Paskutinis metų posėdis: žinios gyviesiems ir mirusiesiems

Julija Kirkilienė

Paskutiniame 2020 metų po­sėdyje daugiausia dėmesio tarybos nariai skyrė mirusiųjų palaikų saugojimui. Diskusijos vyko ne todėl, kad pandemijos laikotarpiu padidėjo žmonių mirtingumas, o todėl, kad Sabališkių (Elektrėnų) kapinėse seniūnija įrengė pirmąjį savivaldybėje kolumbariumą. Tarybai reikėjo nustatyti urnų sau­gojimo tvarką. Be šio klausimo taryba patvirtino ir daugiau tvarkų, kurias gyventojams reikia žinoti ir, žinoma, laikytis.

Viskas pagal planą

Pirmuoju klausimu buvo patvirtintas 2021 m. I pusmečio darbo planas. Žmogus visada planuoja. Vietoj Seimo narės Silvos Lengvinienės į tarybą atėjus Algimantui Adomaičiui, įvairiose komisijose ir komitetuose pakeisti teko ir pavardes. O tai atlikus, užvirė diskusijos dėl mirusiųjų palaikų saugojimo jau ne žemėje, kaip buvome įpratę, o kolumbariumo nišose (kriptose).

Pirmajame kolumbariume, kuris savivaldybei kainavo 37 tūkst. eurų, įrengtos 45 kriptos. Kiekvienoje kriptoje saugoti galima po 4 urnas. Šeimai tokią kriptą išsipirkti kainuos 800 eurų, o palaikus saugoti galės… amžinai. Už tą pačią kainą ant kriptos plokštės bus išgraviruo­ti mirusiojo vardas, pavardė, gimimo ir mirties metai, pageidaujamas simbolis. Jei pareiškėjui seniūnijos organizuojamas graviravimas netinka, jis tai atlikti galės pats, bet ir už savo lėšas. Seniūnijos organizuojamus graviravimo darbus atliks viešuosius pirkimus laimėjusi įmonė. Tarybos nariai dėl palaikų saugojimo kainos – 800 eurų – nediskutavo. Klausimą pristačiusi Teisės ir personalo skyriaus vedėja Živilė Dastikienė sakė, kad kainą nustatė palyginę kitų savivaldybių teikiamų paslaugų kainas ir išvedę vidurkį. Pavyzdžiui, Šiaulių m. savivaldybė už vietą kolumbariume nustatė 500 eurų, Alytaus – 1000 eurų. Žinoma, jei skaičiuotume, kad vienoje kriptoje bus keturios urnos ir nebereikia net kapo prižiūrėti, tai pigu. Bet laidojant pirmą mirusįjį, kaina nepigi. Tarybos narys Viktoras Valiušis keletą kartų bandė išprovo­kuoti dis­kusiją dėl palaikų saugojimo termino. Daugumoje Europos šalių taikoma praktika urnos saugojimo ter­miną nustatyti. Meras Kęstutis Vai­tukaitis apeliavo į tai, kad Lietuvoje įprasta žmogų išlydėti į amžiną poilsio vietą, todėl jie termino nenustato. Bet Palaikų laidojimo kolumbariumo nišose tvarkos apraše nenumatyta, kad niekada politikai tos tvarkos negalėtų pakeisti ar parduoti privatininkui, ­kuris nustatytų savo tvarką. Didžiuosiuose miestuose komerciniai kolumbiariumai yra įprasti. Komerciniuose kolumbariumuose paprastai už kriptos priežiūrą imamas mėnesinis mokestis. Tad ta amžina poilsio vieta kol kas nustatoma pagal planą, kurį galima bet kada pakeisti.

Apie pinigus

Metus savivaldybė pasitiko su praeinančių metų biudžeto pakeitimais. Biudžeto pataisų įnešė ir pandemija. Mažiau nei planuota surinkta įstaigų pajamų mokesčių, už nekilnojamąjį turtą vietoj planuotų 331tūkst. gauta tik 37 tūkst. eurų, darbo užmokesčiams išleista daugiau, nei planuota, o turtui įsigyti išleista mažiau. Vienų investicinių projektų įgyvendinimui išleista mažiau, nei planuota, kitų – daugiau. Pasak klausimą pristačiusios Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjos Jekaterinos Goličenko, lapkričio 30 dienos duomenimis, savivaldybės biu­džetas nėra vykdomas, todėl Vy­riausybė savivaldybei apyvartinių lėšų leido skolintis. Tarybos narė Lina Ališauskienė domėjosi, kur buvo iš­leistos Elektrėnų miesto 60-mečiui ir savivaldybės 20-mečiui švęsti planuotos lėšos. J. Goličenko pažadėjo prie to klausimo grįžti, kai taryboje bus svarstomas 2020 m. biudžeto įvykdymas. Dėl pandemijos neįvyko ir naujų Vievio kultūros namų atidarymas, todėl liko neįsisavinta ir dalis lėšų. Tadas Blaževičius domėjosi, kodėl gatvių ir kelių remontui buvo planuojamos vienokios lėšos, o vėliau koreguojamos. Meras K. Vaitukaitis informavo, kad šiuo metu visoje Lietuvoje trūksta kelių remonto darbuotojų, todėl įvykdžius pirkimus kainos pakeičiamos ir planuojamos lėšos perskirstomos. Naujai Slėnio gatvei Elektrėnuose įrengti skirta beveik 130 tūkst. eurų nenumatytų lėšų todėl, kad toje gatvėje, kur pastatyti nauji kotedžai, reikia sutvarkyti lietaus vandens nuotekų tiltus, elektros įrengimus ir kt.

Vietoj med. punktų – mobilios paslaugos

Liūdnų žinių taryba gyventojams siunčia dėl medicinos punktų uždarymo Kazokiškėse ir Pakalniškių k. Anksčiau med. punktai uždaryti buvo Pastrėvio ir Beižionių seniūnijose, tik be tarybos sprendimo, o Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktorės įsakymu. Dėl tokių medicinos įstaigų struktūros pakeitimų priekaištų turėjo tarybos narė Viktorija Juknevičienė. Kodėl skirtingais sprendimais med. punktai uždarinėjami, taryboje liko neatsakyta. V. Valiušio pasiūlymu, atsakymas pateiktas turėtų būti kitame posėdyje. Vietoj uždarytų med. punktų kaimuose bus teikiamos mobilios paslaugos. Kad ambulatorines paslaugas būtų galima atlikti namuo­se, šeimos gydytojui paskyrus arba išsikvietus telefonu, prireikė naujų pareigybių. Elektrėnų pirminės svei­katos priežiūros centre patvirtintos trys pareigybės – kineziterepeuto, slaugytojo padėjėjo ir burnos higienisto. Vievio sveikatos priežiūros centrui leista įsteigti direktoriaus pavaduotojo, ūkvedžio ir kineziterepeuto pareigybes. Taip kaime gyvenantiems žmonėms uždarytos dar vienos durys, kur jie galėdavo ne tik vaistų susileisti, kraujospūdį pasimatuoti, nereceptinių vaistų nusipirkti, bet ir šiaip pasikalbėti, pasiskųsti, ko šiuo laikotarpiu labiausiai ir trūksta.

(Ne) kalėdinės dovanos

Paskutinę naujieną taryba taip pat siunčia ne visiems šventišką. Seimui pritarus, kad nuo sausio 1 d. vėl bus didinamas minimalus darbo užmokestis, algos pakeltos bus kiemsargiams, kurie valo mūsų laiptines ir prižiūri žaliuosius plotus bei šaligatvius. Tvarka tokia, kad algas kelti nutaria valdžia, o pinigus algoms surinkti reikia iš žmonių, besinaudojančių kiemsargių paslaugomis. Elektrėnų komunalinio ūkio generalinio direktoriaus Ričardo Lecko paskaičiavimais, gyventojai pakeltos kainos nė nepajus, nes nuo buto kaina pakilti galėtų apie 10 ct per mėnesį. Ne visi ir verslininkai, vietoj kalėdinių dovanų prašę pandemijos laikotarpiu atleisti nuo vienokių ar kitokių mokesčių, buvo išgirsti. Daugiausia dėl pandemijos nukentėjo sporto klubai, iš savivaldybės besinuomojantys patalpas. Jiems nuomos mokestį taryba sumažino, o kitam verslininkui, kurio įmonėje dirba tik du žmonės ir 2019 m. parodė gavę nemažą pelną, žemės nuomos mokesčio nesumažino. Taryba taip pat patvirtino tvarką, kaip savivaldybės turtą laikinai ir neatlygintinai panaudos pagrindais leisti naudotis įvairioms labdaros bei visuomeninėms organizacijoms ir naujai išrinktiems Seimo nariams. Pastariesiems priklauso kabinetas, kuriame dirba jų padėjėjai ir priimami lankytojai. Dar vieną kalėdinę dovaną taryba įteikė savivaldybėje jau įsitvirtinusiems taksi paslaugas teikiantiems vežėjams. Jiems nutarta įrengti taksi stoteles. Stotelės įrengtos bus tada, kai bus gautos savivaldybės Saugaus eismo komisijos išvados.

Taip taikiai bei šventiškai posėdis ir buvo baigtas – be jokių pareiškimų, be ginčų, be priekaištavimų.