Neatsargumas prie elektros laidų gali kainuoti gyvybę

Lina DRANSEIKAITĖ

Neįvertina pavojaus

Prasidėjus žemės ūkio darba­ms, bendrovė „Litgrid“ perspėja neprarasti budrumo dirbant prie aukš­tos įtampos elektros laidų. Tai aktualu ne tik žemdirbiams, bet ir miško darbus dirbantiesiems, ir net poilsiautojams. Neatsargumas gali be elektros palikti tūkstančius elektros vartotojų, atnešti nemažų nuostolių ir net pareikalauti brangiausio turto – gyvybės.

Bendrovės „Litgrid“ Rytų regio­no vadovas Rimas Savukas teigė, kad praktiškai kasmet pasitaiko įvairių incidentų, ir dažniausiai dėl žmogaus neatsakingumo, kai nesaugiai elgiantis prie aukštos įtampos tinklų ir rizikuojant gyvybe automatiškai atjungiamos elektros linijos. Prieš gerą mėnesį dėl saugos pažeidimų elektra buvo dingusi daliai palangiškių. Bendrovės specialistai, aiškindamiesi aukštos įtampos elektros dingimą, aptiko kirtavietę, kurioje kirtimai vyk­dyti neprofesionaliai ir neatsakingai, tad krintantis medis užkliudė ir pažeidė oro linijos laidą.

Tai itin pavojinga, nes elektros perdavimo linijų laidais tekanti srovė yra maždaug 500–1500 kartų aukštesnės įtampos nei namuose.

Dažniausiai saugumo taisyklių nepaiso ir mirtino pavojaus neį­vertina ūkininkai, savo technika dirbantys laukus, taip pat atliekantieji miško kirtimo darbus bei kiti pavieniai asmenys.

„Tokių atvejų, kai dėl saugumo taisyklių nesilaikymo nukenčia technika, būta ne vieno. O problemų kyla daug – nutraukiami laidai, dalis elektros vartotojų neturi elektros energijos. Patiems gyventojams, ūkininkams ar miško priežiūros įmonėms taip pat tenka skaičiuoti nemažus nuostolius“, – pastebi R. Savukas.

Tiesa, pastaraisiais metais situacija gerėja. Prieš kelerius metus buvo organizuota prevencinė akcija, kai bendrovės „Litgrid“ specialistai itin daug dėmesio skyrė girininkams ir miško ruoša užsiimančioms įmonėmis, dar kartą priminė galimus pavojus ir kaip būtų galima jų išvengti. Tai davė vaisių.

„Galime pasidžiaugti prevencijos rezultatais. Žmonės tampa sąmoningesni ir supranta, kad jeigu patys nesisaugos, niekas kitas neapsaugos. Bet vis atsiranda tokių, kurie galvoja, kad jiems nieko blogo nenutiks, bando viską padaryti greičiau, paprasčiau, bet tai gali būti labai pavojinga“, – perspėjo „Litgrid“ atstovas.

Leidimai – saugumo garantas

R. Savuko teigimu, jeigu tik kyla klausimų ar neaiškumų dėl darbo šalia aukštos įtampos tinklų, visuomet galima ir reikia konsultuotis su „Lit­grid“ specialistais. Be to, reikia nepamiršti, kad planuojant darbus šalia aukštos įtampos laidų ir jų apsaugos zonoje būtinas leidimas. Jį privaloma išsiimti vykdant įvairius darbus – nuo medžių ir krūmų sodinimo ir jų kirtimo apsauginėse zonose iki statybos ar žemės kasimo darbų.

„Kai išduodamas leidimas, mes galime imtis visų saugumo priemonių. Kai kada net atjungti elektros liniją, kad saugiai būtų galima vykdyti darbus. Tai ypač aktualu, kai yra kertami medžiai, augantys apsaugos teritorijoje“, – sakė Rytų regiono vadovas. Užtenka medžiui virsti netoli laidų ir išlydis tenka medžiui. Jeigu žmogus prisiliečia prie jo, gali būti mirtinai sužalotas.

Saugus atstumas priklauso­ nuo įtampos – kuo ji aukštesnė, tuo didesniu atstumu nuo laidų iki žmonių ar jų naudojamų įrankių ar mechanizmų reikėtų laikytis. Apsaugos zonos yra nustatytos taisyklėmis: jeigu tai 110 kV įtampos linijos, apsaugos zona yra po 20 metrų į abi puses nuo kraštinio laido, 330 kV – po 30 metrų į abi puses nuo kraštinio laido, 400 kV – po 40 metrų į abi puses nuo kraštinio laido. Specialisto teigimu, tokios apsaugos zonos numatytos neatsitiktinai. Aukštos įtampos elektros tinklai gali sukelti pavojų net neprisilietus prie pačių laidų. Elektros iškrova gali įvykti ir pažeidus saugų atstumą, per daug priartėjus. Kliudžius laidą ar pažeidus saugų atstumą, linija automatiškai atsijungia ir vėl įsijungia.

„Deja, vis dar pasitaiko tokių atvejų, kai dirbama neturint leidimo ar pažeidžiant saugos reikalavimus. Paprastai po aukštos įtampos linijomis periodiškai pjaunama augmenija ir yra tvarkoma, tad miško krovos darbais užsiimančioms įmonėms čia patogu susikrauti medieną. Ir net nepastebima, kaip pavojingai priartėjama prie elektros linijų su maksimaliai medienos prikrauta technika. Tačiau po elektros laidais galima važiuoti tik su tokia transporto priemone, kurios aukštis įskaitant ir krovinį yra ne didesnis kaip 4,5 metro. Arba kertant mišką neįvertinama, kad medžiai gali virsti ir kliudyti elektros laidus. Tokių atvejų nedaug, bet jų vis pasitaiko“, – pasakojo R. Savukas.

Atsarga gėdos nedaro

Neprarasti budrumo turi ne tik atliekantys tam tikrus darbus aukštos įtampos apsaugos zonoje, bet ir šalia tokių zonų gyvenantieji. Po elektros linijomis yra draudžiama palikti žemės ūkio techniką, laikyti sukrautas šieno kupetas, šiaudų ritinius ar kitas degias medžiagas – audros metu gali būti pažeisti ar nutraukti elektros laidai, o toks nesaugus sandėliavimas padidina gaisro ir nelaimių riziką.

Jei vis dėlto su transporto priemone prisilietėte ar priartėjote nesaugiu atstumu, ar ant jos nukrito nutrūkęs laidas, iš jos išlipti reikia pagal saugumo taisykles: žemę paliesti abiem kojomis vienu metu, rankas laikyti sukryžiuotas, smulkiais žingsniais nueiti ne mažiau kaip 8 m nuo transporto priemonės. Jokiu būdu nesiliesti prie transporto priemonės ir neliesti ant laidų užvirtusių medžių, nesiartinti prie nutrūkusių elektros laidų.

Kartais į pavojų save įstumia ir žvejai, pamėgę vandens telkinius, virš kurių driekiasi oro linija. Patariama kuo toliau laikytis nuo aukštos įtampos tinklų, kad meškerė ar jos valas neatsidurtų prie laidų mažesniu nei leistina atstumu. Labai pavojinga patiems imtis iniciatyvos nukabinti ant linijos užmestus daiktus. Bandymas tai padaryti neatjungus elektros tinklų gali baigtis mirtimi.

„Bet kokia veikla prie elektros tinklų reikalauja budrumo. Neatsargumas gali ne tik sugadinti brangią žemės ūkio techniką, sunaikinti derlių, bet ir kainuoti gyvybę. O jeigu kyla klausimų, visuomet galima konsultuotis su „Litgrid“ specialistais“, – sakė R. Savukas.