Ligoninės direktoriaus atsakymas šnekoriams: apsaugos priemonės būtinos

Julija Kirkilienė

Savivaldybėje per savaitę­ nu­statyta per 50 susirgimų, o lap­kričio 4-tos dienos duomenimis, informacija apie sergančius per 100 asmenų nėra tiksli. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras nesuspėja laiku apdoroti duomenų. Sekami du užsikrėtimų židiniai. Ligoninės direktorius Ed­mundas Niparavičius sako, kad ligoninėje infekcija neišplito vien todėl, kad personalas griežtai laikosi visų apsaugos priemonių, ir tai esą atsakymas šnekoriams apie nereikalingą kaukių nešiojimą.

Pasiteisino

Savivaldybėje spalio 28 d. įrengtas mobilus koronaviruso patikros punktas pasiteisino per pirmą darbo savaitę. Pirmąją darbo savaitę punkte paimti 63 mėginiai. Patikros punktas Elektrėnuose – tai Visuomenės sveikatos biuro ir Elektrėnų savivaldybės administracijos pastangomis palengvintas pandemijos išgyvenimas savivaldybės žmonėms. Savivaldybės vadovai pan­demijos išgyvenimą lengvina ir kitais potvarkiais. Kaip redakciją informavo Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja sveikatos apsaugai Virginija Liepinytė-Medeikė, žmonės, jaučiantys simptomus ir ne­galintys prisiskambinti bendruo­ju tel. Nr.1808, gali pasiskambinti savo šeimos gydytojui ir šis, pagal poreikį, užregistruoja pacientą patikrinimui Elektrėnų punkte. Punkte pagal sudarytą grafiką dirba visų savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų medikai. Mobilaus punkto Elektrėnuose koordinatore paskirta Elektrėnų visuomenės sveikatos biuro direktorė Agnė Sakalinskienė.

Sunkus laikotarpis

Redakcijos žiniomis, savi­valdy­bėje sekamos dvi su židiniais siejamos švietimo įstaigos – Elektrėnų profesinio mokymo cen­tras ir „Ąžuo­lyno“ progimnazija. Ligo­ninės direktoriaus E. Niparavičiaus žiniomis, židinių tikrai galėtų būti daugiau, jei žmonės nesilaikytų griežtų apsaugos reikalavimų. Di­rektorius tuo tikras todėl, kad ligoninėje sirgo keturi personalo darbuotojai, virusas buvo nustatytas ir keliems ligoniams, be to, ligoninėje COVID-19 sergantiems pacientams atliekamas rentgenas, bet ligoninėje tas nelaimingasis virusas neplinta. Todėl medikas dar kartą kreipiasi į neatsakingus šnekorius, platinančius dezinformaciją apie saugos priemonių reikalingumą ir dėkoja visiems medikams už pasiaukojimą ir kantrybę. O kantrybės jiems reikia išklausant priekaištus ir net įžeidinėjimus žmonių, nesuvokiančių, kokiame sudėtingame laikotarpyje mums tenka dirbti ir gyventi.

Vievyje

Vievio sveikatos priežiūros centro direktorė Danutė Baliūnienė emocijas reiškia dėkodama Dievui, kad Vievyje nežino užkrato židinių, o svarbiausia, kad užkrato židiniu netapo nei poliklinika, nei palaikomosios slaugos ligoninė. Ligoninėje vienai naujai paguldytai 80 metų pacientei virusas buvo nustatytas, ji buvo išvežta į Vilniaus ligoninę, iš kurios grįžo pasveikusi. Darbuotojai laikėsi visų saugumo priemonių, todėl nuo pacientės niekas neužsikrėtė. Poliklinikoje gydytojai dirba ir nuotoliniu būdu, ir kontaktiniu. Karščiuojantiems ligoniams paskiriamas atskiras priėmimo laikas. Greitosios medicinos pagalbos medikai taip pat dirba su apsaugos priemonėmis, į iškvietimus vyksta kaip įprasta. Gydytoja žino, kad ligos atvejai nustatyti buvo Vievio pradinėje mokykloje, bet dėl griežtų saugos reikalavimų laiky­mosi, mokykla židiniu netapo.

Saugokis, ir Dievas padės

Redakcijos žiniomis, liga nustatyta ir dviejų Elektrėnų prekybos centrų darbuotojoms. Pilietiški laikraščio skaitytojai dažnai pa­skambina į redakciją informuodami, kad jie gatvėse sutinka saviizoliacijos nesilaikančius pažįstamus žmones. Redakcija, žinoma, informacijos patikrinti negali. Kaip laikytis savisaugos priemonių, žmonės pasimokyti galėtų bažnyčioje. Erdvioje Elektrėnų bažnyčioje choristai gieda ne prie vargonų, o bažnyčios suo­luose. Kadangi bažnyčioje suolų daug, o žmonių per pandemiją mažai, tai kiekviename suole paprastai sėdi po vieną žmogų šachmatų tvarka. Po vieną suole gieda ir choristai, bet kai užgieda, kaip sako klebonas Jonas Sabaliauskas, atrodo, kad gieda visi bažnyčioje esantys.

Policija savaitgalį, kaip ir kiekvieną dieną, tikrino saviizoliacijoje esančius asmenis. Pažeidimų nenustatyta. Už kaukių netinkamą dėvėjimą įspėti 5 asmenys, vienam asmeniui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.

Atliekų tvarkymas

Kadangi karantinas jau įvestas visoje šalyje, žmonės redakcijos darbuotojų dažnai klausia, kaip tvarkyti panaudotas apsaugos priemones – veido kaukes, pirštines. Kaip tvarkyti atliekas karantino metu, Aplinkos ministerija yra parengusi rekomendacijas. Nors pagal šiuo metu turimą informaciją nėra pagrindo teigti, kad komunalinių atliekų srautas galėtų būti koronaviruso plitimo židiniu, šios rekomendacijos parengtos maksimaliam gyventojų, ypač atliekų tvarkytojų, saugumui užtikrinti.

Gyventojams rekomenduojama servetėles, tualetinį popierių, apsaugines kaukes ir kitas panašaus pobūdžio buitines atliekas mesti­ atskirai nuo kitų mišrių komunali­nių atliekų – į atskirą skysčiams nepralaidų maišą, kurį pripildžius reikėtų įdėti į papildomą maišą ir, sandariai užrišus, išmesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerį.

Karantino centruose, jeigu juo­se yra užsikrėtusiųjų COVID-19 virusu, atliekas rekomenduojama tvarkyti pagal pavojingųjų atliekų tvarkymo reikalavimus. Kaip pavojingąsias atliekas reikėtų tvarkyti po dezinfekavimo (viešojo transporto, daugiabučių laiptinių ir pan.)? Susidariusias atliekas – šluos­tes, pirštines, vienkartinius darbo drabužius, respiratorius ir pan., – reikia sudėti į atskirus maišus. Tiesa, pirmo karantino metu savivaldybės laiptinės būdavo plaunamos specialiu skysčiu, o laiptinės, kuriose gyvendavo susirgęs žmogus, dezinfekuojamos. Šiuo metu nei viena, nei kita priemonė nebevykdomos.