Nelaimė paplūdimyje išryškino problemas

Virginija Jacinavičiūtė

Vasara neatsiejama nuo maudynių ežeruose, deja, kartais vandens pramogos gali atnešti ne tik atgaivos, bet ir nelaimių. Trečiadienį (06-19), likus keliolikai minučių iki vidurdienio, pa­grindiniame Elektrėnų paplūdimyje skendo moteris. Ištraukus skenduolę be gyvybės ženklų, operatyviai dirbusiems gelbėtojams pavyko atstatyti moters širdies ritmą. Įvykusi nelaimė vėl atvėrė paplūdimio problemas – gelbėtojai neturėjo gaivinimo įrangos, o greitoji nebūtų galėjusi patekti į paplūdimį, jei taką savo mašina užtvėrusi moteris nebūtų jos patraukusi.

Ilgai laukė greitosios

Kokios buvo nelaimės ap­lin­kybės, papasakojo gelbėtoja Zita Smolina, tądien budėjusi su kolega Ramūnu Valantavičiumi.

„Paplūdimį stebėjome kartu su Ramūnu. Karštą dieną buvo labai daug vaikų. Ramūno akis užkliuvo už žmogaus, kuris veidu buvo paniręs į vandenį ir visai nejudėjo. Ramūnas tuoj puolė prie skenduolės, o aš skubėjau paimti irklentę, nes pamaniau, kad jos gali prireikti, bet vėliau paaiškėjo, kad moteris buvo visai negiliai, kur nereikia plaukti. Kai pribėgau, Ramūnas ir vilniškis vaikinas jau buvo ištraukę moterį, visas jos veidas buvo pajuodęs. Vietoj gaivinimo kaukės nusivilkau savo marškinėlius ir daviau Ramūnui. Jis per juos darė oro įpūtimus, o aš masažavau širdį. Iš visų jėgų gaivinome moterį kokių 15 minučių, o greitoji vis neatvažiavo, nors buvo iškviesta. Bedarydama masažą, skaičiuodama paspaudimus vis žiūrėjau į taką, laukdama greitosios, bet ji nesirodė. Tada vėl skambinome į Bendrąjį pagalbos centrą ir mus informavo, kad tarnybos atšauktos, nes moteris ištraukta į krantą“, – pasakojo Zita.

Tuo tarpu viena įvykį stebėjusi mergina suprato, kad kažkas negerai ir bėgte pasileido greitosios šaukti. Kaip pasakojo Zita, greitoji atvyko tik po to, kai mergina išbėgo grei­tosios kviestis. Atvykę paramedikai gyrė gelbėtojus, kad jiems pavyko atstatyti širdies ritmą. Medikai toliau tęsė pirmosios pagalbos teikimą, o Ramūnas su Zita jiems talkino. Kai paramedikai padarė viską, ką gali, moteris buvo nuvežta į Elektrėnų ligoninę.

BPC sulaukė 5 skambučių

VšĮ Vievio sveikatos priežiūros centro direktorė Danutė Baliūnienė paaiškino, kad tuo metu, kai buvo gautas iškvietimas, abu ekipažai buvo iškvietimuose. Vienas ekipažų kaip tik važiavo iš Vilniaus į Elektrėnus ir maždaug po 20 minučių atvyko į nelaimės vietą. D. Baliūnienė paaiškino, kad neturi informacijos, kad mergina pagalbos šaukti būtų atvykusi į pačią GPM stotį.

Tos dienos įvykių chronologiją atpasakojo Bendrojo pagalbos centro atstovė viešiesiems ryšiams Vilma Juozevičiūtė: „Dėl šio įvykio bu­vo sulaukta penkių skambučių: du iš jų gauti beveik tuo pat metu 12:41 val., kiti – 12:42, 12:46, 12:48 val.

Viena iš pirmųjų pranešėjų, pa­skambinusi 12:41 val., pranešė, kad skendusioji jau ištraukta į krantą ir įvykio vietoje reikia medikų. Ji tuoj pat buvo sujungta su Vilniaus grei­tosios medicinos pagalbos stoties dispečere, kuriai išsamiai nupasakojo, kaip rasti nelaimės vietą.

Trečia paskambinusi moteris pranešė klaidingą informaciją, jog moteris tebeskęsta ir reikia gelbėtojų. Todėl į įvykio vietą buvo išsiųsti ugniagesiai gelbėtojai, informacija dar kartą perduota ir į Vilniaus greito­sios medicinos pagalbos stotį.

Patikslinus informaciją, kad skendusioji moteris jau ištraukta, ugniagesiai gelbėtojai buvo atšaukti. Greitoji medicinos pagalba nebuvo atšaukta. Priešingai – BPC operatorė 12:47 val. skambino į Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stotį ir perdavė dispečerei ketvirtojo skambučio metu gautą įvykio vietos patikslinimą.“

Trūksta priemonių ir atsakomybės

Gelbėtoja Zita pasakojo, kad per visą darbo praktiką jai nė karto neteko patirti nieko panašaus, ir neslėpė pykčio, kad nelaimėlių gelbėjimui ir pačių gelbėtojų saugumui skiriama per mažai dėmesio. „Nuolat kalbėjau ir visiems įkyrėjau sakydama, kad mums reikia gaivinimo priemonių, tačiau jos atsirado tik tos dienos, kai gelbėjome moterį, vakarą. Taip pat nuolat kartoju, kad kažką reikia daryti, jog būtų užtikrintas greitosios atvykimas į paplūdimį. Takas vedantis į paplūdimį nuolat užstatomas mašinomis. Kad mašinų nestatytų, atradau savo būdą- pastatau ledų reklamą. Atrodo, imčiau ir pati nubrėžčiau tą geltoną liniją prie tako, bet mūsų viršininkas, paplūdimio administratorius Vaidas Bernotas, sako, kad reikia Saugaus eismo komisijos leidimo. Dabar turim stebėti ne tik paplūdimį, bet ir vairuotojus, kad jie kelio neužstatytų. Neįgaliesiems įrengtas tualetas, bet kaip jiems iki jo patekti, jei mašinos kelią užstoja? Kolegos pasakojo, kad per jų pamainą nuo vandens čiuožyklos nuvirto berniukas. Greitoji irgi negalėjo privažiuoti. Nesuprantu, negi reikia laukti kol kas numirs, kad būtų imtasi saugumo priemonių“, – apmaudo neslėpė Zita.

Gelbėtoja atviravo, kad šią vasarą pasitaikė kaip niekad daug pavojingų situacijų ir spėjo, kad turbūt karštis susuka žmonėms galvas ir todėl jie elgiasi neapgalvotai. Vienas vyriškis su trejų metu sūneliu plaukiojo pripučiamu flamingu, o vėjas juos nuplukdė kokių 300 metrų nuo kranto. Zita nutolusius poilsiautojus pasiekė irklente, tačiau tėvas atsisakė plaukti į krantą ir su vaiku nuvirto į vandenį. Be jokių apsaugos priemonių vandenyje besitaškantį vaiką gelbėtoja ištraukė, o tėvui į krantą grįžti padėjo irklenčių nuomotojas Rimantas. Kitą kartą du broliai nutolo nuo kranto gaudydami pripučiamą ratą. Vienas jų supratęs, kad per daug nutolo, grįžo į krantą, o kitas plaukė toliau, kol prarado jėgas. Gelbėtoja, priplaukusi prie jaunuolio, pastebėjo tekančias iš burnos putas. Į krantą jaunuolis parplukdytas įsikibęs į irklentės karštą. Kaip pasakojo Zita, po tokių įvykių poilsiautojai ne padėkoti skuba, o krautis mantą, nes mano, kad už neatsakin­gą elgesį gali gauti baudą.

Ieškos išeities

Elektrėnų seniūnas Antanas Šalkauskas sakė, kad oficialaus kreipimosi dėl problemų paplūdimyje nėra gavęs, tačiau nėra tikras, ar nebuvo kreiptasi tiesiai į Saugaus eismo komisiją. Seniūnas abejoja, ar geltonos juostos nubrėžimas išspręs situaciją, nes poilsiautojai apskritai automobilius stato chaotiškai, nepaisydami, kad trukdys kitų eismui. A. Šalkausko manymu, į paplūdimį greitoji gali patekti nuo senojo Perkūnkiemio pusės ar per baseino teritoriją, o šiuos­ kelius vietiniai tikrai turi žinoti.

Paplūdimio administratorius­ Vai­das Bernotas patvirtino, kad Elektrėnų sporto centro vardu kreipėsi į Saugaus eismo komisiją paaiškindamas padėtį paplūdimyje ir prašydamas išspręsti parkavimo problemas. V. Bernotas džiaugėsi, kad gelbėtojai puikiai atliko savo darbą ir išgelbėjo moteriai gyvybę, tačiau nesutiko su gelbėtojų kritika.

Kaip pasakojo V. Bernotas, prieš dvi savaites Klaipėdos gelbėtojas Aleksandras Siakkis lankėsi Elek­trėnų paplūdimyje ir pateikė rekomendacijas, kokias gelbėjimo priemones būtina turėti. Kad nelaimės dienos vakare į gelbėtojų būstinę buvo pristatyta gaivinimo kaukė, buvo sutapimas, nes kaukė anksčiau buvo užsakyta ir kaip tik tądien buvo atvežta į vaistinę. Gaivinime naudojamos oro įpūtimo pompos V. Bernotas dar nespėjo įsigyti, bet užtikrino, kad artimiausiu metu ji pasieks papūdimio gelbėtojus.

V. Bernotas paaiškino, kad tądien, kai nuo čiuožyklos nukrito kartu su mama prie ežero buvęs berniukas, greitoji į paplūdimį pateko be didelių problemų. V. Bernotas pats matęs situaciją, nes, vos sužinojęs apie nelaimę, iškart nuskubėjęs į papūdimį ir stebėjęs, kaip greitoji atvyko ir suteikė pirmąją pagalbą.

Bėdos

Apie problemas paplūdimyje su gelbėtoja Zita kalbėjome telefonu, o ketvirtadienį su abiem gelbėtojais pasikalbėjome gyvai. Didele problema Zita su Ramūnas įvardijo tai, jog Elektrėnų paplūdimyje jau antrus metus nebedirba medikas. Taip už minimalų atlyginimą dirbantiems gelbėtojams išauga darbo krūvis ir atsakomybė. Būtent todėl gelbėtojai pyksta, kad neturi gaivinimo pompos, kuri palengvintų pirmosios pagalbos teikimą. Nerimauja gelbėtojai ir dėl kelio, kuris nuolat užstatomas mašinomis ir prailgina medikų patekimo į paplūdimį laiką. Gelbėtojai nuogąstavo, kad jų irklentė buvo nekokybiškai suremontuota ir pralei­džia orą. Su gelbėtojais aptarinėjant problemas į paplūdimį atskubėjo ir V. Bernotas. Gelbėtojai jam dar kartą išsakė savo nuomonę ir pastabas. V. Bernotas sakė, kad nuo visų nelaimių apsisaugoti negalima, bet pažadėjo greitu metu nupirkti gaivinimo pompą, apžiūrėjo irklentę, kurią reikia taisyti.