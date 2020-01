LSMU pažadas būsimiems studentams – robotai jūsų nepakeis

Į visas sritis sparčiai žengiančios technologijos pakeis darbo rinką ir pasaulyje, ir Lietuvoje. Prognozuojama, kad per artimiausius keliolika metų robotai, dirbtinis intelektas, daiktų internetas, nanotechnologijos ir kitos technologinės naujovės smarkiai transformuos didžiąją dalį profesijų, o dalis jų apskritai išnyks.

Pasaulį keičiančių pokyčių neišvengs ir Lietuvos visuomenė. Studentų mažėjant, universitetai sprendžia klausimus, kokios specialybės yra paklausios, o kurios­ nyksta ir tampa neperspektyvios, nes žmones pamažu keičia technika, dirbtinis intelektas.

Senstant visuomenėms ir plė­tojantis technologijoms, pasaulyje auga gyvybės ir sveikatos mokslų specialistų poreikis, ypač – slaugos, sveikatinimo, reabilitacijos, ortopedijos, geriantrijos, psichologijos ir daugelio kitų sričių. Artimiausiais dešimtmečiais ypač augs mitybos, sveikos gyvensenos konsul­tantų, slaugytojų, kineziterapeutų, ergoterapeutų ir įvairių psichologijos profesionalų poreikis.

Per artimiausius keletą metų gyvūnų mokslo specialistų Lietuvoje reikės bent tris kartus daugiau, nei parengiama šiandien. Vis populiarėja ir ganėtinai nauja Gyvūno ir žmogaus sąveikos studijų programa, kurioje rengiami augintinių pritaikymo visuomenėje, laisvalaikio ar terapijos tikslais specialistai.

Šiuolaikinės technologijos jau šiandien smarkiai palengvina sveikatos specialistų darbą, tačiau visavertiškai pakeisti gyvo, šilto, empatija grįsto žmogiškojo bendravimo dar ilgai negalės. Ne veltui nuo seno sakoma, kad gydytojas gydo ne tik vaistais, bet ir žodžiu. Todėl akivaizdu, kad gydytojų, kitų sveikatos specialistų robotai, dirbtinis intelektas nepakeis. Tai rodo ir tyrimai, ir įvairūs bandymai užsienio šalyse.

„Technologijų amžiuje svarbūs tampa tokie gebėjimai kaip kū­rybiškumas, analitinis mąstymas,­ lyderystė, komandinis darbas, ge­bėjimas spręsti problemas ir nuolat mokytis. Šiuos gebėjimus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentai ugdo jau šiandien, pasitelkę naujausias žinias, technologijas ir išskirtinį probleminio mokymo metodą”, – pabrėžia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) prorektorius studijoms prof. Kęstutis Petrikonis.

LSMU rengiami visų grandžių sveikatos profesionalai. Jie jau nuo pirmųjų kursų mokomi bendrauti su pacientu, ugdomi ne tik jų specialieji profesiniai įgūdžiai, bet ir atjautos, pagarbos pacientui jausmas, gebėjimas bendrauti, padedant pacientui įveikti ligą.

Studijas LSMU jungia žmogaus ir gyvūno sveikata, programos aprėpia sveikatos, gyvybės, biotechnologijų, žemės ūkio ir humanitarinių mokslų kryptis.

LSMU absolventai paklausūs darbo rinkoje: per pirmuosius metus baigę studijas įsidarbina apie 80 proc. bakalaurų, daugiau kaip 90 proc. magistrų. Dar vienas privalumas yra tai, kad LSMU diplomas pripažįstamas tarptautiniu mastu, todėl apie karjerą ir gyvenimą užsienyje svarstantys jaunuoliai taip pat gali būti ramūs, kad įgytas išsilavinimas jiems padės.

Klaipėdoje (sausio 10 d.), Kaune (sausio 23 d.) ir Vilniuje (vasario 6-7 d.) vyksiančios studijų mugės – puiki proga moksleiviams iš pirmų lūpų – iš savo bendraamžių, išgirsti, ką reiš­kia studijuoti LSMU: kokių reikia savybių, kokius dalykus verta pasimokyti stipriau, kad būsimos studijos būtų sklandžios.

