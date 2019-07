Ralis Elektrėnuose: šventė, rezultatai ir nepasitenkinimai

Savaitgalį Elektrėnus drebino automobilių riaumojimas, žinomų atlikėjų koncertai, griausmingi fejerverkai, lazerių šou ir kitoks triukšmas. Žmonių Elektrėnų ralis pritraukė daugiau nei Joninės ar Valstybės dienos šventė. Bet ne visi šia švente džiaugėsi: vieni pyko, kad šventėje buvo prekiaujama alkoholiu, kiti, kad dėl triukšmo tenka iš miesto bėgti, treti, kad trasos įrengtos taip, kad žmonės prie nuosavų namų negali privažiuoti.

Ypatingas ralis

Elektrėnų ralis, kur pirmą kartą nugalėtojui įsteigta buvo mero taurė, įvyko 2015 m.

Pranešime spaudai rašoma, kad „nauja pradžia Elektrėnuose, legendiniai greičio ruožai ir gražiausi posūkiai bei adrenalino pliūpsniai suteikė puikių emocijų tiek dalyviams, tiek žiūrovams. Kompaktiškas ir jaukus ralis su gražiausiais greičio ruožais – patrauklus tiek dalyviams, tiek žiūrovams“.

Šiais metais ralis vyko ne rugsėjo mėnesį, kaip pirmuosius 4 kartus, o per patį vidurvasarį – liepos 12–13 dienomis. Bet oras šventei Elektrėnuose buvo kaip užsakytas: nei per karšta, nei per šalta, o automobilių sukeltas dulkes šeštadienio rytą nuplovė lietus. Šių metų ralis, sakė organizatoriai, – ypatingas. Tai ne tik penkerių metų gimtadienis, bet ir įskaitinis Lenkijos ralio čempionato etapas: praeitais metais įvykęs bendras Lietuvos ir Lenkijos ralių čempionatų etapas patiko visiems, ypač – mūsų kaimynams, ir jie visada pasiryžę čia sugrįžti! Ralį tradiciškai pradėjo Vilniaus karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“, vadovaujamas Tado Šumsko. Specialiai šiai šventei choristai išmoko Lenkijos himną ir visada jį sugieda taip, kad garsas ­sklinda per visus Elektrėnus.

Pasirodymai ir pretenzijos

Šventėje pramogų sau ieškojo ir surado kiekvienas. Automobilių mėgėjai turėjo progos apžiūrėti įvairiausių markių automobilius, ralio dalyviai džiaugėsi geru šventės organizavimu ir geromis trasomis, ekstremalai turėjo progos pamatyti ne tik įspūdingus automobilių šuolius, bet ir avariją, kuri įvyko Draugystės gatvėje. Mariaus Vėgėlės ir Renaldo Gegužinsko ekipažas posūkyje nesuvaldė automobilio ir trenkėsi į apsauginę tvorelę. Kol vyko koncertas ekipažas suremontavo automobilį, jiems talkino ir elektrėniškiai, o kitą dieną tęsė varžybas. Ne viena avarija trasose įvyko ir kitą varžybų dieną. Savivaldybės politikai ir Seimo narė Laimutė Matkevičienė turėjo progos pasirodyti gausiai žmonių miniai, o pramogų mėgėjai – šiaip smagiai praleisti laiką. Į ralį L. Matkevičienė atvyko tiesiai iš prezidento Gitano Nausėdos inauguracijos, todėl sveikindama ralio dalyvius ji citavo prezidentą, kuris savo kalboje kėlė tikslą kurti gerovės Lietuvą. L. Matkevičienė kalbėjo, kad sportininkai taip pat prisideda prie šalies gerovės kūrimo.

Tiesa, penktadienį redakcija gavo Pagrendos kaimo gyventojos Vilijos Suleimanovos laišką, kuri skundėsi, kad ralio organizatoriai, ruošdami trasą, nesitaria su gyventojais: „Norėčiau pareikšti nepasitenkinimą kasmetiniais renginiais „Elektrėnai rally“. Visų pirma dėl to, kad automobiliai važiuodami dideliu greičiu palieka žvyrkelyje gilias įraižas. Dalyviai ir organizatoriai atvažiuoja, per dvi dienas suniokoja vietinius kelius ir iki sekančių metų daugiau nebegrįžta. O mes, vietiniai gyventojai, turime kastuvais lygintis kelius tam, kad galėtume įvažiuoti į savo kiemus. Sako, kad po renginio išlygina kelią, deja, ne. Taip, vieną kartą pravažiuoja greideris, tačiau iš jo naudos maža, keliai vis tiek lieka su įraižomis ir deformuoti. Antras dalykas, mano laisvės apribojimas. Nežinau, kokiomis teisėmis vadovaujantis, organizatoriai sugeba juosta užtverti išvažiavimą iš mano privačių valdų ir pareikšti, kad kažkuriam laikui man uždrausta įvažiuoti ar išvažiuoti iš savo privačių valdų. Aš planuoju savo laiką ir veiksmus, bet dėl renginio negaliu laisvai judėti, kada man reikia ir kur man reikia. Panašu, kad niekam tai nerūpi, nes juk Ralis vyksta! Trečia: triukšmas, dulkės ir apgadinta tvora nuo iš po ratų išslydusiais akmenimis. Mano supratimu, tokios „svarbos“ renginiai neturėtų vykti kitų sąskaita. Aš, kaip pilietė, turiu teisę į savo vietinį kelią, į savo laisvę, galiausiai į savo asmeninį turtą… Jeigu Jums yra poreikis tokio tipo užsiėmimams, gerbiamieji dalyviai ir organizatoriai, visi turi teisę į savo asmeninį turtą, todėl išsipirkite sau teritoriją ir darykite ką Jūs ten norite, bet neribokite mano laisvės, negadinkite mano turto, nekelkite triukšmo, dulkių ir neniokokite vietinių kelių! Tam būtinybės nėra!“,- rašo V. Suleimanova.

Apdovanojimai ir koncertai

Na, o ralio gerbėjai skuba moterį apkaltinti, kad ji viskuo nepatenkinta. Jie, tikriausiai, nėra teisūs. Teisūs būtų ralio organizatoriai, jei gyventojai žalą atlygintų. Bet kol kas jie skaičiuoja lenktynių rezultatus. Prie ralio organizavimo prisidėjo ir Elektrėnų savivaldybė, įsteigdama mero taurę nugalėtojui ir įvairių kitų prizų lenktynių dalyviams. Suvedus visus rezultatus, šio etapo nugalėtoju vėl tapo Vaidotas Žala ir jo šturmanas latvis Andris Malnieks. Elektrėniškis Eugenijus Sladkevičius ir jo šturmanas Gediminas Saudargas bendroje įskaitoje liko keturiolikti, o LARC3 grupėje – treti.Viso Elektrėnų ralyje 2019 m. dalyvavo 43 ekipažai iš Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, Latvijos, taures ir kitas dovanas nugalėtojams įteikė mero pavaduotojas Raimondas Ivaškevičius ir administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius. Šventę vainikavo Simono Donskovo ir Katažinos koncertas bei spalvingi fejerverkai ir lazerių šou.