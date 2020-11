Seniai to nebuvo: pakėlė atliekų išvežimo kainas ir pritarė opozicijos lyderės pasiūlymui

Julija Kirkilienė

Savivaldybės tarybos posėdis spalio 28 d. vėl vyko nuotoliniu būdu. Žmonės nuotoliniu būdu jau įpratę mokytis, šokti ir dainuo­ti, tai posėdžiauti savo virtuvėje ar tiesioginiame darbe – vienas malonumas. Pavyzdžiui, gydytojas Dmitrij Burkoj posėdžiavo su gydytojo apranga. Nepaisant to, iš kokios lokacinės vietos tarybos nariai posėdžiavo, svarbu, kad priėmė gyventojams reikalingus sprendimus, o vienam sprendimo projektui pritarė, kas būna retai, su opozicijos lyderės Jūratės Balčiūnaitės pataisymu. Bet svarbiausia žinia gyventojams – už šiukšlių išvežimą mokėsime 20 proc. daugiau, nepriklausomai nuo to, kiek ir kas šiukšlina.

Apie pinigus ir modelius

Posėdis pradėtas buvo sveikinimu Silvai Lengvinienei, tarybos narės kėdę iškeitusiai į Seimo narės kėdę. Nors posėdis vyko nuotoliniu būdu, bet dovana buvo pristatyta į rankas. Vietoj S. Lengvinienės taryboje dirbs amžinas opozicionierius Algimantas Adomaitis. Tikėtina, posėdžiuose ateityje bus daugiau kalbų. Pirmu klausimu, kaip įprasta, tarybos nariai išklausė Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjos Jekaterinos Goličenko informaciją apie pinigus – savivaldybės biudžetą. Šį kartą biudžetą teko tikslinti dėl ekstremalios situacijos, dėl karantino, dėl tikslinių dotacijų skyrimo, dėl investicijų ekonomikai skatinti ir t.t., todėl savivaldybės biudžetas padidintas 395 tūkst. eurų. Iš tų pinigų per 293 tūkst. eurų skirta ugdymo reikmėms finansuoti, pedagogų atlyginimams padidinti. Tarybos nariai dėl piniginių klausimų nedaug diskutavo – jie pasitiki vedėjos skaičiavimais. Bet dėl darželinukų ugdymo organizavimo modelių ginčijosi iki užkimimo. Tie ugdymo modeliai nėra svarbūs nei gyventojams, nei ugdytinių tėveliams, tik svarbūs patiems politikams. Tėveliams svarbu, kad jie vaikus į darželius atvesti galėtų anksčiau, o pasiimti vėliau, pagal tai, kurie tėveliai kokiu darbo grafiku dirba. Nesvarbūs tie modeliai, atrodo, ir pačiam Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui Džeraldui Dagiui, nes jis nė nežino, kurie darželiai pagal kokius modelius dirba, todėl tarybos nariams atsakyti galėjo tik, kaip sakė Audrius Jurgelevičius, kažkur nuėjęs ir kažkieno pasiklausęs. O vietos politikams svarbūs buvo tiek, kad opozicijos lyderė J. Balčiūnaitė pakoregavo Dž. Dagio pateiktą sprendimo projektą, o tarybos nariai jos korektūrai pritarė. Politikams tie modeliai dar svarbūs ir todėl, kad nuo tų darbo modelių priklauso darbuotojų skaičius ir atlyginimai.

Padalijo komunalinį ūkį

Tarybos nariai pritarė sprendimo projektui reorganizuoti Elek­trėnų komunalinį ūkį padalijimo būdu. Išvertus į žmonių kalbą, tai reiškia, kad šalia uždaros akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ savivaldybė įkuria dar ir antrą – galimai pavadintą UAB „Elektrėnų autobusų parkas“. Žodžiu, nuostolingai dirbančią trans­porto tarnybą nutarė atskirti nuo komunalinio ūkio ir kažkaip priversti atskirą bendrovę dirbti pelningai. Savivaldybei, kuri yra vienintelė UAB „EKŪ“ akcininkė, tai svarbu ir dėl įvairių galimybių gauti Europos Sąjungos lėšų naujam transportui įsigyti, ir dėl kitų materialių nuostolių, o gyventojai tokio sprendimo svarbą pajus, ko gero, daugiau mokėdami už pavėžėjimą ar nebegaudami pavėžėjimo paslaugos. Paprastai savivaldybės transportu važiuoja moksleiviai ir pagyvenę žmonės, kurie vienaip ar kitaip gauna pavėžėjimo kompensacijas. Tarybos nariai, svarstydami šį klausimą, pritarė tokiam sprendimui, bet ragino naujos įstaigos kūrėjus parašyti kokį verslo planą, kaip jie planuoja dirbti, kad iš nuostolingos veiklos padarytų pelningą. EKŪ generalinis direktorius Ričardas Leckas sakė matantis galimybę, kaip tai padaryti, sakė galėsiąs ir pakonsultuoti nau­ją bendrovę.

Pabrangino šiukšlių išvežimą

Bene svarbiausias šio posėdžio klausimas buvo dėl atliekų tvarkymo ir mokesčių už atliekų surinkimą nustatymo. Paskutinį kartą kainos už šiukšlių tvarkymą ir tvarkymo metodika nustatytos buvo 2016 metais. Po pritarimo naujam sprendimo projektui, kainos už šiukšlių išvežimą daugiabučių gyventojams kils beveik 21 proc. Ne taip ir daug: kas mokėjo 10 eurų, dabar mokės 12, bet gyventojams bėda kita. EKŪ direktorius R. Leckas užsimojo gyventojus išauklėti, kad šie nemėtytų šiukšlių kur pakliūva. Tam jis planuoja prie konteinerių pastatyti stebėjimo kameras ir už ne laiku ir ne vietoje paliktas stambiagabarites atliekas žmones ne tik sugėdinti, bet ir nubausti. Dabar atliekų tvarkymas bus toks: stambiagabarites atliekas prie konteinerių žmonės palikti galės pagal sudarytą grafiką, kuris iškabintas bus prie naujųjų konteinerių. Žmonės paskaitys ir žinos, kada gali namuose tvarką daryti, kada – ne. Kadangi atliekų tvarkymo kaina nepriklauso nuo to, kas stambiagabarites atliekas neša prie konteinerių, kas veža į stambiagabaričių aikštelę, kas į mišką, o kas visai jų neturi, tai žmonėms senų baldų ir vežioti niekur nebereikės. Užteks to, kad išneš savo šiukšles pagal nustatytą tvarką – du kartus per mėnesį. Atliekų tvarkymo paslaugos brangs daugiabučių gyventojams, individualių namų, negyvenamų patalpų ir bendrų konteinerių nuomotojams. Tik dau­giabučių gyventojams susimokėti dar reikės ne tik už naujai pirktą šiukšliavežę, atliekų išvežimą, bet ir už naujųjų konteinerių plovimą bei sumokėti atlyginimą darbuotojui, pavadintam apėjiku. Jis patikrins visus konteinerius ir apie jų užpildymą praneš vadybininkui, kuris žinos, kada kokius konteinerius įtraukti į išvežimo grafikus. Žodžiu, EKŪ yra atliekų tvarkytojas ir turi tvarką prižiūrėti, o gyventojai jiems už tai turi sumokėti pagal tarybos nustatytus tarifus. Bet mes valdžią tam ir renkame, kad tvarką darytų, ar kitaip?