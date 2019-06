Kas nepavyko policijai, pavyko neabejingiems piliečiams

Virginija Jacinavičiūtė

Pastarąsias savaites Pa­strė­vio ir Vievio apylinkių gyventojai gyveno baimėje. Ramybę iš gy­ventojų atėmė iš Vievio apylinkių kilęs Rišardas Virginijus Kazlauskas, kuris, vos grįžęs iš kalėjimo, vėl ėmė daryti nusikaltimus. Žiauriu nusikaltimu įtariamą vyrą sulaikė ir pareigūnams perdavė pilietiški Vievio seniūnijos gyventojai. Po įvykio vietiniai kalbėjo, kad policija dėjo per mažas pastangas, kad nusikaltėlis kuo skubiau būtų sulaikytas.

Paiešką suorganizavo neabejingi piliečiai

Sulaikytasis Rišardas Virginijus Kazlauskas (54 m.) du trečdalius gyvenimo yra praleidęs kalėjime. Kaskart jam grįžus iš įkalinimo įstaigos žmonės žinodavo, kad netrukus pasipils vagystės. Tačiau šį kartą be įprastų nusikaltimų R. V. Kazlauskas įta­riamas itin sunkaus nusikaltimo ­padarymu. Jam pareikšti kaltinimai dėl garbaus amžiaus moters išžaginimo. Pasklidus žiniai apie šį įvykį žmones sukaustė dar didesnė baimė dėl savo ir aplinkinių gyventojų saugumo. Policija dvi savaites ieškojo R. V. Kazlausko, tačiau paieška buvo bevaisė. Tuomet iniciatyvos ėmėsi Vievio apylinkių gyventojai. Buvęs policijos pareigūnas Vygintas Strekauskas, dirbęs Vievio policijos nuovadoje ir jau anksčiau vykdęs R. V. Kazlausko paieškas, paskambino į Elektrėnų policijos komisariatą ir informavo, kad patys piliečiai pasiryžę nusikaltėlio ieškoti, bet komisariatas nepanoro bendradarbiauti, atsakė, kad policija dirba savo darbą. V. Strekauskas paiešką organizavo su dviem kitais buvusiais pareigūnais – Eugenijumi Markevičiumi ir Gintaru Vikrausku. Į iniciatorių kvietimą ieškoti bėglio atsiliepė visas būrys Vievio seniūnijos gyventojų, kurie, sako V. Strekauskas, visada atsiliepia į pagalbos prašymą. Pasak V. Strekausko, tik po gyventojų įsikišimo buvo paskelbta R. V. Kazlausko paieška. „Kai dirbau policijoje ir tekdavo ieškoti besislapstančio asmens, pirmiausia nuotraukas iškabindavau parduotuvėse, prašydamas, kad paskambintų pamatę paieškomą žmogų. O šį kartą pardavėjos klausė manęs, kaip tas Kazlauskas atrodo“, – stebėjosi V. Strekauskas ir pridūrė, kad R. V. Kazlausko paieška, jo manymu, buvo paskelbta per vėlai. „Pakalbėję su policija ir išgirdę, kad jie prie paieškų neprisijungs, nutarėme, kad vis tiek ieškosime. Kai šeštadienio rytą susirinkome, atvyko ir du pareigūnai. Tuomet dar kartą išgirdome, kad jie dirba savo darbą. Ant lapo surašėme savo asmens duomenis, telefono numerius ir pateikėme juos pareigūnams. Pareigūnams išvykus mes ėmėme šukuoti apylinkes. Vienas iš mūsų po apylinkes važinėjo motociklu, o kiti ieškojo pėsti. Po maždaug poros valandų suradome jį miegantį krūmuose. Jis buvo ramus, turbūt suprato, kad nepavyks pasprukti. Anksčiau priešindavosi sulaikomas, bet dabar jau jėgos ne tos. Kai jį radome, informavome policiją, kad laukiame netoli Kurkliškių. Pareigūnai atvyko gal po 40 minučių, nes iš pradžių mūsų ieškojo Laičiuo­se“, – pasakojo V. Strekauskas ir apgailestavo, kad po įvykio internetiniuo­se portaluo­se pasklido melagingos ži­nios, kuriose teigta, kad R.V. Kazlauskas sulaikomas priešinosi, bėgo nuo pareigūnų, kad sulaikytas jis buvo Pastrėvio seniūnijoje, ir kt.

Stebisi, kad nebuvo mokymų

Kitas paieškose dalyvavęs vieviškis Gintaras Vikrauskas teigė, kad jam buvo keista, kad policijos pareigūnai nepravedė į paiešką susiruošusiems piliečiams jokių mokymų. „Mes gi dirbame dvi savaites, ieškome su šunimis, suprask, ką jūs čia susirinkę padarysite, rep­likavo pareigūnai, vietoj to, kad džiaugtųsi piliečių pagalba. Jie išvažiavo, o mes ėmėme šukuoti apylinkes, apėjome visus krūmus, pelkes, net neįsivaizduoju, kiek hektarų išvaikščiojome. Vienas iš mūsų pa­iešką vykdė su motociklu ir rado tokį apleistą vagonėlį

Vievininkuo­se, kuriame, atrodė, kažkas gyvena. Taip nutarėme toje teritorijoje daugiau paieškoti ir gana greitai radome jį miegantį krūmuose“, – pasakojo Gintaras. Buvusio pareigūno klausėme, kodėl kilo mintis R.V. Kazlausko ieškoti Vievio seniūnijoje, nors būta kalbų, kad jis gali būti apsistojęs Pastrėvio seniūnijoje. Gintaras paaiškino, kad sprendimas priimtas atsižvelgus į tai, kad vagystės ir prievartavimas įvykdytas Vievio seniūnijoje, be to, ir pats įtariamasis kilęs iš Rusakalnio. „Žmonės buvo įbauginti, senyvo amžiaus žmonės bijojo išeiti iš namų, todėl negalėjome ramiai laukti“, – apie sprendimą vykdyti paieškas kalbėjo Gintaras.

Kad pareigūnai nepravedė instruktažo piliečiams, stebėjosi ir vieviškis Marius Urvakis, kuris paieškose dalyvavo kartu su broliu Aleksu. M. Urvakis teigė, kad R. V. Kazlauskas į brolio sodybą buvo įsilaužęs kelis kartus po to, kai buvo išleistas iš kalėjimo. „Tokio kaip instruktažo tą rytą iš policijos pusės tikrai nebuvo. Ką girdėjau, tai pavadinčiau tik bandymu prieš gyventojus pasiteisint, kad policija daro viską, kad surastų įtariamąjį, kad naudoja kinologus su šunimis, kad tikrina informaciją. Dar sakė, kad tik sraigtasparnio nepakėlė, nes buvo sugedęs, ir tai sukėlė šypseną gyventojų veiduose. Pamenu, kaip vienas iš gyventojų pareigūnams pasakė: „Jūs laukite čia, prie bažnyčios, mes jums jį (įtariamąjį) pristatysime“. Iš tiesų, tokį kaip mini instruktažą ir mūsų veiksmų sudėliojimą atliko vienas pagrindinių paieškų organizatorių V. Strekauskas, kuris yra buvęs pareigūnas. O pareigūnai, atvykę į susirinkimo vietą iš ryto, dar pasakė, kad būtume atsargūs, jei aptiktume įtariamąjį, nes jis gali būti ginkluotas kirviu. Jei paieškos metu būtų kas nors nukentėjęs, tai atrodytų kaip saviveikla“, – apie įvykį pasakojo M. Urvakis.

Pareigūnai dėkoja piliečiams

Elektrėnų policijos komisariatas netiria sunkių nusikaltimų, tokių kaip prievartavimas, todėl R. V. Kazlausko paieškoms vadovavo Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato kriminalistai. Kodėl gyventojams nebuvo pravestas instruktažas, klausėme Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos. Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis atsakė: „Penktadienį į policiją kreipėsi bendruomenė, kuri buvo pasiryžusi savarankiškai vykdyti paieškos veiksmus. Buvo sutarta, kad ankstyvą šeštadienio rytą susirinkusius žmones instruktuos policijos patruliai, pasidalins su jais policijos turima informacija, paaiškins, kaip efektyviau jiems būtų vykdyti fizinę paiešką (šukuoti tam tikrą teritoriją). Atvykę patruliai taip ir padarė, gyventojai vykdė fizinę paiešką, o pareigūnai toliau dirbo pagal savo turimą paieškos planą.

Atkreipiame dėmesį, kad parei­gūnų vykdomi paieškos veiksmai daž­niausiai nėra viešo pobūdžio, bet ir šioje paieškoje buvo naudojama spec. technika (dronai ir kita), vykdomi neviešo pobūdžio veiksmai, analizuojama gauta informacija. Policija dar kartą dėkoja šiai bendruomenei už aktyvumą. Pasak paiešką vykdžiusių pareigūnų, šios bendruomenės pastangas padėti policijai ieškoti pavojingo asmens galima įvardinti kaip pavyzdines, kaip turi kartu dirbti policija ir bendruomenė. Po penktadienio popietę išplatintos informacijos apie ieškomą asmenį ir jai pasirodžius žiniasklaidoje, policija gavo nemažai pranešimų apie galimą šio ar panašaus asmens buvimo vietą (Kaišiadorių, Vievio apylinkėse), todėl tokia informacija buvo operatyviai ir nuodugniai tikrinama.“.

Jei pavyks įrodyti įtariamojo kaltę, R. V. Kazlauskui gresia iki 15 metų kalėjimo.

Sauliaus Selsko nuotr.