„Kempfestas“ – paauglio bilietas į sėkmę

Pirmasis Lietuvoje!

2020 m. rugpjūčio 17 d. startuo­ja pirmoji Lietuvoje, VšĮ „Meda Project“ organizuojama vasaros jaunimo stovykla/festivalis „Kempfestas“, skirtas 13–18 m. paaugliams. Tai penkių dienų savirealizacijos kelionė, išsiskirianti nestandartiniu formatu bei programa, kuri integruota užsibrėžtam tikslui pasiekti – kiekvieno dalyvio asmenybės bei pašaukimo atradimui.

Tai bus įgyvendinama kryptingai per seminarų, praktikų, terapijų, kūrybinių dirbtuvių veiklas ir užimtumą, kuriuos vykdys kompetentingi savo sričių specialistai, žinomas Lietuvoje jaunimas ir kiti talentingi renginio svečiai, tokie kaip: Donatas Kantakevičius, Rokas Galvonas, Kamilla Lil’k, Eglė Navakauskaitė (Veršininienė), Aurimas Vietrinas ir kt.

Nestandartinio formato renginys

„Kempfestas“ – tai stovyklos, mo­kymų ir festivalio mišinys, pritaikytas efektyviam saviugdos procesui bei produktyviam ir naudingam laiko praleidimui. Dalyvių laukia 10 lektorių ir 3 skirtingos zonos su daugiau nei 50 įvairių veiklų, pradedant joga ir baigiant diskoteka, tad sau tinkamą veiklą ras kiekvienas. Negana to, visi lektoriai, organizacijų atstovai ir veiklų vykdytojai bus atviri pokalbiams, todėl dalyviai sulauks individualaus dėmesio ir kokybiškų žinių.

18 m. organizatorė

„Kempfestas“ stebina dauge­liu detalių, viena iš jų – 18 m. organizatorė Meda Navakauskaitė. Mergaitė profesinę patirtį pradėjo kaupti vos devynerių, kai jos mama Eglė Navakauskaitė (buvusi Veršininienė) įkūrė VšĮ „Meda Project“. Meda dalyvavo ir vykdė visas įstaigos įgyvendinamas veiklas vaikų globos įstaigose, festivaliuose, parodose, miesto šventėse bei kituose renginiuose. Būdama 13 m. pradėjo savarankiškai organizuoti ir vykdyti vaikų dienos stovyklas, kuruoti vietinius savanorius, o nuo 16 metų ir tarptautinius savanorius, atvykstančius pagal ilgalaikę Erasmus+ savanorystės programą. Sulaukusi 17, be įprasto darbo ar mokslų, savo iniciatyva organizavo užimtumą šeimoms, dailės pamokas pradinukams.

Būdama nepilnametė Meda pajautė, jog užaugo iki daug didesnių tikslų. Realizavusi save ir perėjusi asmeninį paieškos kelią ji suprato, ko buvo galima išvengti ir kaip viską pasiekti efektyviau. Siekdama prisidėti prie Lietuvos paauglių sąmoningumo, savarankiškumo ir kūrybingumo ugdymo bei įrodymo, jog jaunuolių galimybės beribės, ji debiutuoja su vasaros jaunimo stovykla/festivaliu „Kempfestu“.

„Mano norai – mano realybė“

„Mano norai – mano realybė“ – „Kempfesto“ šūkis, paaiškinantis visą renginio esmę. Jame bus perduodamos būtinos praktinės žinios, susijusios su savęs bei savo emocijų pažinimu, koordinavimu ir koregavimu, pašaukimu, atitinkančiu individo asmenybę, bei savimotyvacija, o tai yra neišvengiamos detalės kalbant apie sėkmingą žmogų. „Kempfestas“ pildo ugdymo sistemos spragą, nusisukdamas nuo sistemos ar standartų ir atsisukdamas į žmogų, jo vidinę būseną, poreikius ir dalykus, padedančius pasiekti aukščiausią gyvenimo kokybę.

Asmuo kontaktams:

Meda Navakauskaitė,

kempfestas@gmail.com,

+370 651 79398