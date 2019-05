Laidojimo tendencijos: urnų užkasinėti nebereikės

Julija Kirkilienė

Elektrėnų kapinėse supro­jek­tuotas kolumbariumas, kur palaikus laidoti planuojama pradėti jau šiais metais. Apie naujas laidojimo tendencijas ir sprendimą statyti kolumbariumą kalbamės su Elektrė­nų seniūnu Antanu Šalkausku.

E.k. Kada kilo idėja statyti kolumbariumą?

A.Š. Kolumbariumo statybas planuota pradėti kartu su naujomis kapinėmis. Jau ir projekto idėją buvome pradėję gvildenti kartu su Elektrėnų savivaldybės meru, bet prieš 17 metų, matyt, dar nebuvo tokio poreikio, koks yra dabar.

E.k. Dabar urnos su palaikais laidojamos kapavietėse. Gal urnoms reikia mažiau žemės?

A.Š. Pagal Žmonių palaikų laidojimo įstatymą, kapavietės yra vienvietės ir šeimoms. Dydžiai vienodi tiek urnoms, tiek karstams laidoti: 1,50mx2,5m ir 2,8×2,5 m. Nors kremavimas vis populiarėja, bet kapinės užpildomos greitai, todėl kolumbariumas padės sutaupyti kapinėse žemės. Be to, tie, kurie artimuosius nusprendžia palydėti urnose, tikina, jog toks atsisveikinimo būdas yra kur kas geresnis ne tik dėl vietos, bet ir dėl to, jog laidotuvės būna mažiau skausmingos.

E.k. Kur planuojama statyti pirmąją mirusiojo palaikų laikymo patalpą?

A.Š. Senosiose kapinėse, kitoje pėsčiųjų tako pusėje nuo paminklo tremtiniams. Ten yra laisvas žemės plotelis, dėl paviršinio vandens netinkamas tradiciniam laidojimui. Ten ir planuojama pastatyti 45 vietų trijų dalių kolumbariumą.

E.k. Iš kokių medžiagų bus statomi pirmieji namai mirusiųjų palaikams?

A.Š. Kolumbariumo sienos bus monolitinės, iš fasado pusės kriptos bus uždengtos granito plokštėmis su užraktais. Šoninės sienos bus uždengtos granito plokštėmis, o sekcijos galinė siena bus iš šlifuo­to betono. Projekte numatytos šeimų kriptos, kuriose tilptų 4–6 urnos. Raktus nuo kriptų turės seniūnija ir mirusiųjų artimieji, atsakingi už kapavietės priežiūrą. Prie kiekvienos kriptos bus pri­tvirtinamos lentelės su užrašyta informacija apie mirusįjį. Prie kiekvienos kriptos numatoma padaryti lentynėlę, kur artimieji galės padėti gėlių, uždegti žvakes, pasėdėti ant naujai pastatytų suolelių. Numatyta ir maža aikštelė lydinčiųjų atsisveikinimui.

E.k. Ar 45 vietų ne per mažai Elektrėnams?

A.Š. Čia bandomasis projektas. Stebėsime, per kiek laiko bus užpildytos kriptos. Esame numatę vietą ir didžiajam kolumbariumui – tarp senųjų ir naujųjų kapinių.

E.k. Ar esate numatę kainas už palaikų saugojimą?

A.Š. Kainas nustatys sa­vivaldybės taryba. Dabar Lietuvoje veikiančiuose ir savivaldybėms priklausančiuose kolumbariumuose palaikų saugojimas 25 metams kainuoja apie 1 tūkst. eurų. Pavyzdžiui, Petrašiūnų kapinėse išsipirkti vietą kolumbariume kainuoja 521,74 euro, o sumokėjus dar 347,82 euro „Kapinių priežiūra“ įsipareigoja 25 metus užtikrinti priežiūrą. Jeigu skaičiuotume, kad kolumbariume ilsėsis keturių žmonių palaikai, tai kaina, palyginus su laidojimo kaina kapavietėje ir kapų priežiūra, tikrai yra daug mažesnė. Kaip sakiau, kainą už palaikų saugojimą Elektrėnų kolumbariume nustatys savivaldybės taryba.

E.k. Bet šiuo laikmečiu madingas dar vienas laidojimo būdas – laidoti pelenus be urnų. Ar esate tokią paslaugą numatę?

A.Š. Aš turiu tokią mintį, bet apsispręsti irgi reikės savivaldybės tarybai. Žinau, kad kai kurio­se kapinėse taip pat numatoma įrengti zonas tik pelenams, ku­rios būtų pažymėtos tik plokštelėmis arba nepažymėtos niekaip.

E.k. Teko girdėti informaciją, kad kai kuriose kapinėse kriptos jau buvo išniekintos. Jūs neturite kapinių sargo, kaip manote kolumbariumą apsaugoti nuo vandalų?

A.Š. Taip, kapinių sargo neturime. Sargo pareigas atlieka vienas seniūnijos darbuotojas, derindamas du darbus. Kadangi kolumbariumą statyti nusprendė savivaldybė, ji nuspręs ir dėl apsaugos. Galbūt nutars pastatyti stebėjimo kamerą. Bet tai bus ateityje, o kol kas pirmąjį kolumbariumą reikia pastatyti, todėl kviečiame žmones siūlyti, kaip tą amžino poilsio vietą įrengti, kad būtų estetiška ir žmonės prie naujų laidojimo tendencijų priprastų.

E.k. O kaip manote, ar elek­trėniškiai pamėgs naująją laidojimo tvarką?

A.Š. Palaikų laidojimas kolumbariumuose ypač aktualus, kai velionio artimieji neturi laisvo laiko nuolatinei kapavietės priežiūrai, gyvena kituose miestuose arba yra išvykę į kitas šalis. Kolumbariumai visada yra tvarkingi, nes šeiminių kriptų tvarkymu rūpinsis ne tik artimieji, bet ir kapų prižiūrėtojas, šiuo metu seniūnija.

Elektrėnų seniūnijos kapinės užima 11 ha. Per metus laidojimams išduodami 133 leidimai. Kremuojama palaikų per metus:

2014 m. – 4;

2015 m. – 6;

2016 m. – 14;

2017 m. – 18;

2018 m. -18.

Kapinės pradėtos plėsti 2003 metais.

Kolumbariumas (lot. columbarium, pažodžiui – „karvelidė“) – urnų su mirusiojo palaikais laikymo patalpa, statinys ar salė. Dažniausiai statomas prie krematoriumų ir kapinėse. Pastogėse su arkomis aplink kapines yra paminklinės lentelės. (Laisvoji enciklopedija)