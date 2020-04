Sėklų prekyba tik internetu

Virginija Jacinavičiūtė

Sėjos sezonas eina į pabaigą, tuoj šiltnamiuose žaliuos­ pomidorų ir agurkų daigeliai, į vagas kris bulvės. Būtų įprastas sė­jos metas, jei ne virusas, sumaišęs ne tik daržininkų, bet ir sėklų pardavėjų planus. Tie, kas ketino sėti mažiau, dėl viruso šios minties atsisakė, o sėklų pardavėjams parduoti daugiau tapo sudėtinga. Prekyba persikėlė į virtualią erdvę. Deja, ne visi daržininkai moka internetu prekes užsisakyti ir atsiskaityti elektroniniame banke. Kokius iššūkius karantino metu patiria sėklų pardavėjai, papasakojo daugiau nei 20 metų Vievyje veikiančios įmonės „Sėkluva“ direktorius Petras Savanevičus.

Krizės laikotarpiu žmonės jaučia nerimą dėl ateities, bai­minasi finansinių proble­mų. Ar prekyba „Sėkluvoje“ atspindi šį nerimą? Gal žmonės perka daugiau sėklų, tikėdamiesi dau­giau maisto užsiauginti pa­tys?

Nerimą jaučiame visi: ir darbuotojai, ir prekybos partneriai, ir pirkėjai. Žiemą puikiai prasidėjęs įmonės prekybos sezonas buvo stipriai pristabdytas. Suprantame, kad žmonių gyvybė ir sveikata yra didžiausias turtas, bet kartu suvokiame, kad žmonėms reikia finansų mokesčiams sumokėti, maistui nusipirkti ir kitoms reikmėms. Pavasarį nusipirkti sėklų nori tiek profesionalūs augintojai, tiek mėgėjai. Nežinodami, kas bus toliau, kiekvienas stengiasi kažką užsiauginti bent artimiausiam laikotarpiui. Tam reikia sėklų, svogūnų sėjinukų, bulvių. Turėjome pasirinkti patį saugiausią prekybos būdą. Visi užsakymai priimami telefonu ir elektroniniu paštu, o atsiskaitymai tik per banką, prekės pristatomos per kurjerį, paštomatą ir Lietuvos paštą. Visos mūsų par­duotuvės buvo uždarytos, taip pat sėklomis nebeprekiauja ir mūsų prekybos partneriai. Nusipirkti sėklų ar jas parduoti tapo daug sunkiau. Didžiulis krūvis atiteko didmeninei ir internetinei prekybai iš centro.

Ar karantinas turi reikš­min­gos įtakos Jūsų įmonės veiklai? Kokius iššūkius patiriate šiuo visiems nelengvu metu?

Karantinas turi didelę įtaką įmonės veiklai. Prekiaujame sėklo­mis ir kitais sodmenimis, todėl per kelis mėnesius turime užsidirbti visiems metams. Kovo pradžioje iš Olandijos atsivežėme nemažą kiekį sėklinių bulvių, svogūnų sėjinukų, gėlių svogūnėlių. Tai prekės, kurias reikia realizuoti per trumpą laiką. Sandėliuose jų ilgai neišlaikysi, nes tai gyvi organizmai, kurie turi savo biologinį ritmą. Šimtais kilogramų bulvių kurjeriu neišsiųsi, o regio­nuose parduotuvės uždarytos. Nukenčia augintojai, nukenčiame ir mes. Eiliniam žmogui sunku įsivaizduoti, kiek kainuoja vien atsivežti bulves iš Olandijos. Jei kitas prekes galima parduoti ar nusipirkti bet kuriuo metų laiku, tai sėklos būtinos pavasarį. Labai būtų gaila, jei žūtų didelė dalis svogūnų sėjinukų ir sėklinių bulvių, todėl perkantiems didelius kiekius darome ir dideles nuolaidas, kad bent užsieniečiams turėtume kuo sumokėti. Vasarą jau jų niekam nereikės. Karantinas pavasarį – didžiulis iššūkis žemdirbiams ir sėklų pardavėjams.

Kokiomis sėklomis žmonės labiausiai domisi šiemet?

Augintojai perka įvairias sėklas. Pomidorų, paprikų, baklažanų, salierų sėklos sėjamos anksti, todėl jas anksčiau, dar iki karantino, ir pirko. Šiuo metu daugiausia parduo­dame agurkų, morkų, burokėlių, kopūstų, brokolių, žiedinių kopūstų, cukinijų, salotų, ridikėlių sėklų. Kasmet vis daugiau auginama moliūgų. Jau kelios vasaros buvo karštos, todėl Lietuvoje puikiai derėjo melionai ir arbūzai. Nemažai augintojų pradėjo domėtis šių kultūrų auginimu.

Kasmet asortimentą papildote naujomis sėklomis. Kokių naujovių šiemet pasiūlėte daržininkams?

Šiais metais asortimentą pa­pildėme daugiau kaip trimis dešimtimis veislių. Didžiausią dalį sudaro pomidorų sėklos. Iš viso jų turime daugiau kaip šimtą veislių.

Labai tikime, kad po švenčių galėsime prekiauti sėklomis bent lauko sąlygomis. Žinoma, griežtai laikantis visų saugumo reikalavimų karantino laikotarpiu.

Linkime stiprybės, susitelkimo, ištvermės ir sveikatos visiems Lietuvos ir pasaulio žmonėms.