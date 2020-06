Karantino dienoraštis. Vienuolikta savaitė. Kas galima Jupiteriui, negalima jaučiui

Julija Kirkilienė

Vienuoliktą savaitę sulaukėme pagerėjusių orų, lengvesnių karantino sąlygų, naujų užsikrėtusiųjų koronavirusu Abromiškių reabilitacijos ligoninėje ir Prezidento Gitano Nausėdos nuotraukos su kavinės darbuotojais. Ta nuotrauka ypatinga tuo, kad visi nusifotografavo be apsauginių kaukių. O va, bažnyčiose visi žmonės meldžiasi su kaukėmis, suoluose sėdi nurodytose vietose, eilėje prie Komunijos žmonės stovi nustatytais atstumais. Kunigai prieš dalindami Komuniją dezinfekuoja rankas ir užsideda apsaugines kaukes. Žodžiu, kas galima Jupiteriui, negalima jaučiui.

Įvertinimai

Kalbos, kad karantinas išgrynins žmonių vertybes, nėra be pagrindo. Semeliškių seniūnijoje dingusios senolės ieškojo visi, kas kaip galėjo: vieni per socialinius tinklus, kiti – vaikščiodami po miškus, bet surado pasieniečiai. Pirmadienį iš namų išėjusi ir negrįžusi moteris antradienį rasta suklupusi rugių lauke maždaug už kilometro nuo savo namų. Redakcija sulaukė įdomaus skambučio iš savo nuolatinės skaitytojos. Moteris norėjo padovanoti pinigų už parduotas akcijas. Pinigų redakcija paimti negali, kad ir kaip sunku būtų redakciją išlaikyti: neturime paramos gavėjo statuso. Bet galime papasakoti apie geraširdės moters gerus darbus. Moteris už akcijas gautus pinigus jau yra aukojusi bažnyčiai, o dabar norėjo padėti išgyventi laikraščiui.

Prie gerų darbų priskirti galima ir šių metų abiturientų paskutinio skambučio šventę. Pedagogai ir trečių klasių gimnazistai kaip įmanydami stengėsi suorganizuoti abiturientams virtualią šventę: darė vaizdo įrašus, ruošė montažus, klijavo albumus ir viską viešai transliavo internetu. Kaip kalbėjo „Versmės“ gimnazijos direktorius Egidijus Kontrimas, šių metų abiturientams mokytis teko ypatingomis sąlygomis ir savarankiškai, kaip dar niekad jokiai laidai neteko net karo metais. Moksleiviai, kada norėjo, galėjo miegoti, kada norėjo – mokytis. Ypatingos šiemet bus ir egzaminų laikymo sąlygos, bet direktorius sakė tikintis, kad abiturientai pasirodys esantys verti pedagogų įdėto darbo.

Karantinas patinka netvarkingiems

Šią savaitę daugiausia skundų sulaukėme dėl apleistos aplinkos. Miške prie Abromiškių reabilitacijos ligoninės kažkuris nevala iškrovė visą priekabą langų stiklų. O į redakciją vis skambina žmonės, praneš­dami apie betvarkę vienoje ar kitoje vietoje. Žmonės skundžiasi ir dėl naujųjų konteinerių – nors šiukšlių, pagal savivaldybės informaciją, ten pilti negalima, bet iš jų jau sklinda pūvančių atliekų kvapas. Kaip informavo administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius, naujų pusiau požeminių buitinių atliekų konteinerių įrengimo pabaigos data numatyta birželio 30 d. Bus įrengta 50 aikštelių, jose – po 4 konteinerius. Savivaldybė rangovui pateikė pastabų, daugiausia dėl konteinerių aikštelių aplinkos sutvarkymo.

Karantinas labai patinka stikliuko mėgėjams. Skaitytojai kiekvieną dieną dalinasi informacija apie girtų vairuotojų nuotykius. Šią savaitę pėsčiųjų perėjoje prie mokyklos-darželio „Žiogelis“ dėl laimingo atsitiktinumo sudaužyti buvo tik automobiliai. Juk galėjo tuo metu per perėją eiti vaikas. O kelyje ties Ąžuolinės kaimu vairuotojas žuvo. Nežinia, kas žmogui pasidarė, kad važiuodamas paskui vilkiką į jį atsitrenkė ir žuvo. Nors pagal statistiką 2020 m. iki gegužės 27 d. Lietuvoje nuo COVID-19 mirė 69 žmonės, visi pagyvenę ir sergantys kitomis ligomis, o eismo įvykiuose žuvo 59, dažniausiai jauni, žmonės.

Atidarė įstaigas

Nuo gegužės 18 d. klientus priimti pradėjo ir valstybės įstaigos. Kiekviena pagal nustatytą tvarką. Duris atrakino ir savivaldybės administracija. Apie žmonių priėmimo tvarką pas savivaldybės vadovus ir kitais klausimais informavo administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius: „Nuo 2020-05-18 nuo nuotolinio interesantų aptarnavimo perėjome prie tiesioginio. Vien tik savivaldybės administracijos (be seniūnijų) pastate per savaitę priėmėme 441 interesantą (vidutiniškai po 55 žmones per darbo dieną). Kadangi tų 55 žmonių priėmimas išsitęsė per 9 valandas (nuo 8.00 iki 17.00 val. – vidutiniškai po 6 žmones per valandą), žmonių būriavimosi išvengėme. Laikomės sveikatos apsaugos ministro rekomendacijų (matuojame visų lankytojų ir visų darbuotojų kūno temperatūrą, stebime ir valdome srautus žmonių srautus). Kartą sulaukėme lankytojo su 37,6 laipsnių temperatūra ir nukreipėme jį pas medikus, kaip tai numato rekomendacijos“. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, kurie karantino metu organizavo ir teikė sveikatos priežiūros pa­slaugas ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergantiems pacientams ar vykdė epidemijų profilaktikos priemones COVID-19 židiniuose, vadovaujantis Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo karantino metu tvarkos aprašu, įvertinus darbuotojo atliekamų funkcijų pobūdį, sudėtingumą ir atsakomybės lygį, darbo krūvį ir veiklos mastą, buvo padidintas darbo užmokesčio dydis. Jį gavo Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro, Abromiškių reabilitacijos ligoninės, Greito­sios medicinos pagalbos, Visuomenės sveikatos biuro darbuotojai.