvu, patogia vitrina, apšvietimu ir demonstruojama reklama.

Šį projektą G. Cimakauskas įgyvendina kartu su kitu ūkiu, auginančiu ožkas ir gaminančiu brandintą ožkų pieno sūrį su pelėsiu. Pašnekovas prisipažino, kad su kooperatyvo „Mūsų sūriai“ steigėjais Valdu Kavaliausku ir jo žmona Rasa Ilinauskaite yra pažįstami jau bene dvidešimt metų, todėl ir veiklą plėtoti nutarė kartu.

Tyliau, šalčiau, patogiau

Ūkininkams talkinanti įmonė, pasak pašnekovo, Italijoje užsakė automobilį „Fiat“, Vokietijoje – specialią pažemintą važiuoklę, kad vitrina būtų pirkėjų akių lygyje ir būtų patogiai matomos joje išdėliotos prekės, šaldytuvą sandariomis durimis. Taip pat automobilyje planuojama įrengti elektros generatorių, kuris tieks maitinimą ne tik šaldytuvui, bet ir vitrinai apšviesti, muzikos grotuvui bei televizoriui, kuriame bus rodomas apie autoparduotuvės savininkus ūkininkus sukurtas reklaminis filmas, kurį, beje, kūrė Mozambike gyvenanti mergina.

Kaip aiškino G. Cimakauskas, nauja moderni mašina pakeis vieną iš dviejų turimų senųjų, kurios jau stipriai susidėvėjusios, o senieji šaldytuvai nesandarūs ir nebeišlaiko reikiamos temperatūros, todėl dažnai iš prekyvietės grįžusius gaminius tenka išmesti, nes kitą dieną jie jau nebėra prekinės būklės. Be to, senasis nuo elektros tiekimo linijos maitinamas generatorius kartais būdavo bevertis, nes ne visose prekyvietėse būdavo galimybė jį pajungti, taip pat jis keldavo tokį triukšmą, kad pirkėjai kartais skųsdavosi. Ūkininkas džiau­gė­si, kad naujajame automobilyje įmontuotas elektros generatorius bus ne tik gerokai tylesnis, bet ir paprastesnis naudoti.

Tris kartus per savaitę Dzūkijos ūkininkų autoparduotuvė lankosi Kaune, du – Vilniuje. Taip G. Cimakauskas planuoja daryti ir toliau. O jei seksis bendradarbiauti ir prekiauti, pašnekovas žadėjo vėl kreiptis paramos dar vienam tokiam automobiliui.

