Neįgaliųjų bėdos valdžiai nerūpi

Virginija Jacinavičiūtė

Įsisukus koronavirusui ši tema užvaldė kiekvienus namus, nukrei­pdama dėmesį nuo kitų aktualijų. Bet vieną dieną pasaulis įveiks pandemiją, o į žmonių kasdienybę grįš jau mažesnės, bet vis tiek svarbios problemos. Iki karantino Elektrėnuose viena didesnių aktualijų buvo naujai įrenginėjami rūšiavimo konteineriai, tikėtina, kad pradėjus rūšiuoti į naujus konteinerius, vėl kils diskusijų banga. Anksčiau žmonėms kliuvo konteinerių įrengimo vietos, redakcijai elektrėniškiai skundėsi, kad įrenginėjant konteinerius gadinami takai, trypiamos vejos. Dar prieš karantiną sulaukėme skundų, kad naujieji konteineriai yra nepatogūs rūšiuoti, gyventojams kilo abejonių, ar šie konteineriai apskritai suteiks galimybę rūšiuoti negalią turintiems asmenims.

Šviesos g. 10,12,14 namų gyventojai redakcijai taip pat sakė nesuprantantys, ar į naujus konteinerius jau galima rūšiuoti ar ne – prie jų namo stovi ir seni, ir nauji konteineriai, pakabintos lentelės, kaip atliekas rūšiuoti. O kituose kiemuo­se nauji konteineriai užstatyti senaisiais, informacija apie rūšiavimą uždengta. Nesuprasdami, kur atliekas rūšiuoti, elektrėniškiai rūšiuoja į abu konteinerius.

Sužinoję, kad rūšiavimas gali tap­ti kliūtimi neįgaliesiems, kreipėmės į Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos pirmininkę Audrą Česonienę klausdami, ar naujieji konteineriai nesudarys kliūčių rūšiuoti asmenims, sėdintiems neįgaliojo vežimėlyje ar vaikštantiems su vaikštyne. Pirmininkė informavo, kad šiomis problemomis kaip tik domisi Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, kuri kreipėsi į EKNS, teiraudamasi, ar Elektrėnuose įrenginėjami rūšiavimo konteineriai tinkami neį­galiesiems.

„Vilniuje žmonės skundžiasi, kad naujai įrenginėjami konteineriai apriboja arba visiškai nesudaro galimybės patiems savarankiškai pašalinti atliekas. Tai ypač pasakytina apie žmones, judančius neįgaliųjų vežimėliais, vaikštynėmis bei turinčius kitokias judėjimo negalias“, – rašė Lietuvos žmonių su negalia sąjungos pirmininkė Ginta Žemaitaitytė ir prašė EKNS informuoti, jei su panašiomis problemomis susiduriama Elektrėnų savivaldybėje. G. Žemaitaitytė pateikė konkrečius pavyzdžius, kaip rūšiavimas tampa kliūtimi neįgaliesiems: „Privažiavus prie konteinerio neįgaliojo vežimėliu, viena ranka atidarius dangtį jį reikia prilaikyti, o kita ranka taip iškelti šiukšlių maišelį, kad įmestum jį per surinkimo angą. Asmuo vežimėlyje sėdi per žemai, kad galėtų visus šiuos veiksmus atlikti! O dar turint mintyje, kad dažnas toks žmogus turi ir koordinacijos bei lyg­svaros sutrikimų – visa tai šiukšlių išmetimą padaro neįmanomu!“. Kaip dar vieną problemą G. Žemaitaitytė įvardino netinkamus grindinio ly­gių pokyčius – palikti slenksčiai, neįmanoma privažiuoti neįgaliojo vežimėliu, vaikštynėmis. Pasitaiko, kad šaligatvyje yra tinkami nuolydžiai, judėti neįgaliųjų vežimėliais ar vaikštynėmis, tačiau iki konteinerių privažiuoti neįmanoma, nes ten paliktas paaukštinimas.

Sužinoję, su kokiomis problemomis susiduria kitų miestų neįgalieji, kreipėmės į Elektrėnų savivaldybės Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėją Virgaudą Šimkūną, norėdami sužinoti, ar panašios problemos negresia Elektrėnuose, tačiau per mėnesį jokio atsakymo iš vedėjo nesulaukėme. Laiške taip pat prašėme atsakyti, ar elektrėniškiai jau gali rūšiuoti į naujus konteinerius. Bet ir į šį klausimą atsakymo nesulaukėme.

Kadangi Šviesos g. 10 namo ir gretimų namų gyventojai jau rūšiuoja į naujus konteinerius, tai redakcijos žurnalistė taip pat pabandė rūšiuoti. Įsitikinome, kad konteinerių dangtis pakėlus neužsifiksuoja, jį nuolat reikia laikyti. Tai yra nepatogu, nes reikia vis tūpčioti, kad paimtum iš krepšio rūšiuojamą atlieką. Jokio kabliuko šiukšlių maišui pakabinti nėra. O visų atliekų į konteinerį išmesti taip pat negalima, nes angos yra per siauros.

Jei rūšiavimas problemų kelia negalios neturinčiam žmogui, galima pagrįstai manyti, kad rūšiuoti neįgaliajam bus tikrai sudėtinga, o gal ir neįmanoma, kaip teigė Lietuvos žmonių su negalia sąjungos pirmininkė G. Žemaitaitytė.

Elektrėnų neįgaliųjų draugijos pirmininkas Zigmantas Jančauskis sakė dar nesulaukęs žmonių skundų. „Į mane kol kas dar niekas nesikreipė. Turbūt todėl, kad konteineriais žmonės dar nesinaudoja. Kai pradės naudotis, tuomet ir paaiškės, ar jie lengvai prieinami. Jei konteinerių dangčiai nesilaiko, tuomet neįgaliesiems bus sunku rūšiuoti. Sunku įsivaizduoti, kad žmogus po insulto galėtų ir dangtį laikyti ir rūšiuoti“, – svarstė Z. Jančauskis.