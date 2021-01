Karantino spalvos: juoda ir balta

Virginija Jacinavičiūtė

Sakoma, kad Kalėdos stebuklų metas. Šiais metais didžiausias stebuklas pasaulyje būtų, jei nebeliktų viruso, sujaukusio nusistovėjusią pasaulio tvarką.­ Deja, visų trokštamas stebuklas neįvyko – šventiniu laikotarpiu COVID-19 diagnozę išgirdo dar 134 Elektrėnų savivaldybės gyventojai, 5 elektrėniškiai mirė: vienas jų – prieš Kalėdas, kiti – per šventinį laikotarpį. Jauniausiam mirusiajam – 52, vyriausiam – 82 metai. Liūdnoms naujienoms atsvara galėtų būti tik tai, kad Lietuvą pasiekė pirmosios vakcinos nuo koronaviruso, padėsiančios bent kiek sustiprinti priešakines­ linijas nelygioje kovoje.

Judėjimo ribojimai

Siekiant pažaboti koronaviruso plitimą, Vyriausybė sugriežtino karantiną, šventinį savaitgalį visoje Lietuvoje buvo ribojamas automobilių eismas. Policijos pareigūnai ir savanoriai neleido į savivaldybės centrą įvažiuoti kitos savivaldybės gyventojams. Elektrėnų savivaldybėje veikė 4 postai, iš kurių tik viename dirbo Elektrėnų savivaldybės pareigūnai, kituose – pareigūnai iš kaimyninių savivaldybių. Elektrėnų policijos komisariato veiklos skyriaus viršininkas Edgaras Telinskis informavo, kad Elektrėnų pareigūnai

tikrino pro pagrindinį žiedą įvažiuojančius automobilius. Per 5 dienas patikrinti 1555 automobiliai, 93 neįleisti. Neįleistų­jų sąraše buvo daug Baltarusijos ir Ukrainos sunkvežimių vairuotojų, kurie norėjo Elektrėnuose apsipirkti. Nuo bado užsieniečius, greičiausiai, gelbėjo Vievio parduotuvės. E. Telins­kis sako, kad į Elektrėnus įvažiuoti norėję vairuotojai vardijo įvairias priežastis. Vieni norėję giminaičius aplankyti, kiti sakė nerandantys kelio į Jonavą ar Aukštadvarį, tretiems reikėjo degalų užsipilti. Už norą patekti į Elektrėnus niekas nebuvo nubaustas, išskyrus vieną vairuotoją, kuris pažeidė Kelių eismo taisykles. Kai kur, pavyzdžiui ties „Hesburger“ užkandine, eismas buvo ribojamas eismą draudžiančiais ženklais. Tuos, kurie nesilaikė ženklų, policija įspėja, jog gali sulaukti baudų. Kaip sekėsi kituose eismo ribojimo pos­tuose Veiklos skyriaus viršininkas ­informacijos neturėjo. Iš viso Vilniaus apskrityje patikrinti 117339 automobiliai, į miestų centrus neįleisti 3295 automobiliai.

Lietuvos policijos atlikta transporto srautų analizė parodė, kad metų pabaigoje judėjimas šalies keliuose sumažėjo beveik 80 proc. Per šventinį savaitgalį buvo apsuktos 16 485 transporto priemonės, o 50-čiai įžūliausių vairuotojų teks susimokėti baudas.

Talkino šauliai

Tiek per pirmą karantiną Velykų laikotarpiu, tiek per antrąjį – Kalėdas – policijos pareigūnams talkino gausus būrys šaulių. Dauguma mano, kad šauliai savanoriauja pagelbėdami pareigūnams, tačiau Šaulių sąjunga yra statutinė organizacija, kuri turi bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos policija bei talkina tuomet, kai stinga policijos pajėgumų kontrolei užtikrinti. Kuopos vadai gauna įsakymą talkinti policijai, o šauliai asmeniškai sprendžia, kiek gali padėti. Per dvi savaites postuose aplink Elektrėnus budėjo 16 Elektrėnų kuopos šaulių ir 7 šauliai iš kitų Vilniaus rinktinės kuopų. Elektrėnų šaulių kuopa informavo, kad budėjimo savaitgaliai gruo­džio 16–20 dienomis bei kalėdiniu laikotarpiu labai skyrėsi. Pirmąjį savaitgalį srautai buvo didesni, daug vairuotojų gal dar nežinojo apie ribojimus, todėl neįleistų į Elektrėnus automobilių buvo išties nemažai, o įvažiuoti norintys vairuotojai bandė prisigalvoti rimtų priežasčių, kodėl jiems reikia į miestą.

Antrąją savaitę, dienomis prieš Kalėdas, vairuotojai jau buvo sąmoningesni, dauguma judėjo iš tiesų neatidėliotinais reikalais (į darbą/iš darbo, pas gydytojus ir pan.) ir buvo geriau pasiruošę patikrai – turėjo pasiruošę reikiamus dokumentus, įrodančius judėjimo būtinybę. Po Kalėdų automobilių srautai buvo gerokai mažesni, bet sukčiaujančių vairuotojų buvo daugiau. Kai kurie netgi tyčia bandė postuose dirbančių pareigūnų budrumą, o nepavykus pravažiuoti pro vieną patikros postą, bandydavo laimę kitame. Su policijos pareigūnais šauliai stebėjo ir viešąją erdvę, kur buvo kuriamos socialinių tinklų grupės bei dalinamasi informacija, kaip apvažiuoti postus kitais keliais. Šaulių sąjungos atstovams liūdna, kad kai kurie piliečiai nesupranta pandeminės situacijos rimtumo ir šių apribojimų būtinumo.

Pareigos spalvos

Nėra lengva nuo ryto iki vakaro budėti patikros postuose, kai sninga, lyja ar vėjai siaučia, tačiau Elektrėnų šaulių kuopos nariai supranta situacijos rimtumą ir prisideda kiek gali, nepaisant to, kad visi turi darbus, šei­mas, o šaulių veikla yra savanoriška. Šauliai atvyksta ir iš kitų kuopų neskaičiuodami nei kilometrų, nei valandų. Nors oro sąlygos nebuvo pačios geriausios, šauliai tvirtina pripratę atlikti užduotis gamtoje bet kokiu oru, turi tvirtus išgyvenimo pagrindus, todėl visi moka tinkamai apsirengti. Labiausiai šaulius džiugina, kad dauguma piliečių yra sąmoningi ir į šias patikras žiūri supratingai. Nemažai vairuotojų ir keleivių šypsojosi, palinkėjo gero budėjimo. O šv. Kalėdų dieną šauliai net sulaukė dovanų – viena vairuotoja kiekvienam poste budinčiam pareigūnui atvežė kalėdinių skanumynų, kitas paliko glėbį obuolių. Šauliai sako, kad po tokių akimirkų pamiršta ir apie šaltį, ir apie nuovargį.

Apie malonias budėjimo akimirkas pasidalino šaulė Inga Daraškienė: „Juoda balta Kalėdų proga. Karantinas, didžiuliai sergančiųjų skaičiai, judėjimo ribojimai, vienas šeimos ūkis,… o tu matai, kaip šeimos iš vienų namų važiuoja į kitus… Tada mintys yra juodos. Prieina vaikinas – saldainių dėžutė už tarnybą. Privažiuoja automobilis – trys ryšeliai kalėdinių skanumynų. Tada dar vienas automobilis – ką tik nupirkta karšta kava. Ir tuomet prisimeni, kaip atrodo balta spalva. Labai džiaugiuosi už tuos tris jaunus, nuo­širdžius ir drąsius žmones!“.

Šiuo metu šauliai ruošiasi trečiajam – naujametiniam – savaitgaliui ir tikisi, kad piliečiai bus sąmoningesni ir bent tomis dienomis be rimto reikalo nevažinės.

Negavo skiepų

Augant susirgimų skaičiui ir vis labiau baiminantis suirutės sveikatos sistemoje, Lietuvą pasiekė dvi vakcinos nuo koronaviruso siuntos. Nors vakcinų pakaks tik mažai daliai žmonių, pirmiausia medikų, ši žinia suteikė vilties, kad situacija bent šiek tiek gerėja. Kol kas skiepus gavo tik didžiųjų Lietuvos miestų ligoninės, o Elektrėnams teks palaukti. Administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius informavo: „Iš pasitarimo su Lietuvos Respublikos Prezidentūra ir Sveikatos apsaugos ministerija žinome, kad tokius miestus kaip Elektrėnai skiepai galėtų pasiekti, labai netiksliais laiko skaičiavimais, – apie vasarį. Tie skiepai būtų naudojami tikslinėms grupėms – slau­gos įstaigų pacientams, gyventojams ir darbuotojams. Preliminariais duo­menimis, pirmame kitų metų ketvirtyje visų žmonių vakcina nepasieks. Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu koordinuoti vakcinacijos Elektrėnų savivaldybėje procesus paskirta savivaldybės gydytoja ir VšĮ Elektrėnų ligoninė“.

VšĮ Abromiškių reabilitacijos li­goninėje numatoma priimti iki 100 pacientų gydyti nuo COVID-19 ligos lengvesnės formos. Gruodžio 29-ąją atvyko du pirmieji pacientai. Atsižvelgdama į tai Elektrėnų savivaldybės administracija kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją prašydama įtraukti VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės personalą į skiepijamų asmenų sąrašą ir paskiepyti pirmumo tvarka, atsižvelgiant į tai, kad šios įstaigos darbuotojai dirba su COVID-19 liga sergančiais asmenimis. Preliminariais skaičia­vimais, skiepijamų darbuotojų skaičius – 30 asmenų.

Grįžta į vėžes

Elektrėnų ligoninėje padėtis kasdien vis labiau normalizuojasi – medikai, pasveikę ar po saviizoliacijos, grįžta į darbą. Metų pabaigoje dauguma skyrių nedirbo, nebuvo priimami nauji ligoniai. Direktorius Edmundas Niparavičius informavo, kad ligoninė darbą atnaujins pirmą naujų metų dieną. Direktorius sako, kad vilties teikia žinios apie savivaldybę pasieksiančias vakcinas, tačiau glumina žmonės, kurie nesaugo nei savęs, nei kitų. „Situacijos pagerėjimas priklausys nuo to, kada ir kiek vakcinų gausime, bet nemažiau svarbi gyventojų atsakomybė. Aš esu optimistas, tikiu, kad viskas bus gerai“, – kalbėjo E. Niparavičius.

Vievio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje neužfiksuota naujų susirgimų COVID-19 liga, todėl nuo naujųjų metų planuojama atnaujinti ligonių priėmimą. Sirgę, bet pasveikę ligoniai vis grįžta į ligoninę. Nors protrūkis suvaldytas, direktorė Danutė Baliūnienė sako, kad nuolat jaučiama įtampa ir baimė, nes situacija per naktį gali pasikeisti.

Gruodžio 30 d. duomenimis, savivaldybėje serga 617 žmonių. Per savaitę – nuo gruodžio 22 iki 30 dienos savivaldybėje užregistruota 134 susirgimai, mirė 5. Iš viso per pandemijos laikotarpį savivaldybėje užregistruota buvo 978 susirgusieji, 356 pasveikusieji, 6 mirusieji.

Lietuvoje iš viso užregistruota 138219 susirgimų COVID-19 liga, Nuo šios ligos mirė 1422 gyventojai, dar 696 sirgo COVID-19, bet mirė dėl kitų priežasčių.