Sunkus laikas: vieniems tenka rūpintis sveikata, kitiems – verslo išlaikymu

Julija Kirkilienė

Nors Elektrėnų savivaldybėje tarp Vilniaus apskrities savival­dybių per paskutines dvi savaites susirgimų registruota mažiausiai, bet situacija gali būti kitokia. Redakcijai žmonės pateikia įvairios informacijos apie savo patirtis dėl testų atsakymų.

Kas naujo?

Oficialaus statistikos portalo­ lapkričio 25 dienos 14 val. duo­me­ni­mis, per lapkričio 24-ą dieną Elek­trėnų savivaldybėje nustatyti net 24 nauji COVID-19 atvejai. Tai yra di­džiausias skaičius per visą pandemijos laikotarpį. Lapkričio 25-ąją nustayti dar 2 susirgimo atvejai.Viso lapkričio 26 dienos duomenimis, ser­ga 242 elektrėniečiai. Nuo kovo mėnesio Elektrėnų savivaldybėje pa­tvirtintas 301 COVID-19 ligos atvejis. Mirusių nėra, bet yra sergančių Abromiškių reabilitacijos ligoninėje, atvykusių gydytis dėl medicininės reabilitacijos. Elektrėnų visuomenės sveikatos biuras informacijos apie židinius savivaldybėje neturi, bet stebi susirgimus šeimose. Mobiliame COVID-19 Elektrėnų punkte Socialinių paslaugų centras į pagalbą kvietėsi savanorius, kurie buvo užsiregistravę I karantino metu. Praėjusią savaitę savanoriavo savivaldybės administracijos specialistas Mykolas Krasnickas, tarybos narys Gediminas Jachimavičius, savanoriai Gintas Vilkelis ir Arūnas Surdokas.

Nuo gruodžio 1 d. mobilųjį punktą planuojama perkelti į Elek­trėnų ligoninės patalpas, garažų pastate nuo gatvės pusės. Naujame­ punkte pakeista bus atvykimo į punktą tvarka: į patalpas priduoti tyrimus žmonės galės ateiti pėsčio­mis, o atvažiavę automobiliais, juos paliks automobilių stovėjimo aikštelėse, o į patalpas ateis pėsčiomis.

Informacija, kurios negalime patikrinti

Į savivaldybę suplaukia informacija, kurios patikrinti redakcija ne­gali, bet gyventojams tokia informacija gali būti naudinga. Skaitytojas redakciją informavo, kad jis pagal rekomendacijas atliko testą ir gavo teigiamą atsakymą. Kadangi žmogus simptomų nejautė, nutarė dar kartą testą pasidaryti privačioje gydymo įstaigoje. Ten gavo atsakymą, kad jo testas neigiamas. Kitas įdomus įvykis atsitiko Kaišiadorių r. Informaciją į redakciją atnešė skaitytojas. Viename name kartu gyveno motina su sūnumi. Moteriai pakilo temperatūra iki 40 laipsnių. Iškvietus greitąją pagalbą ir nuvežus į gydymo įstaigą, moteriai buvo nustatyta COVID-19 liga. Moteris buvo pervežta į Jonavos ligoninę, kuri turi COVID-19 ligai skirtas lovas. Po poros dienų tokia pat temperatūra pakilo ir sūnui. Jis taip pat GMP automobiliu buvo nuvežtas į gydymo įstaigą, bet jo COVID-19 tyrimas buvo neigiamas. Vyras buvo paguldytas į izoliacinį skyrių, jam buvo nustatytas abipusis plaučių uždegimas. Po 3 parų vyras ligoninėje mirė. Moteriai, kuri buvo gydoma nuo COVID-19, padarius pakartotiną tyrimą, atsakymas buvo neigiamas, o ligos diagnozė pakeista į abipusį plaučių uždegimą. Kaišiadorių ligoninės direktorė Edita Skarakodienė žiniasklaidai sakė, kad abu ligoniai į gydymo įstaigą kreipėsi pavėluotai, todėl nors vyrui buvo suteikta visa reikalinga pagalba, gyvybės išgelbėti nebuvo galima.

Šį įvykį paprašėme pakomentuoti Elektrėnų ligoninės gydytojo Edmundo Niparavičiaus. Jis sako, kad viena iš pavojingiausių COVID-19 komplikacijų yra plaučių uždegimas. Ligoninėje dirbanti radiologė, ligoninėje atliekanti rentgeną, pasak direktoriaus, jau esą išmokusi pagal organų pakitimus atskirti, kuriuos plaučių uždegimus sukelia COVID-19. Šis minimas atsitikimas, mano direktorius, tikriausiai buvo susietas su pandemija, nes, kai testas yra tei­giamas, tai ir buvo teigiamas, o kad neigiamas, tai jau galėjo ar COVID-19 praėjęs būti, ar tyrimai gali parodyti netikslų atsakymą.

Verslui reikia pagalbos

O kol sergantieji ieško būdų išvengti komplikacijų, verslininkai ieško būdų, kaip pandemijos laikotarpiu išgyventi. Sėkmingai Vievyje dirbusi maitinimo įmonė „Sėkmės užeiga“ sėkme šiuo laiku pasigirti negali. Per pirmąjį karantiną įmonei teko atleisti keletą darbuotojų, vėliau buvo sunku darbuotojų surasti. Dabar įmonės savininkė Jovita sako darbuotojus stengiasi išlaikyti, todėl pačiai tenka imti nemokamų atostogų, nors jai reikia išmaitinti penkis savo vaikus. Įmonė į valstybės paramą negali pretenduoti, nes yra turėjusi nuobaudą. Šiuo metu „Sėkmės užeiga“ gamina maistą tik išsinešimui, didžiausią paklausą turi jų skanieji kibinai. Jovita taip pat dėkinga Vievio stambiesiems verslininkams, kurie suprasdami sunkią kavinės padėtį ir norėdami padėti jai išsilaikyti, kartais užsako pietus visiems savo darbuotojams.

Daiva Urbonavičiūtė, Vievio se­niūnijoje įkūrusi vieną stambiausių putpelių ūkių Lietuvoje, socialiniuo­se tinkluose prašo žmonių pagalbos, kad mažųjų vištaičių nereikėtų uždaryti į konservus. Verslininkė sako, kad uždarius maitinimo įstaigas, su­mažėjo putpelių mėsos ir kiaušinių poreikis, o kitų realizacijos taškų surasti nėra lengva. Ūkis pavasarį gavo 400 Eur paramos, o dabar pateikė paraišką paramai pagal programos priemonę „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“. Iš priemo­nės ūkininkai tikisi didesnės paramos,­ kurią skirs reklamai, tiesioginei prekybai ir elektroninei parduotuvei.

Ūkininkė džiaugiasi, kad situacija su putpelių kiaušiniais nėra tokia bloga kaip su mėsa. Juos nuolat perka prekybos centruose. Pastebimas net pirkimų augimas, nes žmonės neišvyko atostogų, todėl įprastai sumažėdavusi prekyba vasarą nesikeitė.

D. Urbonavičiūtė sako, kad per pirmąjį karantiną jau pasimokė, todėl skiria daugiau dėmesio, jėgų ir darbo tiesioginei prekybai, bet žmonės dabar perka mažiau nei pavasarį. „Turbūt dalis neteko pajamų, dalis taupo dėl nežinomybės, o kitų mes tiesiog nepasiekiame. Gal Kalėdos kiek bus gausesnės pirkėjų. Stengsimės pasiekti kuo daugiau namų, kuriuose švenčiama ir mėgstami netradiciniai maisto produktai“, – sakė ūkininkė. Putpelių ūkiui dabar kaip niekad reikalingas žmonių palaikymas perkant produktus. „Žmonės palaiko, skatina, giria mus, linki sėkmės šiuo sunkiu metu, tik mums, verslininkams, ne to reikia. Nei gražūs žodžiai, nei užuojauta nepadeda. Tereikia pirk­ti mūsų prekes ir rekomenduoti kitiems. Nors mažai, bet reguliariai. Tik toks palaikymas veiksmingas“, – sakė D. Urbonavičiūtė.