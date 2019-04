Sporto šventė „Sportas mus vienija“

Saulėtą kovo 30 d. šeštadienį Kietaviškių pagrindinės mokyklos bendruomenės nariai rinkosi į jau tradicine tapusią sporto šventę „Sportas mus vienija“. Šiais metais į šventę susirinko daugiau kaip 80 dalyvių: ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, mokiniai, jų šeimų nariai, giminaičiai, mokytojai su šeimomis. Buvo suformuotos 6 mišrios komandos, visiems įteiktos dalyvių kortelės bei skiriamieji komandų ženklai.

Visus, susirinkusius į sporto salę, pasveikino mokyklos direktorė Elena Janavičienė, o kūno kultūros mokytoja Aušra Taparauskienė surengė masinę mankštą, kurioje dalyvavo visi šventės dalyviai.

Komandos tarpusavyje varžėsi penkiose komandinėse estafečių rungtyse. Vėliau komandų nariai savo jėgas išbandė tradicinėse atskirose asmeninėse rungtyse.

Asmeninių rungčių nugalėtojams buvo įteikti diplomai: smiginio rungtyje I-oji vieta atiteko Mantui Ščerbavičiui, II-oji – Augustui Jasinskui (6 kl.), III-oji – mokytoja Vitalijai Kubilienei; žiedų mėtymo rungtyje I-ąją vietą užėmė Erikas Nasutavičius (6 kl.), II-ąją – Rokas Liandsbergas, III – ąją – Vesta Vitkovskytė (4 kl.); baudų metimo rungtyje – I-ąją – soc. pedagogė Justina Ivanovaitė, II-ąją – Dominykas Pranckietis, III-ąją – Irmantas Venskus (7 kl.); atsilenkimų per 30 s. rungtyje I-ąją vietą užėmė Dominykas Pranckietis, II-ąją – Aurelijus Vrubliauskas, III-ąją – Gustė Taparauskaitė (6 kl.); šuoliukų per šokdynę per 30 s. – I-ąją – Emilija Nikita (9 kl.), II-ąją – Benita Stočkūnaitė, III-ąją – mokytoja Irina Rastorgujeva.

Suskaičiavus komandų rezultatus paaiškėjo, jog pereinamoji taurė atiteko gausiausiai susirinkusiai 7 klasės bendruomenei, kuri nuo pernai neužleido savo pozicijų (klasės auklėtoja Gražina Žalienė). Šeimoms, aktyviai dalyvavusioms sporto šventėje, mokyklos direktorė Elena Janavičienė įteikė padėkos raštus: Bernotams, Girdžiūnams, Jacinavičiams, Jusevičiams, Lepševičiams, Mikalajūnams, Rulevičiams, Shukurovams, Stočkūnams, Ščerbavičiams, Tamkutoniams, Taparauskams, Venskams, Vrubliauskams, Žigučiams. Visos komandos buvo apdovanotos saldžiais prizais.

Už materialinę paramą – sal­džiuo­sius prizus – nuoširdžiai dė­kojame šventės rėmėjai Linai Demjanovienei (UAB „Giris“). Mokyklos direktorė Elena Janavičienė pasirūpino, kad po sporto šventės kiekvienas galėtų atsigaivinti ir pasistiprinti skaniosiomis mokyklos bandelėmis.

Dėkojame visiems, dalyvavusiems sporto šventėje „Sportas mus vienija“!

Ramunė Matonienė,

Kietaviškių pagrindinės mokyklos­ direktoriaus pavaduotoja ugdymui