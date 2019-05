Paramos išmokos už gyvulius – didesnės

Žemės ūkio ministerija pa­tvirtino 2018 metų susietosios­ paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas dydžius. Išmokos už gyvulius pradėtos mokėti nuo kovo 1 d. ir bus mo­kamos iki birželio 30-osios.

Žinia pradžiugino

„Dar sąskaitos nepatikrinau, tačiau juk visada geriau pinigų gauti daugiau negu mažiau“, – šypsodamasis šią žinią pasitiko Kretingos r. Klecininkų kaime mėsinių galvijų ūkį prieš maždaug 15-a metų įkūręs 43-ejų Mindaugas Beniušis.

Senojoje ir naujai nusipirktoje jo fermoje laikoma 80 galvijų, didžioji dalis jų – prancūzų kilmės aubrakai – nuo brandaus amžiaus iki mažo. Vyras čia sukasi ne vienas, o su samdytu darbininku.

Ūkininkauti kaime gimusiam ir užaugusiam Mindaugui prie širdies – tokį pavyzdį jis matė nuo jaunumės, mat ūkininkavo tėvai, kuriems tekdavo talkinti. Tiesa, tėvai turėjo karvių fermą.

„Karvių laikyti aš nenoriu. Kam papildomai vargti, gyvulį melžti, jeigu galiu apsieiti be to? O ir pieno kainos dabar mažos. Kai yra galimybė užsiauginti savo pašarų, mėsinius galvijus laikant galima tikėtis kur kas lengvesnio gyvenimo“, – neabejojo Mindaugas.

Jis – tarp progresyviųjų Kretingos rajono ūkininkų, yra dalyvavęs ūkio modernizavimo bei jaunojo ūkininko paramos programose – iš paramos pinigų atnaujino žemės ūkio darbams reikalingą techniką.

„Pastebėjau, jog į sąskaitą banke daugiau pinigų įkrito, bet per daug nesigilinau, iš kur jie. Maniau, dėl to, kad šiemet 20 naujų galvijų įsigijau, taigi mano pieninių ir mišrūnų bulių banda jau iki 44-ių padidėjo“, – atviravo Kretingos r. Reketės kaime ūkininkaujantis Juozas Valužis.

Anot jo, viskas šiais laikais nepigiai kainuoja: trąšos, pašarus pasigaminti, techniką susiremontuoti, veterinaro paslaugos, vaistai. O už išmokas, gautas už gyvulius, jų papildomai kasmet įsigyjantis.

„Kai parama padidėjo, bus geresnis ūpas ūkininkauti“, – neslėpė J. Valužis.

Už pieninių veislių bulius mokės daugiausiai

Mėsiniams galvijams šiemet ­skirta 14,8 mln. Eur, mėsinėms avims – 2,2 mln. Eur, pieninių veislių buliams – 4,9 mln. Eur, pieninė­ms ožkoms – 247 tūkst. Eur.

2018 m. susietosios paramos dydžiai, palyginti su 2017 m. išmokomis, padidėjo.

Už 2018 m. išlaikytą mėsinį galviją numatyta skirti 91,70 Eur (2017 m. buvo 91,28 Eur), mėsinę avį – 10,84 Eur (2017 m. – 10,45 Eur), pieninės veislės bulių – 87,49 Eur (2017 m. – 78,91 Eur), pieninę ožką – 23,78 Eur (2017 m. – 23,39 Eur).

Paramą už gyvulius gaus visi ūkininkai, kurie savo valdoje nepertraukiamai gyvulius išlaikė 60 kalendorinių dienų, o jų mėsiniai galvijai ir pieninių veislių buliai buvo 12 mėn. amžiaus.

Išmoka bus išmokama ūkinin­kui, jei pasibaigus numatytam išlaiky­­mo laikotarpiui jis savo gyvulį paskerdė, pardavė eksportui arba pripažintam kooperatyvui. Išmoka mokama ir už savo valdoje iki 2018 m. gruodžio 31 d. išlaikytą gyvą gyvulį.

Ūkininkams – nauja galimybė

Nauja tai, kad, skatindama ūkininkų kooperaciją, padedančią jiems realizuoti gyvulius už patrauklesnę kainą, ir atsižvelgdama į socialinių partnerių pageidavimus, Žemės ūkio ministerija nuo 2018 metų numatė galimybę ūkininkams parduoti savo gyvulius pripažintam žemės ūkio kooperatyvui ir neprarasti išmokų.

Atsižvelgdama į mėsinių galvijų augintojų asociacijų prašymus ir siekdama užtikrinti, kad pieninių ir mėsinių veislių mišrūnių karvių laikytojams nebūtų mokamos išmokos tam pačiam gyvuliui ir už pieną, ir už mėsinius galvijus, ministerija 2018 m. taisykles papildė dar vienu reikalavimu. Dabar išmokos bus mokamos laikantiems pieninių ir mėsinių veislių mišrūnes karves (veislės kodai: 81 ir 82), jeigu jų atvesti veršeliai karvės laikytojo valdoje einamaisiais metais bus išlaikyti 5 mėnesius.

Šis reikalavimas netaikomas pieninių ir mėsinių veislių mišrūnių pirmaveršėms karvėms, pieninių ir mėsinių veislių mišrūnių karvėms aborto atveju, taip pat atvedus negyvus veršelius ar jiems kritus. Netaikomas ir grynaveislėms bei mišrūnėms mėsinių veislių karvėms.

Ūkininkai, ne dėl savo kaltės negavę išmokų už gyvulius, iki š. m. gegužės 15 d. per vietos se­niūnijas su prašymais galės kreip­tis į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą. Jam įvertinus kiekvieno pareiškėjo prašymą, pareiškėjų duomenys galės būti įtraukiami į papildomai rengiamas suvestines ir iki š. m. birželio 1 d. pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

