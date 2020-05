Seniūnijoms stinga darbo rankų ir kultūrinių renginių

Virginija Jacinavičiūtė

Po karantino į gatves išėjusių žmonių lauks gražesnė aplinka. Tuo, įveikdamos visas karantino kliūtis, rūpinasi 8 savivaldybės seniūnijos. Ir nors žmogiškieji­ ištekliai mažesni, nors ne visada lengva gauti reikiamą paslaugą, seniūnijos stengiasi nenutolti nuo metinio plano ir viliasi, kad pandemija ilgai neužsibus. Karantinas seniūnijose labiausiai jaučiamas kultūrinių renginių štiliu. O gilutiškiai liūdi, kad ne­galės švęsti kaimo jubiliejaus.

Kolumbariumas – gegužę

Elektrėnų seniūnas Antanas Šalkauskas sako, kad pandemija privertė pakeisti seniūnijos planus. Dabar daugiausiai dėmesio skiriama švarai mieste užtikrinti. Seniūnas buvo užsibrėžęs tikslą nuimti senus šviestuvus nuo daugiabučių stogų, tačiau šis projektas šiuo metu yra pristabdytas. „Dėl pandemijos mokesčių surinkimas sumažėjo, todėl turime prisitaikyti ir atlikti būtiniausius darbus. Šiuo metu tai kelių ir miesto priežiūros darbai. Ruošiamės vasaros sezonui, todėl darbuotojai darbuojasi paplūdimiuose, paežerėse, netrukus sodinsime gėles į vazonus“, – pasakojo seniūnas. Taupant buvo praleistas kasmetinis našlaičių sodinimas. Gegužės gale miestas bus papuoštas gėlėmis, kurios džiugins iki rudens.

Šiuo metu seniūnija jau pradėjo frezuoti duobes keliuose. Seniūnas sako, kad sudėtingiausia situacija kelyje į Migūčionis bei Girnakalius, Rugiagėlių, Dubijos, Šaltinio, Ginėjos gatvėse, o mieste labiausiai pažeistos Šermukšnių, Miško, Žvejų gatvės.

Seniūnas sulaukia skundų dėl varnų, kurios suka lizdus medžiuo­se, kelia triukšmą ir teršia. Bet gerų žinių varnų kaimynams seniūnas neturi – nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. šakas genėti draudžiama.

Nežinia, kiek tęsis karantinas, ar turės žmonės galimybę nevaržomai mėgautis vasaros malonumais, bet seniūnija sezonui ruošiasi – atnaujintos vaikų žaidimų aikštelės, ruošiamasi pajungti vandens čiuožyklą, suremontuoti sulaužytas persirengimo kabinų lentas, paremontuoti pontoninį tiltą, šiukšliadėžes, suoliukus.

Seniūnija planuoja atnaujinti senas ir nupirkti naujų šunų ekskrementų surinkimo dėžių.

Prieš karantiną buvo pradėtos atnaujinti išblukusios gatvių lentelės, bet dėl karantino įmonėms nutraukus veiklą, stojo ir atnaujinimo darbai.

Dėl karantino nukelti ir kolumbariumo įrengimo darbai Sabališkių kapinėse. Jei planai nepasikeis, kolumbariumas pradės veikti gegužės gale.

Pasak seniūno, einamieji darbai vyksta, bet seniūnijai labai trūksta darbo jėgos. „Įprastai tokiu metu dirbdavo iki 10 žmonių, talkindavo asmenys iš Užimtumo tarnybos, o dabar darbuojasi specialistas ir 4 darbininkai, kurie ir šluoja, ir kasa, ir šiukšles renka, ir krūmus geni. Visi darbininkai priklauso rizikos grupei, bet dirba“, – pasakojo seniūnas A. Šalkauskas.

Padaugėjo eismo įvykių

Vievio seniūnas Zenonas Pu­kėnas sako, kad pandemija planų kol kas nesujaukė, nes pagrindiniai darbai vyksta. „UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ plauna vandeniu gatves, išvežamos šiukšlės iš kapinių konteinerių. Paskelbus karantiną, padaugėjo konteineriuose šiukšlių. Su sodų bendrijomis sutarėme, kad pastatysime daugiau konteinerių ir dažniau juos išvešime. Greide­riuojami seniūnijos vietiniai keliai: žvyrkeliai ir gruntkeliai (pastebimas transporto srauto padidėjimas). Darbai vyksta, bet sunkiau susisiekti su įvairiomis organizacijomis“, – apie seniūnijos kasdienybę pasakojo Z. Pukėnas.

Vievio seniūnas pastebėjo, kad mieste padaugėjo šiukšlių, ypač vienkartinių pirštinių prie prekybos centrų. „Pirkėjai ne visas pirštines palieka centrų šiukšliadėžėse ir dalis jų atsiranda gatvėse. Taip pat išmetama daug plastikinių maišelių. Dar­buotojų seniūnijoje yra sumažėję, nes nereikia karantino laikotarpiu dirbti visuomenei naudingus darbus, o tai žymus darbo jėgos trūkumas“, – nuogąstavo seniūnas.

Pastebima, kad karantino laikotarpiu Vievyje padaugėjo eismo įvykių.

Stiprėja bendrystė

Kaip informuoja Semeliškių seniūnė Loreta Karalevičienė, karantino laikotarpiu seniūnijos administracinė ir ūkinė veikla nenutrūko.

„Šis laikotarpis privertė prisitaikyti prie veiklos pasitelkiant naujas priemones. Seniūnijoje teikiamos administracinės paslaugos, konsultacijos vyksta nuotoliniu būdu – telefonu ir elektroniniu paštu, įvairios paslaugos atliekamos elektroniniu būdu. Aišku neišvengiama ir tiesioginio kontakto su žmogumi, pavyzdžiui, kai reikia parodyti kapavietę laidojimui ir t.t.“, – pasakojo L. Karalevičienė.

Nuo gegužės 4 d. ūkininkai galės tiesiogiai atvykti į seniūniją dekla­ruoti pasėlių. Ūkininkai bus priimami tik pagal išankstinį užsiregistravimą po vieną ir laikantis visų taikomų sveikatos apsaugos priemonių.

Ribojant žmonių susibūrimus seniūnijoje kultūriniai, sporto renginiai, užsiėmimai laikinai nevyksta nuo kovo 14 d.

Nors gyvenimo tempas yra sulėtėjęs, bet ūkinė veikla vyksta – tvarkomi žvyrkeliai, viešoji aplinka, atnaujinami suoliukai, stendai, šalinamos atliekos. Seniūnija planuoja įrengti vandens šulinį Semeliškių kapinėse, pastatyti nuorodas su gyvenviečių pavadinimais. Siekiant išvengti ligos plitimo nuo balandžio seniūnijoms nebetalkina socialinės paramos gavėjai, bet seniūnė džiaugiasi savanoriais gyventojais, kurie patys pasisiūlo pagražinti miestelio aplinką. „Stiprėja ir kaimynystė, bendrystė, kai dažnas savo pagyvenusiam ar neįgaliam kaimynui nuperka ir atneša reikiamų vaistų ir maisto. Manau, pandemija – visuotinė sveikatos problema – bus pažabota teisingais vyriausybės sprendimais ir neiššauks kitos visuotinės problemos – ekonominės krizės. O tada ir galės sklandžiai vykti visi šiais metais suplanuoti darbai seniūnijoje“, – optimistiškai kalbėjo L. Karalevičienė.

Atšauktas jubiliejus

Gilučių ir laikinai Kietaviškių seniūnės pareigas einanti Kristina Vitartė sako, kad karantinas labiausiai pasijautė kultūros srityje. Suprasdamos, kad karantinas gali ilgokai užtrukti, seniūnijų kultūros darbuotojos stengiasi nepalikti žmonių be kultūros renginių – tik veiklos perkeltos į socialinius tinklus, organi­zuojami konkursai, edukacijos ir kt.

Šiemet Gilučiai mini 430 metų sukaktį, bet jubiliejinis renginys, turėjęs vykti birželio 28 d., atšauktas, Kietaviškių seniūnijos tradicinė vasaros šventė, planuota birželio 6 d., taip pat atšaukta. „Seniūnijos planai ir veikla priklausys nuo karantino trukmės bei biudžeto surinkimo. Šiuo metu svarbiausia išsaugoti darbo vietas, net jei reiks paaukoti dalį darbų ar renginių.

Gyvenimas nestoja, vykdome einamuosius darbus, greitu metu prasidės pasėlių deklaravimas seniūnijose, atšilus orams pradėsime viešųjų teritorijų šienavimą, iki Motinos dienos planuojame pasodinti gėles. Smagu, kad ir karantino metu lauko scenos įrengimo darbai prie Gilučių seniūnijos pastato nesustojo. Planų iki metų galo turime nemažai tiek Kietaviškių, tiek Gilučių seniūnijose, tikimės, kad pavyks juos įgyvendinti“, – pasakojo K. Vitartė ir džiaugėsi, kad seniūnijoje kol kas nėra susirgusių asmenų, gyventojai yra supratingi ir laikosi karantino taisyklių. Darbuotojai prisitaikė prie pakitusių darbo sąlygų ir interesantų aptarnavimas vyksta kokybiškai.

„Nepaisant to, kad daugelis šiuo metu yra namuose, seniūnijose įvykdyta ne viena vagystė. Mieli gyventojai, būkite budrūs, saugokite savo turtą, o pastebėję įtartinus asmenis ar automobilius nelikite abejingi ir susisiekite su atsakingomis institucijomis“,- ragino gyventojus K. Vitartė.

Mažosiose seniūnijose

Pastrėvio seniūnijos seniūnas Arūnas Kanapeckas teigė, kad seniūnija veiklą vykdo be didesnių iššūkių, pagal seniūnijai 2020 m. savivaldybės tarybos skirtus asignavimus ir savivaldybės strateginiame veiklos plane seniūnijai vykdyti pri­skirtas programas.

Gyventojams administracinės paslaugos teikiamos be sutrikimų, laikantis savivaldybės administracijos nurodymų, išvengiant tiesioginio kontakto: telefonu, paštu, elektroniniu paštu, per elektroninių paslaugų sistemą. Kaip kasmet tvarkomos se­niūnijai priklausančios kapinės, viešosios teritorijos, seniūnijos keliai.

Kaip įprasta, darbai vyksta ir Beižionių seniūnijoje – greideriuojami ir žvyruojami keliai. Karantino metu žmonėms labiau reikia pagalbos. Kai žmogus negali nuvykti į vietą, seniūnija siunčia skenuotus prašymus registruoti galvijus arba juos nurašyti, užsakyti pasą ir pan. Kadangi nevažiuoja autobusai, seniūnija sulaukia prašymų atvežti vaistų.