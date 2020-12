Politikų Kalėdos pilnos rūpesčių ir darbų

Julija Kirkilienė

Praeinantys metai be šalį užpuolusio viruso, pilni buvo ir ki­tų įvykių. Vienas iš tokių metų įvy­kių – rinkimai į Seimą ir nau­ja valdžia. ­O į naują valdžią kaip niekad ­gau­siai išsirinkome mūsų rinkiminėse apygardose gyvenančių Seimo narių – Silvą Lengvinienę, Kęstutį Vilkauską ir Antaną Guogą. Šiame įtemptame griežto karantino ir švenčių laukimo laike minutę laiko politikai surado mūsų skaitytojams papasakoti apie pirmuo­sius du įtempto darbo mėnesius naujame darbe.

Antanas Guoga, Darbo partija, Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas: padėti vieni kitiems galime ir nematerialine pagalba

Antanas Guoga į Seimą išrinktas pagal Darbo partijos sąrašą, darbą Seime pradėjo pagalba artimui. Seimo narys atsisakė Seimo atlyginimo, jį pervesdamas į Antano Guogos paramos fondą. Paramos iš fondo netrukus prireikė nelaimės ištiktiems trakiškiams. Pirmoji Seimo nario alga paaukota buvo gaisro ištiktai Laimutės ir Valdo Gainų šeimai.

Seimo narys A. Guoga pasidalino informacija apie tai, kaip gavo laišką iš Trakų r. gyventojos p. Laimutės su pagalbos šauksmu – padėti atstatyti sudegusius namus. A. Guogos paramos fondas visus geros valios žmones kviečia pasidalinti savo gerumu prieš didžiąsias metų šventes ir pagal galimybes padėti vieni kitiems. Ir nebūtinai materialine išraiška. Gal mokate meistrauti, gal turite užsilikusių nenaudojamų statybinių medžiagų, baldų… „Jei kiekvienas nors šiek tiek pagalvosime apie kitą, visiems gyventi taps lengviau“,- sako Seimo narys.

A. Guoga išrinktas Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotoju. „Seimo Užsienio reikalų komitetas paskyrė man rūpintis Lietuvos įvaizdžiu Pasaulyje. Išnaudosiu savo kontaktus, patirtį ir įdirbį tam, kad būtų galima pritraukti verslo investicijas į Lietuvą. Pirmiausiai į mūsų regionus. Turiu daug pažinčių visame pasaulyje, tai padės atidaryti daug durų“,- savo planais socialiniuo­se tinkluose dalijasi Seimo narys.

S. Lengvinienė, Laisvės partija, Švietimo ir mokslo komiteto narė: Kalėdoms laukiame gerų naujienų

Kalėdos – toks gražus laikotarpis, bet šiuo metu aptemdytas pandemijos. Nepaisant negandų, žmonės dirba, planuoja, džiaugiasi ir liūdi. Naujai išrinkti Seimo nariai taip pat kibo į darbus. Jūs esate Švietimo ir mokslo komiteto narė, dažnai girdime dalyvaujant diskusijose. Gal galite pasidalinti nau­jienomis apie savo pirmuosius žingsnius naujajame darbe ir numatomas naujienas švietimo sistemoje,- klausėme Seimo narės.

S. Lengvinienė: „Švietimas, be abejonės, yra mano prioritetas, o dar konkrečiau – profesinis mokymas, mokymasis visą gyvenimą, mokymosi turinio ir priemonių skaitmenizacija.

Jau esu paruošusi beveik dvidešimties įstatymų projektų, kuriuos ketinu savarankiškai arba su kolegomis Seimo nariais parengti, sąrašą. Tarp svarbiausių – nemokamo profesinio mokymo užtikrinimas, kaip yra garantuota Konstitucijos 41 straipsnyje, nepriklausomai nuo to, kelinta kvalifikacija įgyjama. Taip pat – jau minėta mokymosi priemonių ir turinio skaitmenizacija, galimybė mo­kytojams pensininkams dirbti po kelias valandas mokytojų padėjėjais, dizaino edukacija. Be švietimo dar įtraukiau projektus dėl smurto aukų šeimoje apsaugos, socialinius klau­simus, daugiausiai liečiančius skurstančius žmones.

Labai išgyvenu dėl švietimo biudžeto 2021 metams. Švietimas, kaip ir kultūra, ar per krizę, ar ne per krizę skirstant pinigus paprastai atsiduria paskutinėje vietoje. Kaip bus šįkart, turėtų paaiškėti prieš pat Kalėdas, kai bus tvirtinamas valstybės biudžetas. Tačiau labai stengiamės, kad vėl taip neatsitiktų.

Vienas iš svarbiausių prioritetų – mokymosi skaitmenizacijos finansavimas. Labai noriu pasidžiaugti, kad Seimo Švietimo ir mokslo komitetas siūlys dar 14 mln. eurų į valstybės biudžetą skaitmeniniam mokymosi turiniui ir priemonėms. 10 mln. jau įrašyti į valstybės biudžeto projektą, dar 6 mln. planuo­jama skirti iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sutaupytų lėšų. Jei Seimas patvirtins šituos 30 mln., labai daug problemų Lietuvoje bus išspręsta. Laukime gerų naujienų Kalėdoms“.

K. Vilkauskas, Socialdemokratų partija, Kultūros komiteto narys: mes dar dainuosim

„Nors planavau dirbti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete, tačiau frakcijos sprendimu buvau deleguotas į Kultūros komitetą. Nors nesu visiškas naujokas Seime, nes teko dažnai lankytis, kai buvau Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentu, bet yra ir naujų dalykų, kuriems reikia ruoštis, suprasti, kaip techniškai veikia įstatymų leidyba. Kultūros komitetą sudaro 9 nariai, komiteto veiklą vyk­dyti padeda biuras, bet daugiausiai laiko reikia perskaityti ir įsigilinti į dabar galiojančius įstatymus, nes be galiojančių teisės aktų analizės neįmanoma pateikti kokybiškų pasiūlymų. Manau, kad po Naujųjų metų prasidės aktyvesnė mano veikla teisėkūroje. Jau dabar analizuojame valstybinio istorinio miesto statuso sukūrimo Trakams galimybes, saugomų teritorijų įstatymų tobulinimo klausimus.

Būna ir netikėtų situacijų, kaip Seimo nario Petro Gražulio buities momentas.

Darbų ir planų daug, bet dabar svarbiausia atlaikyti pandemijos, kuri labai apriboja ir kuriančius žmones, iššūkius. Tad būkime sveiki, saugokime vieni kitus ir kaip toje „Hiperbolės“ dainoje „Mes dar dainuosim“…