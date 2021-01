Politika. Apie narkotikų dekriminalizacijos baubus

Dr. Silva Lengvinienė,

Seimo Švietimo ir mokslo

komiteto narė

Prieš Naujuosius metus Sei­me buvo pateiktos įstatymo pa­taisos, keičiančios bausmes pa­gal Baudžiamąjį kodeksą į bausmes ­pagal Administracinių nu­sižengi­mų kodeksą už mažą narkotinių medžiagų kiekį be tikslo platinti. Jas svarstyti ir priimti ketinama ­Seimo pavasario sesijoje.

Dėl tos planuojamos įstatymo pataisos tuoj iš visur pradėjo lįsti „dekriminalizacijos baubai“.

Vienas iš didžiausių baubų – kad šios pataisos legalizuos narkotikus. Tačiau dekriminalizavimas tėra baudžiamosios atsakomybės už mažo narkotikų kiekio turėjimą pakeitimas administracine. Niekas vis tiek negalės legaliai įsigyti narkotikų.

Kitas baubas – baudžiamosios­ atsakomybės pakeitimas administracine bus naudingas narkotikų platintojams, kontrabandininkams ir nusikalstamoms grupuotėms. Tačiau dekriminalizacija galios tik mažam narkotikų kiekio turėjimui be tikslo platinti, o Baudžiamojo kodekso 259, 260 ir 199 straipsniai ir toliau bus taikomi už disponavimą narkotikais didesniu nei nedidelis kiekiu neturint tikslo platinti, už jų platinimą ir disponavimą dideliu ir labai dideliu kiekiu, už narkotikų kontrabandą.

O tą „nedidelį“, „didelį“ ir „labai didelį“ narkotikų kiekį nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

Dar vienas baubas – toks vienos bausmės pakeitimas kita leis jaunimui kiek tik nori svaigintis, jis taps priklausomas nuo narkotikų, o tai bus labai didelis smūgis tėveliams ir šeimoms. Nebūkime naivūs – dau­gelis jaunų žmonių pabando narkotikų tiesiog iš smalsumo. Kitų valstybių patirtis, taip pat moksliniai tyrimai rodo, kad bausmės sušvelninimas ­neturi jokio povei­kio­ narko­tikų vartojimo padidėjimui. O baudžiamoji atsakomybė ne­atgraso – smalsumas nugali.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento duomenimis, nuo 2016-ųjų, kai nedidelio kiekio narkotikų turėjimas be tikslo platinti buvo kriminalizuotas, iki 2019-ųjų nepilnamečių, kurie įvykdė su narkotinių medžiagų disponavimu susijusias nusikalstamas veikas, padaugėjo 1,95 karto, o du trečdaliai visų bylų iškelta žmonėms iki 30 metų.

Be to, įstatymo vardu persekiojant ir į teisiamųjų suolą sodinant jaunus žmones už tą nedidelį narkotikų kiekį, Lietuvoje ketvirtadaliu sumažėjo ikiteisminių tyrimų dėl narkotikų platinimo, kadangi tam tiesiog trūksta lėšų ir teisėsaugos pareigūnų, nes šie per daug užsiėmę gaudydami smalsius paauglius. Taigi, gaudome muses, o tigrai lieka laisvėje, kai daugelyje šalių yra priešingai.

Baudžiamosios atsakomybės pakeitimas administracine už nedidelio narkotikų kiekio turėjimą be tikslo platinti Lietuvos jaunimo nepražudys, atvirkščiai – Sei­me pateiktos pataisos įpareigoja įkliuvusius pasikonsultuoti su specialistu ir esant poreikiui – gydytis nuo priklausomybės. Taigi, jaunuo­liai gaus ne tik įspėjimą arba piniginę baudą, bet ir reikiamą pagalbą.

Potraukio į narkotikus kalėjimu neišgydysi, nes ten jų tikrai nebus problemų gauti. Reikia su jau­nais žmonėmis kalbėtis, jiems padėti. Dabar vaikai, suprasdami visas galimas rizikas, bijo kalbėtis su savo tėvais apie narkotikus, negali kreiptis pagalbos, nes laukia tik baudžiamoji atsakomybė.

Tokia neproporcinga, perdėta bausmė griauna vaikų svajones ir gyvenimą. Nuo jos nukenčia ištisos šeimos, didėja nepasitikėjimas mūsų valstybe, o nusikaltę jaučiasi nesaugiai gyvendami Lietuvoje.

Turime suprasti, kad piktnaudžiavimo narkotikais problemas išspręsime tik per medicininę pagalbą ir švietimą, o ne uždarant žmones į kalėjimus. Būtent tam būtina keisti baudžiamąjį ­persekiojimą į administracines baus­mes ir pagalbą žmonėms.