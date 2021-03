Slogias nuotaikas nubaido pirkiniai

Virginija Jacinavičiūtė

Daugumai moterų apsipirkimas yra ne tik pareiga, bet ir pramoga. Moterys ir pirkiniai yra klasikinis duetas, per laiką aplipdytas įvairiais anekdotais, faktais ir ­stereotipais. Apsipirkinėjimas yra sritis, kuriai dėmesio skiria ne tik rinkodaros specialistai, bet ir mokslininkai. Yra nustatyta, kad 50 proc. dailiosios lyties atstovių apsipirkinėjimą įvardi­ja kaip linksmą laisvalaikio pra­mogą, o pramoga apsipirkinėjimą laiko tik 2 iš 10 vyrų. Drabužių parduotuvių pardavėjoms nereikia nė mokslinių tyrimų, kad galėtų papasakoti apie teigiamą apsipirkimų poveikį moterims ir neretai pasitaikantį stresą šykš­tiems vyrams.

10 metų Elektrėnuose veikia drabužių parduotuvė „Elija“, kurią įkūrė vietinė verslininkė Virginija Speičienė. Virginija pasakoja, kad veiklos pradžioje dirbo kartu su amžinatilsį mama Elvyra Liogiene. Virginija prekiavo lietuviškais audiniais, o mama teikė siuvimo pa­slaugas. Tais laikais Lietuvoje gražių audinių nedaug būta, todėl pamažu pradėjo prekiauti lietuviškais drabužiais. Virginija su vyru Dariumi augina 3 vaikus. Natūraliai susiklostė, kad būdama motinystės atostogose negalėjo užsienyje ieškoti tiekėjų, todėl užsimezgė verslo ryšiai su Lietuvos tiekėjais, kurie tęsiasi iki šiol. Per šiuos metus vieni tiekėjai bankrutavo, kiti įsitvirtino verslo pasaulyje, o parduotuvė „Elija“ išliko parduotuve, kurios vizitinė kortelė – gausi Lietuvos gamintojų drabužių pasiūla. Išbandžiusios­ lietuviškų prekių kokybę moterys neretai tampa nuolatinėmis klientėmis. Drabužių ir aksesuarų asortimentas – suknelės, palaidinės, kelnės, paltai, striukės, rankinės, išskirtiniai papuošalai – skirti dailio­sios lyties atstovėms, tačiau pasitaiko, kad moterys apsipirkti ateina kartu su vyrais, kurie pasitarnauja moterims kaip gyvas veidrodis. Šiuo metu parduotuvėje Virginija dirba kartu su pardavėja konsultante Aldona Akeliene. Savo darbą mylinti pardavėja Aldona sako, kad apsipirkimas padeda moterims prasiblaškyti, o šiuo slogiu karantino laikotarpiu praskaidrina nuotaiką. Pardavėja pastebi, kad po ilgo karantino atidarius parduotuvę, pirkėjos atvyko ne tik dėl pramogos, bet ir būtinybės. Per karantiną, sumažėjus fizinio aktyvumo, nemažai klienčių skundžiasi priaugusios svorio.

Aldona sako, kad ilgą laiką dirbdama pardavėja pastebėjo, kaip žmonių psichologija siejasi su apsipirkimu. Moterys į parduotuvę dažnai ateina, kai nori atsikratyti blo­gų emocijų ar patiria psichologinę įtampą. Nauji pirkiniai moterims leidžia pasijauti gražiomis, suteikia pasitikėjimo savimi, pakelia ūpą ir savivertę. Kartais moterims užtenka tik pasimatuoti drabužį, kad nuo­taika pagerėtų. Aldona mano, kad moterų genuose užprogramuotas noras būti gražioms, todėl nenoras puoštis, atsinaujinti gali signalizuoti apie depresiją.

Pasitaiko moterų, kurios nusiperka kelias sukneles, tačiau tik vieną jų ketina parodyti vyrui, nes pastarasis pyksta dėl moters pirkinių. Pardavėjų darbe pasitaiko ir kuriozinių situacijų. Vienai moteriai pasipasakojus, kad vyras pyksta dėl perkamų drabužių, Aldona pasiūlė į parduotuvę ateiti kartu su vyru. Atėjus metui mokėti, vyras pareiškė, kad neturi pinigų. Aldona užsiminė, kad netoliese­ yra bankomatas. Vyras išėjo, bet grįžęs pasakė, kad bankomatas neveikia. „Negali būti“,- įsiterpė kita klientė, – aš ką tik ten buvau“. Pri­spaustas vyras prisipažino, kad bankomatas visgi dirbo, bet suknelė jam pasirodė per brangi. Moterys draugiškai pasikalbėjo su vyriškiu. Paklausė, ar rūko, ar alų geria. Išgirdusios teigiamus atsakymus netruko suskaičiuoti, kad vyro išlai­dos kas mėnesį siekia kelis šimtus eurų. Jei vyrai savo reikmėms išleidžia kelis šimtus eurų, neturėtų būti gaila pinigų vienai suknelei, kurią žmona dėvės ne vienus metus. Aldona pasakoja, kad ne visi vyrai yra šykštūs. Kiti mano, kad graži ir pasitempusi moteris yra vyro pasididžiavimas, todėl kartu drabužius perka. Matydama, kad vyras turi puikų skonį ir gerai pataria žmonai, Aldona nedalina patarimų, o tyliai džiaugiasi dėl gražaus sutuoktinių bendravimo ir tolerancijos.

Tai – ne užsakyta reklama, o raginimas paremti vietinį verslą