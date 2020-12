NT brokeris A. Buteikis: paklausa viršija pasiūlą

Virginija Jacinavičiūtė

Viešojoje erdvėje elektrė­niškiai dažnai lieja emocijas dėl nekilnojamojo turto kainų. Vietiniai gyventojai nesupranta, kodėl butų kainos auga, kodėl neįmantraus buto nuoma kainuo­ja kelis šimtus eurų. Stebėdami išaugusį susidomėjimą nekilnojamojo turto tendencijomis, pakalbinome nekilnojamojo turto agentūros ENTA brokerį Arną Buteikį, kuris papasakojo, kas lėmė NT kainų pokyčius.

Gal galėtumėte pristatyti, kokios tendencijos vyrauja nekilnojamojo turto rinkoje Elektrėnų savivaldybėje?

Šiuo metu Elektrėnų savi­valdybės, o ypač Elektrėnų rinkoje susidarė įdomi situacija, kai paklausa smarkiai viršija pasiūlą, o ypač gyvenamojo sektoriaus. 2012–2015 metais 80 procentų mūsų parduodamų objektų pirkėjų buvo vietiniai gyventojai (iš Elektrėnų savivaldybės), šiuo metu matome beveik atvirkščią variantą, kai net 60–70 proc. pirkėjų yra iš Vilniaus miesto ar jo apylinkių. Tad paklausa viršijo pasiūlą dėl kelių priežasčių.

Pirma, Elektrėnai tapo pa­trauklus miestas gyvenimui. Vilniaus miesto gyventojai mūsų miestą atrado būtent dėl puikaus susisiekimo su didžiausiais Lietuvos miestais bei dėl tobulo derinio tarp miesto infrastruktūros (mokyklos,darželiai, parduotuvės, pramogų paslaugos) bei gamtos, kurią sunkiai pasiekia sostinėje (ežerai, paplūdimiai, miškai, vandens pramogos).

Antra, dėl subsidijų jaunoms šei­moms, perkančioms pirmąjį būstą. Šiuo metu perkant Elektrėnuose butą arba namą galima pretenduo­ti į jaunos šeimos subsidiją perkant pirmąjį būstą, galima gauti nuo 15 iki 30 proc. negrąžinamos subsidijos nuo perkamos sumos. Kitaip tariant, galima nusipirkti būstą be pradinio įnašo. Šiuo metu šia parama jau pasinaudojo per 20 mūsų klientų, procesas tikrai nesudėtingas ir atsakymai dėl paramos skyrimo suteikiami vos per kelias dienas. Taip pat jaučiamas šiek tiek suaktyvėjęs grįžtančių potencialių pirkėjų iš užsienio srautas, tačiau jie vis dar dažnai renkasi būstą didžiuosiuose miestuose.

Trečia, nors ir stipriai padidėjo paklausa gyvenamajam būstui, tačiau nekilnojamojo turto plėtotojai vis dar labai sunkiai žengia į Elektrėnų rinką. Nuo 2010 m. pardavimui buvo pastatyti vos keli dvibučiai namai ir nė vieno daugiaaukščio, būtent todėl butų kainos pabrango beveik 40 proc. per pastaruosius 2 metus.

Kaip manote, kada įvyks tas proveržis, kuomet investuotojai susidomės būstų statyba Elektrėnų savivaldybėje?

Didžiausia problema plėtotojams yra rasti laisvų sklypų su komunikacijomis mieste, kuriuose galėtų statyti gyvenamuosius namus arba butus, tad arba savivaldybė turėtų rodyti kokią nors iniciatyvą formuojant naujus sklypus arba plėsti miesto ribas, kad statytojai atkreiptų dėmesį į Abromiškių ar Žebertonių kaimą, kuriuose jau yra miesto infrastruktūra (elektra, miesto vandentiekis bei kanalizacija).

Viešojoje erdvėje žmonės dažnai piktinasi aukštomis nekilnojamojo turto kainomis. Gal galite pakomentuoti, kodėl taip yra?

Socialiniuose tinkluose šiuo me­tu diskusijos vyksta tikrai dažnai bei jos būna ypač aršios. Komentuo­jantys asmenys dažnai nestebi besikeičiančios rinkos ir dažnai dabartines kainas bando lyginti su 2011–2014 metais buvusiomis kainomis, kurios buvo smarkiai nukritusios po 2007 metų kainų burbulo sprogimo, todėl jiems sunku suprasti, kodėl tos kainos taip pakilo per 6–8 metus. Kaip ir minėjau, tuo metu rinka buvo atvirkštinė ir pasiūla smarkiai viršijo paklausą. Tačiau dėl tokio aršaus puolimo potencialūs pardavėjai dažnai prisibijo apie savo parduodamą NT skelbti viešai ir jį parduoda be reklamos, dažniausiai pažįstamiems ar kaimynams, dėl ko, dažniausiai, nepavyksta gauti realios rinkos kainos.

Tos pačios priežastys lėmė, kad išaugo butų nuomos kainos?

Butų nuomos kainos turbūt yra ta sritis, kuri sukelia daugiausiai diskusijų, kadangi buvo įprasta 2010–2013 metais, kad nuomos kaina buvo mokama labai simbolinė, tereikėjo mokėti už komunalinius mokesčius. Tačiau kai butų pardavimai pradėjo spartėti, laisvų butų liko vis mažiau ir pagaliau Elektrėnuose pradėjo formuotis nuomos rinka. Pirkėjai iš kitų miestų pradėjo pirkti butus investicijai, kai nusipirkę jį išnuo­modavo. Tokie investuotojai dažnai nuomos kainas apskaičiuoja tam tikromis formulėmis, viena iš standartinių yra tokia, kad butą investicijai apsimoka pirkti, jei gaunamas bent 5 proc. atsiperkamumas. Tai reiškia, kad per metus iš nuomos pajamų gaunama ne mažiau nei 5 procentai buto kainos, kuri buvo sumokėta jį įsigyjant. Tad, jei butas perkamas už 50 000 Eur, per metus reikia gauti ne mažiau nei 2500 Eur, arba, kitaip tariant, apie 210 Eur per mėnesį. Žinoma, tai labai supaprastinta formulė, kadangi čia neįskaičiuojamas buto nusidėvėjimas, draudimo suma, prastova, kai vienas nuomininkas palieka būstą ir surandamas kitas nuomininkas ir t.t.

Ačiū už pokalbį.