Pamoka verslininkams ir lošėjams: nepasitikėkite

Julija Kirkilienė

Elektrėnuose atsitikęs įvykis – karti patirtis verslininkams ir lošėjams: verslininkai negali besąlygiškai pasitikėti buhalteriais, o lošėjai – sėkme išlošti. Ir vienus, ir kitus toks pasitikėjimas priveda prie nelaimės.

Pasitikėjo buhaltere

Karčią patirtį išgyvenęs elektrėniškis verslininkas Viktoras Kartenis savo patirtimi nori pasidalinti su kitais verslininkais ir pa­tarti jiems, kad nepasitikėtų net patikimiausia buhaltere. Per dešimtį metų įmonėje „Elektrėnų mėsa“ dirbusiai buhalterei, mirus buhalteriją tvarkiusiai savininko žmonai, buvo patikėtos vyr. buhalterės pareigos ir visas įmonės finansinių operacijų tvarkymas. Naujoji finansininkė per pusantrų metų įmonės finansus sutvarkė taip, kad įmonę galėjo privesti prie bankroto, o pasisavintas įmonės lėšas pralošė. Lėšų pasisavinimui išradinga buhalterė sukūrė visą sistemą, kokios sukurti gal ne­sugebėtų net labai patyręs bankininkas: tiekėjų vardais prikūrė savo sąskaitų, gamino teisėjų įsakymų tekstus ir juos panaudojo kreditui gauti, klastojo teismų dokumentus ir kita, taip į nusikaltimus įtraukdama net savo artimuosius. Viso per pusantrų metų buhalterė savo darbdaviui padarė per 100 tūkst. eurų žalos, o sau moralinės žalos padarė visam likusiam gyvenimui.

Nuosprendis

Rugpjūčio pabaigoje Vilniaus apygardos teismas paskelbė nuosprendį, kad minėta buhalterė iš įmonės banke esančios sąskaitos į savo sąskaitą neteisėtai pervedė skirtingais laikotarpiais skirtingas pinigų sumas. Už įvykdytą nusikaltimą, pritaikius įvairias lengvinančias sąlygas, Teismas skyrė bausmę: per 10 metų atlyginti įmonei padarytą žalą, skyrė laisvės apribojimą 1 metams ir 4 mėn., visą laisvės apribojimo laiką dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje, 200 valandų neatlygintinai išdirbti sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose, kurios­ rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitos pagalbos reikalingais žmonėmis, nesilankyti vietose, kur organizuojami azartiniai lošimai, ir vienus metus neleista dirbti materialiai atsakingo darbo. Tokią sąlyginai lengvą bausmę Teismas skyrė po to, kai V. Kartenis atsiėmė Civilinį ieškinį. Tiek Teismas, tiek įmonės vadovai bausmę sumažino todėl, kad buhalterė nuoširdžiai prisipažino turinti ligą – priklausomybę azartiniams žaidimams ir užsiregistravo gydytis pagal „Minesotos“ programą.

Lošimų pasekmės

Tokių skaudžių istorijų apstu viešojoje erdvėje ir dažnas žmogus jų turi artimoje aplinkoje. Tokią istoriją turėjo ir mūsų redakcija, kai per Užimtumo tarnybą įdarbintas maketuotojas lošimui grobstė darbuotojų asmeninius pinigus, bandė susikurti programą redakcijos banko sąskaitai nuskaityti. Paprastai visose istorijose paaiškėja, kad žmogus lošia ne todėl, kad pakenktų kitam žmogui, o todėl, kad neturi įgūdžių kontroliuoti savo potraukio ir neturi informacijos, ką daryti, kad sustabdytų kenksmingus veiksmus. Minima buhalterė turėjo gražią šeimą ir tikrai neturėjo nepriteklių. Dabar visa tai prarado. Teisme ji prisipažino, kad pradžio­je lošimui pasiskolino įmonės lėšų, o vėliau vis statydavo didesnes sumas, norėdama skolą grąžinti. Taip vis klimpo į didesnę skolą.

Ką daryti

Vilniaus priklausomybės ligų centro slaugytojas sako, kad pajutus priklausomybę azartiniams lošimams, žmogus pats gali apriboti savo galimybę lošti. Tą galima padaryti įtraukus save į Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registrą. Nemokamas konsultacijas teikia Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos konsultantai, telefonu (8 5) 233 6241. Svarbu žinoti, kad prieinama pagalba Lietuvoje yra, terei­kia ja naudotis ir priimti.