Septyni būdai taupyti elektrą ir šilumą neišvarant Kalėdų dvasios iš namų ir biuro

Didžiosios metų šventės – laikas, kai norisi kuo daugiau švie­sos ir šilumos. Įžiebiame Kalėdines girliandas, pakuojame dovanas bei gaminame gausybę patiekalų šventiniam stalui. Visa tai ne tik sukuria jaukumą, bet ir gerokai didina elektros energijos ir šilumos suvartojimą.

Ką daryti, norint namuose ir biure išlaikyti kalėdinę dvasią, o sausį nesigriebti už galvos, pamačius sąskaitą už elektrą ir šilumą?

1. Gaminkite kuo daugiau patiekalų vienu metu. Planuojate savo valgiais nudžiuginti visą jums brangių žmonių ratą? Jeigu žadate orkaitėje kepti ne vieną patiekalą, energiją sutaupyti galite juos ruoš­dami vienu metu arba iškart vieną po kito – juk norint įkaitinti orkaitę reikalingas didesnis energijos kiekis.

2. Įžiebkite LED girliandas. Skaičiuojama, kad kalėdinės girliandos su LED lemputėmis sunaudoja apytiksliai 90 proc. mažiau elektros energijos nei įprastinių lempučių girliandos. Be to, LED lemputės išspinduliuoja kur kas mažiau šilumos, todėl yra laikomos saugesnėmis.

3. Neuždenkite radiatorių ir nuvalykite nuo jų dulkes. Dulkės sumažina šilumos atidavimą ir blogina patalpų mikroklimatą. Užuolaidomis ir kalėdinėmis dekoracijomis uždengus radiatorius mažiau šilto oro pateks į patalpos gilumą.

4. Reguliuokite šildymą. Jeigu turite galimybę reguliuoti šilumą, nelaikykite vienodos temperatūros visą parą bei venkite didelio temperatūrų svyravimo. Daugelis žmonių naktį geriau išsimiega, kai temperatūra yra 2-4 laipsniais žemesnė nei įprastinė. Nėra būtina laikyti vienodos temperatūros, kai namie ar biure prisirenka svečių arba patys išvykstate svečiuotis. Šildymo sumažinimas 2-4 laipsniais gali sutaupyti nuo 5 proc. iki 10 proc. šilumos energijos.

5. Dovanokite mažiau energijos eikvojančius prietaisus. Jei­gu per šventes nusprendėte dovanoti elektronikos prietaisus, prieš juos pirkdami įsitikinkite, kad jie būtų kuo aukštesnės energetinės klasės. Taip prisidėsite prie gerokai mažesnių energijos sąskaitų ir gamtos saugojimo.

6. Išvykdami išjunkite elektroninius prietaisus. Kalėdos yra metas, kuomet pas šeimos narius, gimines ar draugus užsukame ne kelioms valandoms, o ilgesniam laikui. Todėl išvykdami iš namų ar biuro įsitikinkite, kad elektrą naudojantys prietaisai yra išjungti. Taip ne tik neeikvosite energijos, bet ir sumažinsite galimo nelaimingo atsitikimo riziką.

7. Nepalikite elektroninių prie­­taisų budėjimo režime (angl. standby). Jei nebesinaudojate elektroniniu prietaisu – iškart išjunkite jį iš elektros tinklo. Budėjimo režimu veikiantys įrenginiai (net ir į elektros tinklą įjungtas mobiliojo telefono kroviklis!) nuolat naudoja elektros energiją. Atsikėlę nuo darbo ar šventinio stalo ir išjungę elektroninius prietaisus sumažinsite savo išlaidas už elektrą.

Nepamirškite – taupydami energiją kiekvienas galime prisidėti prie aplinkos tausojimo ir efektyvesnio biudžeto valdymo. Norėdami daugiau sužinoti apie energijos taupy­mo priemones, apsilankykite bendro­vės „Ignitis gamyba“ internetinė­­je svetainėje www.ignitisgamyba.lt/energetinis-efektyvumas.

Informaciją parengė AB „Ignitis gamyba“, remiantis su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija pasirašytu Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimu.

