Nauji įpročiai – dėl visų gerovės

Dabartinėmis žiniomis ir atliktais medicinos tyrimais yra patvirtinta, kad pasaulį sudrebinęs koronavirusas plin­ta žmonių populiacijoje ir jo užsikrėtimo kelias yra oro lašeliniu būdu, todėl neatsakingi žmonių veiksmai ir nepagrįstos abejonės priimtais sprendimais daro didžiulę įtaką jo plitimui ir kelia grėsmę visuomenei.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro gydytoja epidemiologė Aušra Bartulienė primena prevencines apsisaugojimo priemones ir pasakoja apie tai, kaip tinkamai laikytis visų reko­mendacijų ir kodėl itin svarbu būti atsakingais piliečiais.

Kaukės apsaugo nuo užsikrėtimo

Medicinos specialistų teigimu, apsauginių kaukių dėvėjimas visuomet buvo ir bus viena pa­grindinių apsisaugojimo nuo kvė­pavimo takų infekcijų prevencijos priemonių, todėl koronavirusas – ne išimtis.

„Kiekvienas žmogus, abejojantis kaukių apsauga, turėtų suprasti, kad šis virusas plinta oro lašeliniu būdu – kalbant, čiaudint ar kosint iš mūsų nosiaryklės ir organizmo virusas patenka į išorę ir nuskrenda tam tikrą atstumą. Norint sustabdyti oro lašelių plitimą ir sumažinti riziką užkrėsti aplinką ar palietus veidą užsikrėsti pačiam, – rekomenduojama dėvėti kaukę, kuri dengtų nosį, burną. Svarbu ją prispausti kuo arčiau veido iš visų pusių, kad liktų kuo mažiau tarpelių“, – pastebėjimais dalijasi A. Bartulienė.

Dėvėjimo taisyklių – ne viena

Pagrindinės apsauginių kaukių dėvėjimo taisyklės nurodo tai, kad vertėtų vengti liesti kaukę rankomis; nusiimti ją už galinių raištelių ir išmesti į uždarą šiukšliadėžę, po to būtinai nusiplaunant ar dezinfekuojant rankas; pakeisti kaukę nauja tada, kai dėvima tampa drėgna; nenaudoti vienkartinių kaukių pakartotinai, o panaudotas išmesti po kiekvieno naudojimo.

„Itin svarbu suprasti, kad įprastos medicininės kaukės nesulaiko viruso ir kartu neapsaugo nuo užsikrėtimo virusu, jei yra nesilaikoma rekomenduojamo dviejų metrų atstumo tarp žmonių“, – primena A. Bartulienė.

Kalbant apie kitų rūšių apsaugines kaukes, teigiama, kad nuo virusų efektyviau apsaugo aukšto filtravimo kaukės, vadinamos respiratoriais, turinčios specialų dviejų rūšių filtrą ir labai glaudžiai priglundan­čios prie veido. Be to, jei yra dėvima chirurginė kaukė, labai svarbi tei-singa jos padėtis ant veido, o norint ją sureguliuoti reikia prispausti metalinį nosies spaustuką.

Visos rekomendacijos yra reikšmingos

Vien tik kaukės dėvėjimas nesuteikia visiškos apsaugos, todėl negalima pamiršti kitų prevencijos priemonių: rankų higienos, kosėji­mo ir čiaudėjimo etiketo ar pirštinių.

Pasak specialistų, norint išvengti susirgimo, bene svarbiausia pro­filaktinė priemonė yra teisingas rankų plovimas. Rankas rekomenduojama plauti dažnai ir kruopš­čiai su vandeniu ir muilu bent 20 sekundžių. Nepamiršti suglausti delnų ir ištrinti supintų pirštų, tarpupirščių, sukamaisiais judesiais išmasažuoti nykščius ir kiekvienos rankos delnus, o rankoms nusausinti naudoti vienkartinį rankšluostį.

Tokiu atveju, kai muilo ir vandens nėra, galima naudoti alkoholio pagrindu pagamintą rankų antiseptiką su ne mažiau kaip 60 proc. alkoholio.

„Virusas į organizmą gali patekti per akis, nosį ir burną, todėl reikėtų stengtis kuo mažiau liesti ir čiupinėti veidą, o ypač su nenuplautomis rankomis. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad negalime nuvertinti rankų higienos ir reikia tikrai sąžiningai ir atsakingai jas plauti“, – tvirtina A. Bartulienė.

Be to, kosint ir čiaudint privalu prisidengti nosį ir burną servetėle, o jei jos neturime, – sulenkta alkūne.

Būkime socialiai atsakingi

Kiekvienas žmogus yra atsakingas ne tik už save ar savo šeimą, bet ir už aplinką, todėl tik būdami sąmoningi galėsime sumažinti užsikrėtimo riziką.

„Natūralu, kad žmonės pripranta prie esamos situacijos ir užsimiršta, todėl pravartu vis priminti vieni kitiems apie tai, kad reikia vengti rankų paspaudimų ar glėbesčiavimosi ir laikytis dviejų metrų atstumo, dažnai vėdinti namus ar patalpas, kuriose dirbama. Taip pat labai svarbu teisingai dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines kaukes, tinkamai plauti rankas ir nepamiršti teisingos kosėjimo bei čiaudėjimo kultūros. Esantiems izoliacijoje būtina laikytis izoliacijai taikomų nurodymų“, – teigia A. Bartulienė.

Tiesa, šiais laikais, kai dezin­formacijos mastai yra beribiai, labai svarbu pasitikėti tik kompe­tentin­gų medicinos ekspertų ir mokslininkų nuomone. Todėl nau­jausią infor­maciją, susijusią su koronavirusu ir priimtais sprendimais dėl prevencinių apsaugos prie­monių, vertėtų skaityti oficialiuose atitinkamų įstaigų tinklalapiuose ir jų atstovų pranešimuose.

Lietuvos kariuomenės Stra­te­ginės komunikacijos departamento (LK) analitikai rugsėjo mėnesį atkreipė dėmesį, kad melagingos informacijos taikiniu pastaruoju metu tampa Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) ir Vyriausybės socialiniai tinklai, kuriuose fiksuojamas didžiausias netikrų paskyrų suaktyvėjimas.

Šios paskyros įprastai būna imitacinio pobūdžio, kuomet ­naudojamos netikros profilio nuo­traukos, pasivadinama išgalvotais vardu ir pavarde, o didelį komentarų srautą iš šių paskyrų tikslingai sukuria užprogramuo­ti robotai.

Tokios valstybinių institucijų socialiniuose tinkluose aktyviai­ veikiančios netikros paskyros tikslingai sukuriamos siekiant klaidinti visuomenę, formuojant neigiamą įvaizdį apie institucijų veiksmus, kurių imamasi kovojant su koronavirusu. Už šių paskyrų besislepiantys komentatoriai ypač dažnai ragina nedėvėti kaukių, neklausyti valdžios nurodymų.

Todėl gyventojai kviečiami kruopščiai atsirinkti informacinius kanalus ir patikrinti prieštaringai skambančią informaciją bent trijuose skirtinguose šal­tiniuose.

