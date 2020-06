Liepų nesugrąžinsi, bet pagalvoti yra apie ką

Virginija Jacinavičiūtė

Gegužės 15 dieną publikavome straipsnį „Liepas iškirsti nesutruk­dė nei karantinas, nei draudimai“. Publikacijoje rašėme apie tai, kad Pastrėvio seniūnijos sprendimu liepos buvo nukirstos draudžiamu me­tu, kuomet yra pats paukščių vei­simosi metas. Primename, kad iškirstos liepos sukėlė neabejingų pastrėviečių pasipiktinimą, tad jie kreipėsi į redakciją. Kad išsiaiškintume, kodėl skubos tvarka buvo kertamos liepos, kreipėmės į seniūniją, aplinkosaugininkus bei savivaldybę. Administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius tuomet pranešė, kad dėl įvykio bus atliktas tyrimas. Birželio 16 d. redakcija gavo Elektrėnų savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiosios specialistės Indrės Pranckevičiūtės parengtą išvadą dėl nukirstų liepų. Išvadoje paaiškinta, kad Pastrėvio seniūnija leidimą kirsti medžius išdavė 2020 m. kovo 4 d. vadovaudamasi Elektrėnų savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimu patvirtintomis Elektrėnų savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklėmis. Į šias taisykles dar nebuvo įtraukti nuostatai, draudžiantys medžio kirtimo darbus vykdyti nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. Šie draudimai įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 8 d. Aplinkos ministro įsakymu. Kyla klausimas, kodėl per du mėnesius savivaldybės taryba nepakeitė taisyklių taip, kad jos atitiktų ministro įsakymą. Į šį klausimą atsako I. Pranckevičiūtės išvada: „Laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 4 d. iki 2020 m. gegužės 11 d. taisyklių nuostatos dar nebuvo suderintos su aprašo nuostatomis (tuo metu buvo rengiamas Elektrėnų savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių projektas, atsižvelgiant į įsigaliojusios naujos aprašo redakcijos reikalavimus)“. Apibendrinus, liepos buvo iškirstos todėl, kad Lietuvoje įsigaliojus draudimams, jie dar negaliojo Elektrėnuose.

Išvadoje taip pat teigiama, kad iškirstos liepos kėlė grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, nors liudininkai teigia, kad tuo keliu gyventojų naudotasi nuo neatmenamų laikų ir apie jokią grėsmę niekada nebuvo kalbos.

I. Pranckevičiūtė išvadoje pateikia seniūnams rekomendaciją dėl medžių šalinimo darbų: „Seniūnams, sprendžiant dėl leidimo medžių šalinimo darbams vykdyti, įvertinti, ar objektyviai (o ne subjektyviai) egzistuoja faktinės aplinkybės ir teisiniai pagrindai leidimo išdavimui. Visais atvejais iškilus abejonių, reikalauti papildomos informacijos/duomenų/dokumentų. Taip pat visada teikti vienareikšmišką, išsamų bei argumentuotą leidimo išdavimo pagrindimą, pagrįstą objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.“

Išnagrinėjusi savivaldybės raštą redakcija kreipėsi į Vyriausybės atstovų įstaigą, teiraudamasi, ar galima nesivadovauti Aplinkos ministro įsakymu dėl to, kad per tą laiką savivaldybės taryba nespėja patvirtinti naujų savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių.

Vyriausybės atstovų įstaigos Vyresnioji patarėja Ingrida Vengelienė informavo, kad savivaldybės savo veikloje privalo vadovautis aukštesnės galios teisės aktais, t. y. ir minimu Aplinkos ministro įsakymu.

Taigi, priimdama sprendimą pjauti liepas seniūnija turėjo vadovautis Aplinkos ministro įsakymu, kuris draudžia medžius genėti paukščių veisimosi laikotarpiu. Nors ši publikacija išpjautų liepų nesugrąžins, tačiau valstybės tarnautojams galimai primins, kad sprendimų priėmimas didelė atsakomybė ir kad tarnautojų veiklos kelrodis – įstatymai ir taisyklės, kuriomis privalu vadovautis.