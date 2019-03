Paramą gavę bitininkai stebins Lietuvos gurmanus

Kovo 4 dieną prasidėjo pa­raiškų priėmimas pagal Lietuvos kaimo plėtros (toliau – KPP) 2014–2020 metų programos priemonės „Bendra­darbiavimas“ veiklos sritį „Pa­rama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. Šia parama siekiama skatinti prekybą, steigti prekybos vietas, užtikrinti žemės ūkio produkcijos­ propagavimą, populiarinimą ir gamintojų integraciją į trumpąsias tiekimo grandines. Taip vartotojas gali paprasčiau įsigy­ti kokybiškų vietos ūkininkų produktų iš pirmų rankų, o ūkiai – atrasti daugiau galimybių sa­vo produktus tiekti tiesiai ant pirkėjo stalo. Vieni tokių – bitininkai iš Rokiškio rajono.

Naujovė gurmanams

Bitininkai iš Rokiškio rajono Rimantas Petras ir Zita Rušėnai sutarė bendradarbiauti su bitininke iš Švenčionių rajono Maryte Pupkevičiene ir įsigyti medaus perdirbimo įrenginių, padėsiančių greičiau, kokybiškiau bei patogiau paruošti medaus produktus.

„Naujais įrengimais ruošime ir tieksime rinkai medaus šokoladą. Kiek žinau, tai naujiena Lietuvoje, o gal ir pasaulyje – lankantis bi­tininkų parodose užsienyje tokio gaminio matyti neteko. Tai – kremo konsistencijos produktas, kurį galima tepti arba valgyti, pavyz-džiui, su kietuoju sūriu. Tikimės, kad ši naujovė lietuviams patiks ir mes galėsime ją pasiūlyti ne vienam gurmanui“, – planais dalijosi ūkyje talkinanti Rušėnų dukra Diana ir džiaugėsi, kad įrenginys paspartins procesą – ne tik sumaišys, bet ir steriliai išpilstys į indelius. R. P. ir Z. Rušėnų bitynas nėra didelis – jie laiko apie šešiasdešimt avilių. M. Pupkevičienės ūkis kur kas didesnis – ji turi per 800 avilių. Tad bendradarbiaudami ūkiai ketina pasidalyti pajėgomis: Rušėnų ūkyje stovės už paramą įsigyta įranga ir vyks gamyba, o Pupkevičienė bus medaus tiekėja.

„Manau, kooperacija yra būtina, nes vienas visko neaprėpsi. Parama naudinga ir dėl to, kad gavę vienkartinę piniginę išmoką galėsime viską padaryti iš karto, o ne taupyti ilgus metus, nes, bandant ką nors pasiūlyti rinkai, prekybos centrams reikalingi didesni kiekiai. Medaus perdirbimo įrenginiai yra gana brangūs, o jų reikia ne vieno“, – tei­giamai Europos Sąjungos paramą vertino Rušėnai. Per trumpąsias tiekimo grandines jie su part­neriais tieks savo pirkėjams viską, ką geriausio turi savo ūkiuose.

Būtinas bendradarbiavimas

Žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪM) 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausio­ji specialistė Nomeda Padvaiskaitė priminė, kad paraiškos pagal šią veiklos sritį priimamos nuo kovo 4 iki balandžio 5 dienos, ir pabrėžė, kad ši priemonė išskirtinė tuo, kad įgyvendinama su partneriais, bendradarbiauti turi mažiausiai du ūkio subjektai, partnerių kiekis neribojamas. Šiais metais šiai veiklos sričiai skirta 2,9 mln. eurų.

Anot specialistės, įgyvendinant šią priemonę pareiškėjais ir partneriais gali būti ūkininkai; privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba, perdirbimu ir (arba) rinkodara; privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų prekyba; viešieji juridiniai asmenys, kurie projekte gali būti partneriais arba tarpininkais. N. Padvaiskaitė teigė, jog prieš teikiant paraišką pareiškėjas su partneriais turi pasirašyti jungtinės veiklos sutartį, kurioje numatomos šalių pareigos, atsakomybė ir kaip bus dalijamasi už paramos lėšas įsigytomis investicijomis ir pan.

Įvesta naujovių

Pasak specialistės, yra nemažai naujovių ir paramos teikimo­ supaprastinimo, palyginti su pra­ėjusiais metais. Viena jų – verslo planas nuo šiol integruotas į paraišką, todėl sumažėjo reikiamų pristatyti dokumentų sąrašas.

N. Padvaiskaitė pažymėjo, kad tiek pareiškėjams, tiek partneriams yra taikomos tinkamumo sąlygos, kurios priklauso nuo pareiškėjo ar partnerio statuso, t. y. ūkininkams taikomi vieni, juridiniams asmenims, užsiimantiems prekyba, – kiti reikalavimai.

Taip pat, anot ŽŪM darbuotojos, prasiplėtė tinkamų išlaidų sąrašas ir atsirado naujas priežiūros rodiklis – įsteigti prekybos vietą, kuri gali būti stacionari, mobili, laikina, ūkyje ar internete, ir pradėti vykdyti mažmeninę prekybą. Stacionarioje prekybos vietoje per metus turi būti aptarnauta ne mažiau kaip 3 000 pirkėjų, laikinoje (mugėje, produktų pristatymuose ar paviljone) – 1 000 pirkėjų.

Dar viena naujovė – supaprastin­tas išlaidų apmokėjimo būdas, taikant fiksuotuosius įkainius, ku­­rio­ms nereikalingi pagrindžian­tys dokumentai. Fiksuotasis įkainis nustatytas parduotuvės pardavėjo darbo užmokesčiui – 3,03 euro už valandą, gatvės ir turgaus par­davėjui – 1,78 euro už valandą. Taip pat fiksuotas įkainis yra mokamas už internetinės svetainės arba interneto parduotuvės sukūrimą ir priežiūrą – atitinkamai 10,50 Eur/ mėn. ir 25 eurai mėnesiui.

Kaip pasakojo specialistė, nauja yra numatyta galimybė samdyti projekto vadovą ir jam mokėti darbo užmokestį, neviršijantį vidutinio darbo užmokesčio Lietuvoje.

Šiemet, pasak N. Padvaiskai­tės, iki 120 tūkst. eurų buvo padidinta galima paramos suma, o paramos intensyvumas yra dviejų lygių – 60 ir 100 proc. 60 procentų intensyvumu kompensuojamos verslo plano įgyvendinimo išlaidos: mobiliai parduotuvei, nau­joms statyboms, sandėliams įsirengti, fasavimo bei pakavimo įrangai, prekybiniams baldams, kasos aparatams, produktų apdorojimo, perdirbimo bei paruošimo įrangai, prekybos vietos paprastajam remontui ir pan. Einamosios bendradarbiavimo ir projekto įgyvendinimo bei skatinamosios veiklos išlaidos dengiamos 100 proc. intensyvumu.

Užs. 1784