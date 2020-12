Šventinę nuotaiką gadina draudimai ir mirtys

Julija Kirkilienė

Ketvirtadienio ryto žiniomis, koronavirusas pasigriebė pirmąją Elektrėnų auką – 50-59 metų amžiaus grupei priklausiusį vyrą. Nuo trečiadienio įsigaliojus Vyriausybės priimtiems griežtesniems karantino laikymosi reikalavimams, prekybos centrų aikštelėse virė darbai. Centrų darbuotojai tvėrė automobilių stovėjimų vietas, kur negalės sustoti automobiliai, o tokia tvarka besipiktinantys žmonės nuoskaudas liejo redakcijai. Vis daugiau nuoskaudų šiuo sunkiu pandemijos laikotarpiu susikaupia pagyvenusių ar neįgalių žmonių širdyse. Redakcija, žinoma, ieško įvairių tarnybų, galinčių žmonėms padėti, nors dažniausiai pasirodo, kad žmonės visą reikalingą pagalbą gauna, tik dėl sumažėjusio bendravimo savo tikras ir tariamas bėdas išsako redakcijai. Gerai, kad žmonės turi kur išsikalbėti.

(Ne)suvaldė židinius

Per savaitę savivaldybėje užregistruota buvo 120 naujų atvejų. Didžiausias sergamumas – per 60 atvejų – užregistruotas savaitgalį, ir trečadienį – 31 atvejis. Savaitės pradžios ramybė, kai užregistruo­ta buvo po 2–3 užsikrėtusius, truko trumpai. Jau rodėsi, kad pradėję rusenti židiniai bus užgesinti, deja, atsirado naujų. COVID-19 židiniais galėjo būti Abromiškių reabilitacijos bei Vievio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės, kur užsikrėtę buvo keli darbuotojai ir ligoniai, bet virusui išplisti nebuvo leista. Pasak Socialinės paramos skyriaus vedė­jos pavaduotojos sveikatos apsaugai Virginijos Liepinytės-Medeikės, užsikrėtimų turime ugdymo įs­tai­gose, o privačios įmonės apie susirgimus informacijos neteikia. Apie užsikrėtimus nelinkę kalbėti ir sergantieji, suprasdami, kad jų liga – jų bėda, todėl daugiau pateikti informacijos apie išgyvenimus, simptomus, gydymą nenori. O juk galėtų savo patirtimi apie ligą praplėsti kitų žmonių žinias. Ketvirtadienio ryte pasiekė informacija apie pirmąjį mirusį elektrėniškį, o redakcijos žiniomis, reanimacinėse palatose vieni elektrėniškiai gydomi, kiti jau perkelti į bendras palatas.

Viso savivaldybėje nuo pandemijos pradžios užregistruoti 489 susirgimai, pasveikusiais laikoma 182, o šiuo metu serga 306 elektrėniškiai. Pirmasis nuo koronaviruso miręs, pasak ligoninės direktoriaus Edmundo Niparavičiaus, tik pradžia. Neišlaikiusių išbandy­mų bus ir daugiau. Kaimyninių rajonų savivaldybėse statistika blogesnė: Kaišiadorių r. mirė 7, Trakų – 6 žmonės. Elektrėnų mobiliame punkte praėjusią savaitę tepinėliai paimti 234 asmenims.

Nuo pandemijos pradžios COVID-19 šalyje užsikrėtė 83 tūkst. 883 asmenys, 47 tūkst. 810 – tebeserga, 34 tūkst. 975 – pasveiko. Nuo koronaviruso Lietuvoje iš viso mirė 735 žmonės, dėl kitų priežasčių mirė 365 užsikrėtusieji.

Elektrėnų PK Viešosios tvarkos skyriaus viršininkas Edgaras Telinskis informavo, kad šiais metais iki gruodžio 10 d. per visą karantino laikotarpį dėl karantino taisyklių pažeidimų surašyta buvo 36 administracinio nusižengimo protokolai.

Nauji draudimai

Trečiadienio ryte automobilių stovėjimo aikštelėse triūsė prekybos centrų darbuotojai. Jie rūpinosi, kaip į aikšteles įleisti ne daugiau, kaip 20 proc. ten telpančių automobilių. Aikštelėse įrengiamos buvo laikinos pertvaros, panaudojant medines paletes, pirkinių vežimėlius ir kitas, kokias tik begalėjo surasti, priemones. Žmonėms tokia Vyriausybės nustatyta tvarka atrodo tikra be­protybė. Gal tai ir gera priemonė didmiesčiuose, bet Elektrėnuose, kur aikštelės, išskyrus prie prekybos centro „Geras“, ir taip nebūna užimtos, tik parduotuvių darbuo­tojams padaugėjo darbo. Tiesa, ir Elektrėnuose tie automobiliai, kurie negalės įvažiuoti į aikšteles prie parduotuvių, turės surasti kitas parkavimo vietas, todėl automobilių spūstys susidarys kitose vietose. Pasak kalbinto vyro, tokie neprotingi įsakymai tik gadina žmonių šventinio laikotarpio nuotaikas ir kelia ­pasipiktinimą valdžia.

Bėdos nesutrukdys Kalėdoms

Kad ir kaip liūdna būtų dėl karantininių suvaržymų bendravimui, bet darbai nesustoja nei kul­tūros įstaigose, nei visuomeninėse organizacijose. Seniūnijų kultūrinių renginių organizatorės rašo įvykdy­tų projektų ataskaitas, kuria naujus projektus. Pavyzdžiui, Beižionių kultūros renginių organizatorei Audrai Gudeliūnienei kilo mintis­ kitais metais organizuoti žygį po savivaldybės lankytinas kultūrines vietas. Ji nuoširdžiai tiki, kad jei uždaros erdvės ir nebus atvertos renginiams, tai vaikščioti po gamtą žmogui tikrai neuždraus. Vievio kultūros centras po pasisekusio dokumentinio filmuko apie eglės įžiebimą, rezga mintį, kaip pratęsti dokumentinių filmų kūrimo idėjas. Įvairių minčių ir planų turi visos renginių organizatorės ir labai tikisi, kad tokios Kalėdos ateityje nebepasikartos. Daugiausia darbo šiuo metu turi labdaros organizacijos, besistengiančios sotesnes Kalėdas padaryti stokojantiems. Organizacijos „Ištiesk gerumo ranką“ vadovė Birutė Grybauskienė sako, kad šiemet daug dosnesni yra prekybos centrai ir pavieniai žmonės. Ji kiekvieną rytą į savo automobilį krauna maisto prekių, higienos priemonių ir kitų namų apyvokos daiktų, kuriuos iš­vežioja po seniūnijas. O stokojančių žmonių vis dar yra daug. Vien Semeliškių seniūnijoje iš Europos socialinio fondo agentūros maisto produktus gauna per 250 žmonių.