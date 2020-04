Sėjai karantino nėra

Virginija Jacinavičiūtė

Paskelbtas karantinas iš pradžių išgąsdino ūkininkus, bijota, kad nepavyks laiku įsigyti trąšų ir sėklų. Tačiau šiandien ūkininkai darbus atlieka pagal kalendorių – barsto trąšas, planuoja sėjos darbus ir vilia­si, kad virusas žemdirbių kasdieny­bės nesujauks. Kaišiadorių rajono ūkinin­kų sąjungos pirmininkas, gi­lutiškis Saulius Stirna: „Karantinas palietė visus, taip pat ir ūkininkus, bet ūkininkas negali pasakyti, kad dirbs rytoj. Dirbti reikia šiandien, nes ryt gali būti vėlu. Viską, ko reikia sėjai, buvome iš anksto su­si­pirkę, atsarginių detalių randam sandėliuose. Ko labai reikia, gauna­me, bet per trigubai ilgesnį laiką. Bet šios bėdos išgyvenamos, svarbiausia, kad ūkininkai neužsikrėstų. Tiems, kurie augina gyvulius, susirgimas virusu būtų tikrai didelė bėda. Todėl ūkininkai saugosi kiek įmanoma, nekontaktuoja su kitais darbuotojais. Kaimuose daug lengviau išvengti kontaktų, nes gyventojų tankumas mažas. Karantinas nekliudo savo ūkeliais rūpintis. Darbai vyksta pa­gal planą. Neteko girdėti, kad koks ūkininkas būtų užsikrėtęs. Kaimas per šventes taip pat buvo tuščias, gyventojai griežtai laikosi karantino. Jei iš užsienio atvykstantys viruso neatveš, gal viskas greitai baigsis“.

Elektrėnų savivaldybės ūkininkų sąjungos pirmininkas, alesninkietis Algirdas Grotuzas: „Sėklas ir trąšas nusipirkome dar prieš naujus metus, todėl sėja prasidėjo kaip įprasta. Bet dėl viruso jaučiamės labiau suvaržyti. Planavau nusipirkti valomajai naują sietą, bet nėra kur nusipirkti. Gal ir gerai, pinigų sutaupysiu. Nežinau, ar kitiems ūkininkams kilo bėdų dėl karantino. Dabar pats darbymetis, ūkininkams nėra kada skųstis“. Ūkininkas pasakojo, kad karantinas sukėlė jam ir žymesnių sunkumų. Dviem savaitėms karantinavosi ūkio darbuotojas, todėl pačiam A. Grotuzui teko didelis darbų krūvis. Ūkininkas pasakojo, kad per šventes alesninkiečiai griežtai laikėsi karantino, gatvėse nebuvo matyti žmonių, ir juokavo, kad jei kelias iki kaimo neatėjo, gal ir virusas neateis.

A. Grotuzas atkreipė dėmesį, kad karantino metu atpigo nafta, bet dėl to visai nedžiūgavo. „Naftos kaina glaudžiai susijusi su grūdų kaina, todėl pigesniais degalais nėra ko džiaugtis. Didelė tikimybė, kad ir taip žemos grūdų supirkimo kainos bus dar žemesnės“, – nuogąstavo Elektrėnų savivaldybės ūkininkų sąjungos pirmininkas A. Grotuzas.