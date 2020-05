Renginių organizatorių darbas įgavo kitokią formą

Virginija Jacinavičiūtė

Nuo karantino paskelbimo pradžios Lietuvoje nebevyksta jokie renginiai. Bet be kultūros žmonės ne­liko. Dėl to reikėtų dėkoti technologijoms, kurios leidžia kultūrą ­skleisti ne tik tradiciniais būdais. Spektakliai, knygų pristatymai, koncertai, parodos persikėlė į elektroninę erdvę, leisdami praturtinti sielą neišeinant iš namų. Gaila, kad be renginių suplonėjo „Elektrėnų kronikos“ puslapiai, kuriuo­se publikuodavome renginių aprašymus. Dėkojame visų seniūnijų renginių or­ganizatorėms, kurios ilgus metus bendradarbiauja su laikraščio redakcija ir siunčia renginių aprašymus bei nuo­traukas. Pasiilgome ir bendradarbiavimo, ir renginių, todėl nutarėme pasidomėti, kokiomis nuotaikomis gyvena renginių organizatoriai, kokias veiklas vykdo per karantiną.

Rūta Vaičekonytė-Chveduk, Kie­ta­viškių kultūrinių renginių orga­nizatorė:

Dirbu nuotoliniu būdu iš namų. Vykdome akcijas, informuojame gyventojus, dalinamės naudinga informacija apie kultūrinę veiklą, nuotolinius tiesioginius renginius, spektaklius. Per Velykas organizavome nuotraukų konkur­są, daugiausiai patiktukų surinkusios nuo­traukos autoriui dovanojome knygą „Kietaviškės“. Gegužės 13 d. organizavome susitikimą su gydytoju rezidentu. Labai gaila, kad turėjome atšaukti tradicinę Kietaviškių sporto šventę. Viskas jau buvo užsakyta, turėjo groti Egidijus Sipavičius. Šio mėnesio gale turėjo vykti krepšinio turnyras. Bet yra ir kuo pasidžiaugti. Kultūros namuose netrukus bus keičiamos grindys, to labai laukėme. Kol nėra renginių, pats metas atlikti tokius darbus. Žmonės labai pasiilgo jogos užsiėmimų, kurie jau 2 metus vyko vieną kartą per savaitę. Moterys jau buvo įpratusios prie jogos treniruočių, sakydavo, kad tai geriausias vakaras savaitėje. Kai leis rengti renginius lauke, reiks jogą kelti į lauką. Repeticijos nevyksta, žmonės irgi išsiilgę muzikos, bendravimo. Turbūt sunkiausia visiems, kad negalime susitikti, susiburti. Kaimo žmonės buvo įpratę susimatyti, kartu užsiimti mėgiama veikla. Kol kas negavome nurodymo grįžti į darbo vietas, tad negalime planuo­ti renginių.

Vida Vičkačkienė, Gilučių kul­tūrinių renginių organizatorė:

Karantino metu, atšaukus masinius renginius, veiklos persikėlė į elektroninę erdvę. Ieškau finansavimo šaltinių per projektinę veiklą, siekdama pritraukti papildomą finansavimą kultūrinei veiklai, rengiu scenarijus, bendrauju su kolegomis bei lankytojais virtualiai. Dalinuosi prisiminimais ir nuotraukomis apie praėjusių metų renginius, filmuoju savo vedamas edukacijas, kuriu virtualias parodas ir skelbiu asmeninėje, Gilučių seniūnijos ir Gilučių bendruomenės „Facebook“ pa­skyrose. Seniūnijos ir savivaldybės gyventojus kviečiu dalyvauti konkursuo­se, žmonės skatinami kelti nuotraukas duota tema, o laimėtojams įteikiami įsteigti prizai. Taip pat intensyviai ieškau įvairių spektaklių, koncertų, parodų, edukacijų, transliuojamų internete, nuorodų, jomis dalinuosi socialiniame tinkle „Facebook“. Nekantriai laukiu, kada galėsime gyvai susitikti, bendrauti ir be suvaržymų organizuoti renginius.

Audra Gudeliūnienė, Beižionių kultūrinių renginių organizatorė:

Per karantiną aš atostogavau, tvarkiau projektinius reikalus. Žmonės pas mus net į bažnyčią negali eiti, o ką kalbėti apie renginius. Gal viskas greitai pasikeis. Galbūt šį sekmadienį galėsim susirinkti bažnyčioje. Jei gausim leidimą, atnaujinsim tradicinę „majavą“, kuri vyksta visą gegužės mėnesį. Kas gali žinoti, gal gegužės 31 d. sukviesim visus į Sekminių šventę piemenų kiaušinienės valgyt.

Vaida Belickie­nė, Kazokiškių kul­tūrinių renginių or­ga­nizatorė:

Nuotaikos, matyt, tokios kaip ir visų – norisi greičiau grįžti į įprastas vėžes ir gyventi gyvenimą, kurį esame įpratę. Labai gaila, kad „nuplaukė“ daug suorganizuotų gražių renginių.

Šiuo metu aktyviai dirbame su virtualiais renginiais, konkursais mūsų puslapyje https://www.facebook.com/kazokiskiukulturosklubas/. Stengiuosi įtraukti, kuo daugiau bendruomenės narių, bent taip pabendrauti.

Dėl renginių organizavimo, lauke iki 30 žmonių, kalbuosi su bendruomenės nariais, ar jiems būtų įdomu, ar atvyktų į renginį. Didelė dalis Kazokiškių renginių žiūrovų priklauso rizikos grupei, tai nesinori rizikuoti ir dėl žmonių, ir dėl neįvykusio renginio, jei nesusirinks žiūrovai.

Yra suplanuo­ta daug renginių į priekį, parašyti scenarijai, bet kai yra tokia neaiški situacija, karantinas, sunku prognozuoti renginius.

Agnė Kurčiauskienė, Vievio kultūros centro kultūrinių renginių organizatorė:

Karantino metu gyvename įvairiomis nuotaikomis: pirmosiomis savaitėmis prisitaikėme ir dirbome iš namų, nuotoliniu būdu. Sulaukiau daug skambučių dėl jau suorganizuotų renginių, dalį jų per­kėlėme (netgi ne vieną kartą), o dalį teko atšaukti. Karantino laikas leido pabaigti pradėtus pildyti dokumentus, įvairias ataskaitines lenteles ir pan. Tad darbo tikrai buvo ir yra. Juk kūrybinis darbas šioje sferoje nenutrūksta niekuo­met, tik žmonėms tai nėra matoma. Tiesa, keletą savaičių atostogavome.

Džiugu, kad šiais laikais daugelį veiklų galima perkelti į socialinio tinklo „Facebook“ Vievio kultūros centro paskyrą. Ten rengėme virtualias parodas, skelbėme konkursus, dalinomės edukaciniais vaizdo įrašais, mėgėjų meno kolektyvų aprašymais, nuotraukomis. Pasidalinsiu, iš pradžių buvo nelengva filmuoti save, kalbėti „lyg ir sau“, bet suvokiant, kad ir kitiems, montuoti ir dalintis. Tai visai kas kita, negu kalbėti prieš publiką scenoje.

Gegužės 1-ąją bendradarbiaudami su bendruomenės nariu Gintaru Jančiausku surengėme solisto Tomo Loibos koncertą daugiabučių kieme (Liepų gatvėje). Švelninant karantiną, turime daug įvairių planų tęsti gyvą kultūrinę veiklą bendruomenei, tačiau pakitusios oro sąlygos privertė visa tai atidėti tolimesniam laikui, laukiant geresnių oro prognozių.

Pasiilgau man įprasto kasdienio darbo, kolegų ir bendruomenės narių. Tikiuosi, kad greitai vėl visi susitiksime renginiuose.

Gražina Bubėnienė, Pastrėvio kultūrinių renginių organizatorė:

Karantino laikotarpiu gyvename laukimo nuotaikomis. Darbas šiuo visiems mums sunkiu laikotarpiu įgavo kitokią formą, bet nesustojo. Tai puikus metas gilinti žinias. Daug įvairios naudingos informacijos susirandu internete. Renku medžiagą įvairiomis temomis, kad prireikus galėčiau sėkmingai panaudoti organizuojant renginius. Nuotoliniu būdu bendraujame su kitų seniūnijų kultūrinių renginių organizatorėmis, dalinamės aktualia informacija. Fotografuoju gražiausius seniūnijos vaizdus fotografijų parodai. Ateities planuose, sušvelninus karantino sąlygas, numatyta daug įvairių renginių. Palaipsniui stengsimės atgaivinti kultūrinę veiklą Pastrėvio seniūnijoje. Apie organi­zuojamus renginius gyventojus informuosime skelbimais viešose erdvėse ir socialiniuose tinkluose.

Silvija Bielskienė, Semeliškių kultūrinių renginių organizatorė:

Kadangi šiemet minėsiu savo kultūrinės veiklos 20-metį, tad karantino laikotarpis man buvo ypač darbingas – tvarkiau archyvą: susisteminau scenarijus, ataskaitas, planus, peržiūrėjau nuotraukas, kurių per 20 metų prisikaupė gyva galybė.

Dėl draudimo organizuoti renginius teko atšaukti Kovo 11-ajai skirtą renginį, kuris buvo suplanuotas kovo 14 d. ir į kurį buvo pakviestas žymus atlikėjas Arvydas Vilčinskas. Šis renginys mums ypač svarbus, nes jo metu tradiciškai yra pagerbiami aktyviausi Semeliškių seniūnijos gyventojai. Tad pasibaigus karantinui, pirmiausia kviesime į šį – jau 15-ąjį – renginį.

Dėlioju medžiagą apie Semeliškėse gyvenusius žydus, renku jų istorijas, norėčiau sudėti jas į vieną leidinį.

Rašau savo veiklos 20-mečio sce­narijų, repetuoju monospektaklį.

Dalyvauju seminaruose (nuotoliniu būdu) – tai ir dainavimo, kvėpavimo, retorikos pamokos, renginių organizavimo mokymai, kultūros vadyba.

Šylant orams, vis dažniau sulaukiu klausimo: ar vyks festivalis „Nuo Lauryno iki Roko“? Labai tikiuosi – paprastai atsakau. Sumažėjo lėšų kultūrinei veiklai, tad dabar puiki proga ieškoti įvairių fondų, projektinių veiklų dėl papildomų lėšų renginiams ir festivaliui. Intensyviai bendrauju su būsimojo XIX festivalio atlikėjais, ieškau naujų erdvių (gal kai kuriuos kamerinius renginius pavyktų suorganizuoti Semeliškių cerkvėje?).

Mūsų renginių erdvėje – Se­meliškių gimnazijos salėje – kol kas tuščia. Nekantriai laukiame, kada jau galėsime drauge su mokiniais užsiimti veikla. Kaip viskas susidėlios vasarą, – kol kas tik spėliojama. Tačiau labai laukiame ir tikimės kuo greičiau susitikti su savo gyventojais ir žiūrovais.

Ilgėsiuosi šio ypatingo – ramybės, tylos, apmąstymų, knygų skaitymo, koncertų klausymo, spektaklių, filmų žiūrėjimo, kūrybinės veiklos – laiko. Jo nepakartosi.

Remigijus Suslavičius, Elektrėnų kultūros centro direktorius:

Daugelis Elektrėnų kultūros centro darbuotojų per karantiną išnaudojo atostogas, kiti dirbo nuotoliniu būdu, koordinavo projektų vykdymą, kūrė ir teikė naujas projektų paraiškas. Jaunimo centras dirbo per Zoom programėlę bei „Facebook“ paskyroje. Turizmo srityje taip pat teikėme filmuotus ir fotografuotus lankytinų vietų vaizdus. Dabar darbuotojai po atostogų planuoja vasaros renginius atidžiai stebėdami, ką galėsime organizuoti, vadovaujantis Vyriausybės sprendimais.