„Elektrėnų kronika“ apie pirmąsias darbo dienas savivaldybėje 2000 m. gegužės 12 d. rašė:

Elektrėnų savivaldybėje sumaištis. Juk pirmosios darbo dienos… Įkurtuvės. Tiesą pasakius, apsilankymo metu savivaldybės patalpose radau vieną budinčią darbuo­toją, dirbančią kol kas vieninteliame šios naujos valstybinės įstaigos kabinete – dideliame, pailgame, su valstybės simbolika, su stalais, ant kurių šūsnimis gulėjo dokumentai. „Nesuspėju, labai daug darbo“,- pastebėjusi mano žvilgsnį pasiguodė darbuotoja.

Šie žodžiai netrukus pasitvirtino. Nepavyko nei pasikalbėti, net vardo paklausti, nes nuolatos trukdė telefono skambučiai. Be to, už kabineto durų stovėjo kantriai eilėje laukiantys lankytojai. Iš darbuotojos sužinojau, kad ji naujakuriams padėti atvyko iš Trakų rajono savivaldybės, bet yra Elektrėnų gyventoja ir tikisi čia likti dirbti. Atsiprašinėdama moteris vis kėlė telefono ragelį, kuriuo iš pradžių įdėmiai klausydavosi, kas sakoma, po to klausė, vėliau – aiškino. Ilgiau trukdyti buvo tiesiog nepadoru. Juk iš pradžių savivaldybei pačiai reikia įsikurti, susitvarkyti, susipažinti, su jai tekusiomis užduotimis… (Romualdas Černeckis).