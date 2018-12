Narkotikai laisvės nesuteikia – žmogų padaro kaliniu

Kvaišalų vartojimas su­žlugdo gyvenimus, labai greitai žmogų nugramzdina į duo­bę, iš kurios sunku išlipti. Dar daugiau: statistiniai duomenys byloja, kad Lietuvoje kasmet nuo perdozavimo­ mirš­ta iki šimto žmonių.

Šiais metais didžiojoje „Eu­rovizijos“ dainų konkurso sce­no­je savo balsu tūkstančius su­­­ža­vėjusi Ieva Zasimauskaitė-Kil­tinavičienė narkomaniją pavadina šių dienų baubu, tačiau į narkotikus vartojančius žmo­nes ji patarė žiūrėti kaip į ligonius – jų neatstumti, o padėti. Kad tokia pagalba reikalinga, teigia ir priklausomi žmonės.

Aplinkiniai dažniausiai nesupranta

Žemaitijos miestelyje gyvenantis 34-erių metų Saulius turi šeimą, du mažamečius vaikus, kuriems niekada nelinkėtų to, ką pačiam teko išgyventi. Be jokių kvaišalų devynerius metus gyvenantis vyras įsikūrė toliau nuo „nuodėmingų vietovių“, taip bando nuo ap­linkinių slėpti savo tapa­tybę. „Bet­ kokia priklausomybė yra li­ga, tačiau ne visi tai suvokia. Sveikųjų požiūris į narkomaną yra panašus kaip į žmogžudį, raupsuotąjį. Tai priklausomus žmones dar daugiau stumia į ne­viltį, depresiją. Narkotikai tampa savotišku maištu prieš tokią situaciją“, – prisiminimais dalijasi devynerių metų patirtį vartojant narkotikus turintis vyras.

Pašnekovas apgailestavo, kad net geriausi draugai jį paliko, juos pakeitė tokie patys kaip jis – narkomanai.

„Nenoriu nieko kaltinti. Tik kai pradėjau vis labiau klimpti į narkotikų liūną, buvau per jaunas susitvarkyti su savo problema. Augau be tėvo, mamai buvo svarbesnių dalykų“, – nuoskaudos neslepia vyras.

Priežastis – noras išbandyti

Į klausimą, kaip jo gyvenime atsirado narkotikai, Saulius atsako kaip ir daugelis kitų narkomanų – iš pradžių tebuvęs noras pabandyti. Viskas prasidėjo nuo „žolės“ rūkymo, o vėliau jau reikėjo ir stipresnių narkotikų.

Kai pirmą kartą užsirūkė, jam tebuvo šešiolika metų. „Tas,­ kas vartoja narkotikus, žino, kur jų gauti, per tokius pat draugus sužino. Be to, ir patys narkotikų pardavėjai susiranda naujokus, nemokamai duoda išbandyti, kad paskui jie ateitų pirkti. Svarbu turėti pinigų, o dėl jų jaunam žmogui dažniausiai kyla problemų. Jis apvaginėja tėvus, imasi visokių sukčiavimų, įklimpsta į nusikaltimus“, – pasakoja vyras.

Saulius taip pat viso to neišvengė. Jis net buvo tapęs narkotikų pardavėjų „kurjeriu“, šis „verslas“ nuvedė į Vokietiją, teko ten kurį laiką ir įkalinimo įstaigoje praleisti.

Didelė problema

Saulius dar būdamas už gro­tų nuspren­dė, kad ši priklausomybė jį gali pražudyti.

„Nar­ko­ti­kai – nelaisvė. Turiu omenyje ne tik galimybę at­sidurti už grotų, dar ­di­desnė yra ­dva­sinė ir fizi­nė priklauso­mybė nuo jų, galima­ de­gra­duo­ti“,­­ – ­tei­gė pa­šnekovas, dėl narkotikų tu­rėjęs ir rim­tų svei­katos pro­b­le­mų, ku­rių pasekmes tebejaučia iki šiol.

Per devy­nerius nar­ko­tikų vartojimo metus jis įsitikino, kokia­ beprotiška yra pri­klau­somybė – prasidėdavo abstinencijos sindromai, ryte atsikėlus suki galvą, kaip susileisti dozę, kad pagerėtų savijauta. Vyras prisipažįsta, jog buvo momentas, kai jis net laukė mirties, kuri turėjo išgelbėti jį nuo fizinių kančių, kuomet jis tiesiog gulėjo lovoje negalėdamas savimi pasirūpinti.

Pasikeitė gyvenimo kokybė

Devynerius metus be narkotikų gyvenantis Saulius prisipažįsta, kad nebuvo lengva išlipti iš šios duo­bės. Jis dėkingas, kad daug padėjo krikštatėvis. Sauliui gelbėjo ir mūsų šalies, ir Latvijos specialistai, prireikė ne vienos reabilitacijos.

Pasukęs keliu be narkotikų, sutiko savo būsimą žmoną. Nuo jos buvęs narkomanas savo istorijos neslėpė.

„Šeima yra didelė vertybė. Žinau, jeigu grįžčiau į ankstesnį gyvenimą, viso to netekčiau. Šeima yra mano saugiklis nuo to“, – pasikeitimais džiaugiasi vyras.

Narkotikai – nelaisvė

I. Zasimauskaitę-Kiltinavičienę daugelis žino kaip dainininkę, atstovavusią Lietuvai „Eurovizijos“ konkurse. Atlikėja niekada neslėpė turėjusi žalingų įpročių. Atsipalaiduoti padėdavo alkoholis, cigaretės. Vis tik pavykę atsilaikyti prieš gundymus pabandyti narkotikų.

Ieva atvira: aplinkoje buvo juos vartojančių žmonių, tad ji puikiai žinojo, kokie pavojai tyko ir po kitiems atrodančios „nekaltos žolės“.

„Labai bijojau narkotikų… Tai toks dalykas, kur niekada nežinai, kas bus po to, kai jų pabandysi… Tai labai pavojingas reikalas… Esu girdėjusi daug baisių pavyzdžių, mačiusi savo aplinkoje. Nuo nar­kotikų apkvaišęs žmogus netgi iššoka per langą, galvodamas, kad yra paukštis… Žmonėms atrodo, kad alkoholis ir narkotikai išlaisvina, bet iš tikrųjų tu esi jų kalinys. Laisvė yra tada, kai tu gali būti be alkoholio, be cigarečių, narkotikų“, – samprotauja dainininkė, prieš penkerius metus atsisakiusi alkoholio, tabako.

Lemia ir aplinka

Ievos nuomone, priklausomybė nuo narkotikų, alkoholio, anti­depresantų atsiranda todėl, kad žmonės nemoka kitaip atsipalaiduoti, renkasi visas tas blogybes, neieško alternatyvų. „Jei­­gu­­ tu esi toje aplinkoje, kur geriama, rūkoma, vartojami narkotikai, ir tu pradedi elgtis kaip dauguma, bijai neatitikti jų standartų. Jei būsi tarp šviesių žmonių, perimsi jų įpročius. Nusprendus atsisakyti priklausomybių, būtina susirasti kitą aplinką, kitaip gyvenančius žmones, kuriais tu nori sekti“, – patarė atlikėja.

Ir vis tik, pašnekovės pa­stebėjimu, pasikeitimai priklausomo žmogaus gyvenime atsiranda tada, kai jis to labai nori, priima sprendimą gyventi kitaip – ne nuo pirmadienio, kitos savaitės, bet nuo šiandien.

Ievos teigimu, bėda yra ta, kad į priklausomybes įklimpę žmo­nės nežino, kas yra tikroji laimė.

„Jiems atrodo, kad laimė kažkoks apsvaigimas, kai tuo metu niekas neberūpi. Bet juk tai yra nelaimė: bloga savijauta, nerimas, liūdesys, depresija, panikos priepuoliai. Tokį prisimenu atlygį už laikiną laimę. O dabar aš ją turiu nieko už tai nemokėdama“, – buvusį ir dabartinį savo gyvenimo etapą lygino 25-erių metų atlikėja.

Ligą būtina pripažinti

Ieva narkomaniją ir alkoholizmą pavadino pačio­mis­­ grės­mingiausiomis pri­klau­­so­mybės ligomis. „Arti­­mie­ji, šeimos nariai pyksta ant priklausomų žmonių. Tačiau kai žmogus suserga vėžiu, kurio priežas­tis taip pat gali būti netinkamas gyvenimo būdas, mes gi nepykstame. Atvirkščiai, padedame, ieškome gydytojų ir panašiai“, – pastebėjo atlikėja.

Ievos teigimu, artimieji padė­ti priklausomybe sergančiam žmogui turėtų ir savo pavyzdžiu.

„Jeigu tik tujinsi – tu daryk taip, daryk anaip, ir tokių „paskaitų“ nepagrįsi savo pavyzdžiu, elgsies kitaip nei mokai, vargu ar padėsi priklausomybių turinčiam žmogui“, – samprotavo žinoma dainininkė.

